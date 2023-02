Seit 2004 im Gefangenenlager Zwei pakistanische Brüder aus Guantanamo entlassen

Zwei Brüder aus Pakistan sind aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo in Kuba entlassen worden. Abdul und Mohammed Rabbani seien entlassen und in ihre Heimat zurückgebracht worden, teilte das Pentagon am Donnerstag in Washington mit. Beide Brüder waren demnach 2002 in Pakistan festgenommen und 2004 nach Guantanamo gebracht worden.

Der 1967 geborene Abdul Rabbani galt als einer der ältesten Insassen des umstrittenen Gefängnisses auf einem US-Militärstützpunkt in Kuba. US-Behörden hatten ihm vorgeworfen, für den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, Khalid Sheikh Mohammed, gearbeitet und einen Unterschlupf für das Terrornetzwerk Al-Kaida in Karachi in Pakistan betrieben zu haben. Eine Beurteilung ergab jedoch, dass er keinen „spezifischen Einblick in die operativen Pläne von Al-Kaida“ gehabt haben soll.

Noch 32 Insassen im Gefangenenlager

Der 1969 geborene Mohammed wird beschuldigt, seinen älteren Bruder für extremistische Kreise rekrutiert zu haben. Er soll zudem Reisen und finanzielle Mittel für Khalid Sheikh Mohammed sowie Abd al-Rahim al-Naschiri organisiert haben. Der ebenfalls in Guantanamo inhaftierte Al-Naschiri gilt als Drahtzieher des Anschlags auf den US-Lenkwaffenzerstörer „USS Cole“ im Jahr 2000 mit 17 Toten.

Nach der Freilassung der Brüder befinden sich nun noch 32 Insassen in dem Gefangenenlager. Die US-Regierung hatte Guantanamo nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington mit fast 3000 Todesopfern eingerichtet. Experten der UNO hatten 2022 die Schließung des Lagers gefordert und erklärt, dort habe es „fortgesetzte Menschenrechtsverletzungen“ gegeben. (AFP)

