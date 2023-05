„Schwerer strategischer Fehler“ USA kritisieren Syriens Wiederaufnahme in die Arabische Liga

Die USA haben die Entscheidung der Arabischen Liga zur Wiederaufnahme Syriens kritisiert. „Wir glauben nicht, dass Syrien derzeit eine Wiederaufnahme in die Arabische Liga verdient“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Montag vor Journalisten in Washington.

Diese Position habe das US-Außenministerium auch allen „Partnern gegenüber deutlich gemacht“, berichtet Patel weiter.

„Wir werden unsere Beziehungen zum Assad-Regime weiterhin nicht normalisieren und wir unterstützen auch unsere Verbündeten und Partner nicht dabei“, fügte der Ministeriumssprecher hinzu.

Man teile allerdings eine Reihe von Zielen mit den arabischen Partnern. Dazu zählten Zugang zu humanitären Hilfsgütern für alle Syrer oder eine sicherere Rückkehr von Geflüchteten.

Das Weiße Haus machte deutlich, dass man „skeptisch“ sei, was die Bereitschaft Assads angehe, „die notwendigen Schritte zur Lösung einer ernsten, schweren Krise zu unternehmen“. Man sei sich aber mit den arabischen Partnern über die Ziele einig und habe sich mit ihnen beraten, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

US-Kongress fordern Sanktionen gegen Syrien

Führende Mitglieder des US-Kongresses schlugen einen noch schärferen Ton an und forderten US-Sanktionen, um eine Normalisierung der Beziehungen mit Assad zu verhindern.

Assad wird weiterhin diese Gräueltaten begehen. Gemeinsame Erklärung von Mike McCaul und Gregory Meeks.

Die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga sei ein „schwerer strategischer Fehler, der Assad, Russland und den Iran ermutigt, weiterhin Zivilisten abzuschlachten und den Nahen Osten zu destabilisieren“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Mike McCaul, dem republikanischen Vorsitzenden des Außenausschusses im Repräsentantenhaus, und dem ranghöchsten demokratischen Ausschussmitglied Gregory Meeks.

„Assad hat sich nicht gewandelt, er wird weiterhin diese Gräueltaten begehen, während er einen Präzedenzfall schafft, dass skrupellose Diktatoren die Verantwortung für ihre Verbrechen aussitzen können“, kritisierten sie.

Syrien war im November 2011 nach dem gewaltsamen Vorgehen der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad gegen Demokratie-Proteste aus der Arabischen Liga ausgeschlossen worden, das zu einem bis heute andauernden Bürgerkrieg führte.

In dem Konflikt wurden bis heute mehr als 500.000 Menschen getötet, Millionen Menschen vertrieben und die Infrastruktur und die Industrie des Landes stark beschädigt. (AFP, dpa)