Singapur hat einen neuen Premier Lawrence Wong muss navigieren zwischen China und den USA

Es gibt Amtsübergaben, bei denen der Scheidende zufrieden des Weges zieht, während der Neue jedes Recht hätte zu hadern, weil das Amt, das er übernimmt, in einem so guten Zustand ist, dass er fürchten muss, stets an diesem Standard gemessen zu werden.

Ob Singapurs bisheriger Vizepremier und Finanzminister Lawrence Wong, 51, bei seiner Amtseinführung zum Premierminister am Mittwoch derartige Gedanken hegte, ist ungewiss. Aber das Erbe, das er von Lee Hsien Loong, 72, übernommen hat, kann durchaus einschüchtern.

Denn Lee hat viele Kennziffern Singapurs in seiner 20-jährigen Amtszeit mindestens verdoppelt: Das Bruttoinlandsprodukt stieg von 168 auf 392 Milliarden US-Dollar, das Monatseinkommen von durchschnittlich 1717 auf 3837 US-Dollar und die Zahl der Passagiere am Flughafen Changi von jährlich 14,3 auf 29,5 Millionen.

Ansgar Graw lebt in Singapur und ist dort Journalist und Publizist mit einem Fokus auf Asien.

Der südostasiatische Stadtstaat – mit sechs Millionen Einwohnern der kleinste der asiatischen Tiger und wegen seiner strengen Gesetze bekannt – ist gemessen am Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt die Nummer 5 weltweit.

Die Lee-Ära in Singapur

Seit 59 Jahren herrscht im demokratisch verfassten, aber mit strenger Hand regierten Singapur die Lee-Ära. Und sie ist noch nicht zwingend vorbei. Wongs Vorgänger Lee Hsien Loong ist der Sohn von Lee Kuan Yew, der von 1959 bis 1990 regierte und Singapur 1965 in die Unabhängigkeit führte.

Der jüngere Lee geht mit dem Amtswechsel am 15. Mai aber keineswegs in Pension, sondern als Senior Minister ins nächste Kabinett, das sich mitsamt der seit 1965 regierenden konservativ-mittigen PAP (People’s Action Party) mittelfristig Wahlen stellen muss.

In gleicher Weise hatte der ältere Lee als Seniorminister in der Regierung von zweiten Premier Goh Chok Tong (1990-2004) gedient, während sein Sohn Lee Hsien Loong, seit 1986 Mitglied des Kabinetts, zum Vizepremier aufstieg und somit erkennbar in Wartestellung ging. Immerhin: Von den vier Kindern des jetzt scheidenden Premier Lee hat keines den Weg in die Politik gesucht.

Abschied als Regierungschef: Lee Hsien Loong, langjähriger Premierminister von Singapur (Archivbild von 2022). © dpa/AAP/Lukas Coch

Singapurs Wirtschaftssystem ist ausgesprochen liberal und die Bevölkerung gut ausgebildet – aber auch überaltert. Darum braucht die Regierung mehr Einwanderung, in aller Regel auf der Basis befristeter Arbeitsverträge, von billigen Arbeitskräften auf dem Bau über „Maids“ in den Haushalten bis hin zu hoch qualifizierten Ausländern.

Singapur – neutral wie die Schweiz?

Noch ein anderer Umstand fordert den neuen Premierminister Wong, der als dialogbereiter Pragmatiker gilt: Der Ökonom, der unter anderem in Harvard studierte und eine Karriere in der anspruchsvollen Verwaltung Singapurs durchlief, wird in einer zunehmend komplexen geopolitischen Landschaft zwischen den USA und China navigieren müssen.

Singapur, oft die Schweiz Asiens genannt, will weder pro-USA noch pro-China sein, und Wong betont, man sei „kein Verbündeter“ Washingtons. Aber nach Russlands Angriff auf die Ukraine war Singapur gleichwohl das einzige ASEAN-Land, das Sanktionen gegen Moskau verhängte.

Und zwar, sagte Wong erst kürzlich im Interview mit dem „Economist“, weil es sich um „einen ungeheuerlichen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen handelt, eine Verletzung der territorialen Souveränität und Integrität“. Würden derartige Invasionen „gerechtfertigt werden können, wird die Welt ein sehr viel unsichererer Ort sein“.

75 Prozent der Singapurer und bislang alle Ministerpräsidenten gehören der chinesischen Ethnie an.

Eine verklausulierte Warnung an China? Auf die Nachfrage, ob Singapur vergleichbare Schritte gegen Peking im Falle einer Taiwan-Invasion beschließen würde, verwies Wong auf die Ein-China-Politik des Westens, die auch von seinem Land verfolgt wird. Alle Beteiligten sollten „das Risiko und die roten Linien verstehen und anerkennen, dass dies ein ganz anderer Fall ist als die Ukraine“. Man müsse „den Status quo aufrechterhalten und weiterhin Vereinbarungen und Gespräche suchen“.

Wong war Chef der Covid-Task-Force

Wong, nach einer Scheidung zum zweiten Mal verheiratet und kinderlos, verdiente sich Anerkennung als einer von zwei Vorsitzenden der Covid-Task-Force, die Singapur mit vergleichsweise wenigen Tote durch die Pandemie brachte. Er gehört wie rund 75 Prozent der Singapurer und bislang alle Ministerpräsidenten der chinesischen Ethnie an, ist christlicher Methodist und kommt aus keiner elitären Familie.

Der künftige Premier wuchs auf in einer der staatlich organisierten HDB-Wohnanlagen, in denen fast 80 Prozent der keineswegs durchgängig „crazy rich“ Singapurer leben. Der Vater war Verkaufsleiter, die Mutter Lehrerin an seiner Grundschule. Der Motorradfan fährt eine britisch-indische Royal Enfield Classic 500 und spielt Gitarre.

Im Netz kursiert ein Video, in dem Lawrence Wong die Melodie von Taylor Swifts „Love Story“ klimpert. „Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess, it’s a love story, baby, just say ‘yes’” – keine Angst, sag einfach ja, dann kommen wir raus aus dem Schlamassel. Den geopolitischen Problemzonen dürfte das Land nicht so leicht entkommen.