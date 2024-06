Soldaten dringend gesucht Wie Japan Männer für die Armee gewinnen will

Fragt man Yuushi Kodama, ob er den Job, den er neun Jahre lang gemacht hat, weiterempfehlen würde, überlegt der frühere Soldat nicht lange. „Nein, alles in allem nicht.“

Nicht nur, dass sich der heute 35-Jährige jede Nacht ein karg eingerichtetes Zimmer mit vier bis sieben Kollegen teilen musste, ihm kaum Privatsphäre blieb. „Irgendwann wurde mir auch klar, dass man in diesem Job selbst dann kaum Geld verdient, wenn man aufsteigt“, erinnert er sich. Da verließ er die Kaserne ein letztes Mal – und kam nie wieder zurück.

Yuushi Kodama hat eine Ausbildung als Infanterist absolviert. Japans Regierung bemüht sich, dass es mehr Menschen ihm gleichtun und sich für eine Karriere im Militär entscheiden. Als Insider aber versteht er, warum das kaum jemand freiwillig macht. „Der Job empfiehlt sich für Leute, die ziellos sind.“ Für alle anderen seien die Hierarchien zu zementiert, der Kommunikationsstil zu altmodisch.

Felix Lill ist Journalist und Autor mit Fokus auf Japan und Ost- sowie Südostasien.

Was Yuushi Kodama da erzählt, kommt für Japan einer Blamage gleich.

Vor eineinhalb Jahren beschloss kurz nach Deutschland auch Japan eine Art Zeitenwende. In der Region ist die Lage ähnlich angespannt wie in Europa: Nicht nur wirkt sich die Invasion Russlands in die Ukraine auch in Japan mit höheren Rohstoffpreisen und Bedrohungsszenarien aus.

Mit unseren derzeitigen Fähigkeiten können wir Japans Sicherheit nicht aufrechterhalten. Japans Generalstabschef Yoshihide Yoshida

Auf die Sanktionen liberal eingestellter Staaten hat Russland mit einer Annäherung an Nordkorea reagiert. Hinzu kommen Pekings Provokationen im Südchinesischen Meer und die Sorge, dass China, die Insel-Demokratie Taiwan angreifen könnte. Die USA sind seit Jahrzehnten der wichtigste Verbündete der Regierung in Taipeh: Japan, das große US-Militärbasen beherbergt, könnte im Falle einer Eskalation in einen bewaffneten Konflikt gezogen werden.

Die „Nationale Sicherheitsstrategie“, die Japans Premierminister Fumio Kishida am 16. Dezember 2022 vor diesem Hintergrund verkündete, hat es in sich: Das laut Verfassung pazifistische Japan befinde sich im „ärgsten und kompliziertesten Sicherheitsumfeld“ seit dem Zweiten Weltkrieg.

19.000 Soldaten fehlten Japans Armee bereits 2022.

Daher soll bis 2027 das Budget für die Selbstverteidigungskräfte auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verdoppelt werden. Im Fall eines Angriffs auf Japan wären fortan auch Gegenschläge autorisiert.

Nur steht das Verteidigungsministerium damit vor einer riesigen Herausforderung: Wie kommt man an neue Soldaten, die im Ernstfall solche Gegenschläge durchführen könnten?

Schon 2022 betrug die Truppenstärke nur 228.000 Personen, 19.000 weniger als angestrebt. Die Bewerberzahl lag mit 4.000 nicht einmal bei der Hälfte des Zielwerts. Zuletzt zählte das Heer weniger Personal als 1990, als das Thema Verteidigung kaum eine Rolle spielte.

