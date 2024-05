Sollte die Nato russische Luftangriffe über der Ukraine abwehren? Der ehemalige Nato-Botschafter der USA im Interview

Herr Volker, aktuell wird die Idee diskutiert, russische Luftangriffe auf die Ukraine von Nato-Gebiet aus abzuwehren. Was verbirgt sich dahinter?

Um das einzuordnen, muss man sich zunächst klarmachen, dass Putin vorsätzlich Zivilisten und zivile Infrastruktur angreift, um die Ukraine zu terrorisieren und das Land zu zerstören. Jeden Tag begeht er Kriegsverbrechen. Der erwähnte Vorschlag entstammt der Diskussion darüber, wie der Westen der Ukraine helfen kann, Menschen, Städte und zivile Infrastruktur zu schützen.

Kurt Volker ist ehemaliger Nato-Botschafter der USA und war von 2017 bis 2019 US-Sondergesandter für die Beziehungen zur Ukraine.

Es geht dabei nicht darum, Kriegspartei zu werden und Russland anzugreifen. Es ist ein humanitärer Akt, um Menschen vor Kriegsverbrechen zu schützen.

Wie könnte das konkret aussehen?

Drei Vorschläge liegen auf dem Tisch. Erstens: Die Luftabwehr der Ukraine zu stärken, in dem der Westen seine Lieferungen ausweitet. Sowohl was die Anzahl betrifft als auch die Art und Reichweite. Dann wäre die ukrainische Armee in der Lage, selbst besser gegen die russischen Angriffe vorzugehen.

Zweitens könnten die Nato-Kräfte von ihrem Territorium, also zum Beispiel von Polen oder Rumänien aus, russische Drohnen und Raketen abschießen, um so ukrainische Bevölkerungszentren und zivile Infrastruktur zu schützen. Das wäre eine enorme Hilfeleistung. Die Gegend um Odessa, die die wirtschaftliche Lebensader der Ukraine ist und die von den Russen vom Meer aus angegriffen wird, könnte man von Natal in der Türkei aus sichern.

Drittens könnte man Nato-Truppen mit Luftabwehrsystemen auf ukrainischem Gebiet stationieren, um sich von dort aus direkt an der Luftverteidigung der Ukraine zu beteiligen. Das hat der französische Präsident Macron mit seinen Äußerungen angedeutet.

Der Westen weigert sich, zum Schutze der Ukraine vor russischen Angriffen etwas zu tun, was er im Nahen Osten ohne Probleme gemacht hat. Kurt Volker, ehemaliger Nato-Botschafter der USA

Diese Option ist natürlich sehr umstritten. Polen, Großbritannien, die baltischen Staaten, Dänemark würden das unterstützen. Aber die USA und Deutschland sind strikt dagegen.

Um den zweiten Vorschlag, nämlich die ukrainische Luftabwehr von Nato-Territorium aus zu unterstützen, hat sich in Deutschland gerade eine heftige Kontroverse entwickelt.

In der Nato wird dieser Vorschlag tatsächlich von einer Mehrheit der Mitglieder unterstützt, aber Deutschland und die USA blockieren ihn. Dabei wäre es dieselbe Vorgehensweise, mit der die USA, Frankreich, Großbritannien und Jordanien vor kurzem Israel vor den iranischen Drohnenangriffen geschützt haben.

Interessanterweise sind es ja sogar dieselben iranischen Drohnen, die Russland in der Ukraine einsetzt. Der Westen weigert sich, zum Schutze der Ukraine vor russischen Angriffen etwas zu tun, was er im Nahen Osten ohne Probleme gemacht hat.

Woher rührt der Widerstand?

Die USA fürchten sich vor Eskalation. Alles, was die USA oder die Nato tun, führt zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland. Und das könnte zu Angriffen auf Nato-Länder führen oder anderen eskalatorischen Schritten, wie dem Einsatz von Atomwaffen. Putin nutzt diese Angst aus, um uns davon abzuhalten, vernünftige Dinge zu tun, zu denen wir fähig sind.

Glauben Sie, dass Putin es als Eskalation empfände, wenn russische Angriffe von Nato-Staaten aus abgewehrt würden?

Nein, das glaube ich nicht. Putin sieht sich bereits im Krieg mit der Nato. Und er greift die Nato-Staaten an – wenn auch nicht auf konventionellem Weg, sondern mit Cyber-Angriffen und hybrider Kriegsführung., zum Beispiel durch Desinformationskampagnen und Wahlbeeinflussung.

Könnte es innerhalb der Nato eine Verständigung auf ein solches Vorgehen geben?

Letztlich kommt es auf Deutschland und die USA an. In Deutschland könnte man sich darauf verständigen, denke ich. Denn innerhalb der Koalition gibt es bereits einige Stimmen, die sich dafür aussprechen, auch wenn Kanzler Scholz derzeit noch dagegen ist.

Was die USA betrifft, bin ich skeptischer. Die Biden-Regierung scheint in ihrer Position sehr rigide zu sein. Und damit schließt sich der Kreis: Denn solange die USA die Idee nicht unterstützen, wird auch die Bundesregierung ihre Haltung auch nicht ändern.

Wäre es denkbar, dass einzelne Nato-Staaten solche Maßnahmen ohne Beschluss des Bündnisses ergreifen?

Nur als ultima ratio. Würde zum Beispiel Kiew drohen zu fallen oder käme es zu Angriffen ungeahnter Schwere, könnte sich eine solche Koalition der Willigen bilden. Aber grundsätzlich möchte niemand dies ohne Bündnis-Beschluss tun.

Denn alle wollen sich des Nato-Beistands sicher sein für den Fall eines russischen Angriffs. Daher möchte kein Nato-Mitgliedstaaten seine Verbündeten in Verlegenheit bringen und Risiken eingehen, denen nicht alle zugestimmt haben.