Seit 2014 im Asyl in der Ukraine Prominenter kasachischer Regierungskritiker in Kiew angeschossen

Ein in der Ukraine lebender kasachischer Oppositioneller und bekannter Blogger ist in Kiew angeschossen und verletzt worden. Aydos Sadykow sei nahe seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt angegriffen worden, erklärten seine Frau Natalia Sadykowa und ukrainische Behörden am Dienstag. Den Angaben zufolge wurde Sadykow in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in „schlechtem Zustand“.

Kiew erklärte, es sei eine Ermittlung eingeleitet worden. „Nach vorläufigen Informationen rannte eine unbekannte Person mit einer Waffe auf das Auto zu, in dem sich das Opfer und seine Frau befanden, schoss auf den Mann und floh dann“, hieß es.

Sadykow wurde 2014 in der Ukraine Asyl gewährt. Zusammen mit seiner Frau betreibt er einen bekannten Online-Kanal, der sich äußerst kritisch mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew auseinandersetzt. Auf der Videoplattform Youtube folgen ihm mehr als eine Million Nutzer. In Kasachstan wird er seit vergangenem Jahr polizeilich gesucht.

Sadykowa sprach von einem „Mordversuch“ gegen ihren Mann. Er sei operiert worden. Sie beschuldigte Präsident Tokajew, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. (AFP)