Um neue Soldaten zu rekrutieren, haben die Selbstverteidigungskräfte bereits die Hürden bei psychologischen Tests gesenkt sowie das Höchstalter für Bewerber von 26 auf 32 Jahre angehoben. Generalstabschef Yoshihide Yoshida fällte zuletzt ein harsches Urteil, das an die Aussagen deutscher Bundeswehrgeneräle erinnert: „Mit unseren derzeitigen Fähigkeiten können wir Japans Sicherheit nicht aufrechterhalten.“

Fehlt es dem Job an Attraktivität? Der frühere Infanterist Yuushi Kodama sagt: „Stolz auf unsere Tätigkeit war bei uns fast niemand.“ Heute unterhält er den Youtube-Kanal „Jieitai no Ace“, wo er japanische Militärthemen diskutiert, lebt aber in Vietnam. „Hier ist das Leben angenehmer, ich habe auch mehr Geld“, sagt er.

Interesse an seinen Inhalten, die auch die Grenzen von Japans Verteidigungssektors zeigen, bestehe durchaus. Die häufigste Beschwerde von Ex-Soldaten? „Das Gehalt! Anfänger kriegen 150.000 Yen im Monat.“ Das sind rund 880 Euro. Kost und Logis würden immerhin gestellt, berichtet er. „Aber ohne Geld bringt das Leben draußen wenig Spaß.“

Regelmäßig führt Japans Militär Übungen mit den USA durch, wie hier im Oktober 2022 auf Hokkaido. © dpa/kyodo/Uncredited

Im vergangenen Jahr gründete Japan eine Kommission, die befinden soll, wie man die Rekrutenzahl erhöhen kann. Ideen, die neben höheren Gehältern kursieren: Anders als jetzt müssten individuelle Haarschnitte erlaubt werden. Sogar Tattoos, die man in Japan mit dem organisierten Verbrechen der Yakuza in Verbindung bringt, sollten kein Ausschlusskriterium mehr sein.

Anderswo werden modernere Sportanlagen auf den Kasernen und mehr Fernseher gefordert. Nicht nur Yuushi Kodama glaubt, dass dies gute Schritte sind, aber dennoch zu wenig sein könnte.

Japan und Deutschland haben ähnliche Rekrutierungsprobleme

Die Probleme Japans sind ähnlich zu jenen der Bundeswehr, die auch dringend nach Leuten sucht. Seit Jahrzehnten gefällt sich Japan als pazifistische Nation. Wer sich in der Vergangenheit den Selbstverteidigungskräften anschloss, wurde auf der Straße teils sogar beschimpft.

Gerade in Japan tat sich die Regierung mit Stärkungen der Verteidigung immer schwer. Raymond Yamamoto, Professor für Japanstudien mit Schwerpunkt auf Außen- und Sicherheitspolitik der Uni Aarhus

„Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Thema Verteidigung in beiden Ländern ein sehr unangenehmes“, sagt Raymond Yamamoto, Professor für Japanstudien mit Schwerpunkt auf Außen- und Sicherheitspolitik der Uni Aarhus. „Gerade in Japan tat sich die Regierung mit Stärkungen der Verteidigung immer schwer.“

Hinzu kommt ein weiteres Problem, das man in Deutschland kennt: die alternde Bevölkerung. „Es herrscht generell Arbeitskräftemangel“, sagt Yamamoto. „Schon der Bausektor hat große Schwierigkeiten, Leute zu finden. Dann ist es für die weniger attraktive Landesverteidigung noch schwieriger.“

Wegen der zunehmenden Komplexität von Waffensystemen dauert die Ausbildung von Rekruten auch noch immer länger. „Früher brauchte man ein Jahr, bis ein Rekrut voll einsetzbar war“, so Yamamoto. „Heute sind es oft zwei Jahre.“

Ein Teil der Lösung könnte die Automatisierung der Kriegsführung sein, was sich auch längst als globaler Trend zeigt: Drohnen oder unbemannte Fahrzeuge sind hoch im Kurs. „Darin steckt viel Potenzial“, so Yamamoto. „Aber ohne menschlichen Einsatz funktioniert es noch lange nicht.“ Japan braucht mehr Rekruten.

Auf eine Anfrage, welche weiteren Schritte geplant sind, um die Personalengpässe zu lösen, haben die Selbstverteidigungskräfte nicht geantwortet.