Sprengsatz an Straße explodiert : Bulgariens umstrittener Generalstaatsanwalt entgeht mutmaßlichem Attentat

Iwan Geschews Stellvertreter spricht von einem versuchten Mord an dem seit Jahren in der Kritik stehenden Generalstaatsanwalt. Ein Sprengsatz war am Montagvormittag in der Nähe seines Autokonvois explodiert.