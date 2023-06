Staatskrise im Libanon „Alles bricht zusammen“

Geht man die Badaro Street im libanesischen Beirut entlang, könnte man fast meinen, sich in Berlin zu befinden: Café reiht sich an Café, Pizzeria an Pizzeria, dazwischen ein Sushi-Laden, eine Boutique, ein Geschäft für Haustier-Bedarf, junge Menschen sitzen in der Sonne und tippen auf ihren Laptops.

Das Szene-Viertel Badaro zeigt, was für eine moderne Metropole im Nahen Osten Beirut sein könnte. Doch wendet man seinen Blick ab von den Cafés, den Laptops, repräsentiert das Viertel auch all das, was Beirut derzeit ist: Die Hauptstadt eines Landes, das dabei ist zusammenzubrechen.

Die Musik der Bars mischt sich mit dem durchgehenden Dröhnen der Generatoren, die unablässig Strom erzeugen, weil es sonst keinen gibt. Sie mischt sich mit dem Rattern der Wasserpumpen, mit denen Privatunternehmen die Tanks der Wohnhäuser füllen, weil die staatliche Wasserversorgung für den täglichen Bedarf nicht ausreicht.

Menschen suchen im Müll nach Essbarem

Sie mischt sich mit dem Hupen des Verkehrs, weil aus Energiemangel alle Ampeln ausgeschaltet sind. Mit dem Geräusch umkippender Müllcontainer, die Menschen systematisch durchsuchen, in der Hoffnung, etwas zu finden, das sie essen oder zu Geld machen können.

Die staatlichen Organisationen funktionieren nicht mehr. Helene Le Gal, Generaldirektorin des Auswärtigen Dienstes der EU

Und es gibt Tage, an denen verschwindet die Musik. Stattdessen: Alarmschrillen, Sirenengeheul, Gebrüll, Steine, die gegen Fensterscheiben krachen. Dunkle Rauschschwaden, die sich die Badaro Street entlang ausbreiten, weil vor den Banken Feuer gelegt wurde.

„Wir leben in einem Albtraum“, sagt die in Beirut lebende libanesische Autorin Lina Mounzer in einem BBC-Podcast. „In so vielen Gesprächen hier geht es ums Geld. Von dem Moment an, an dem wir aufwachen, ist der ganze Tag von den steigenden Preisen geprägt.“

Beirut wurde einst als Paris des Nahen Ostens bezeichnet, der Libanon galt mit seinem Finanzplatz als Schweiz der arabischen Welt. Doch das war alles vor dem Bürgerkrieg, vor der Hisbollah, vor dem Syrien-Krieg und der Flüchtlingskrise. Die große Explosion im Hafen, die im Sommer 2020 die ganze Stadt verwüstete, ist nur ein weiteres Detail in der Geschichte über den Abstieg des Landes.

Jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft

Seit 2019 befindet sich das Land in einer Wirtschaftskrise – als Resultat jahrzehntelanger Korruption und Misswirtschaft. Derzeit gibt es keine gewählte Regierung, seit Mai 2022 ist lediglich eine geschäftsführende am Werk. Das Amt des Präsidenten ist seit vergangenem Oktober vakant.

„Die staatlichen Organisationen funktionieren nicht mehr“, sagt Helene Le Gal, die für den Libanon zuständige Generaldirektorin des Auswärtigen Dienstes der EU. Ende April sprach sie vor dem Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments: „Alles bricht zusammen. Die Währung ist im freien Fall.“

100.000 Libanesische Pfund entsprechen dem Wert eines US-Dollars.

Der Wechselkurs der Landeswährung war seit 1997 auf 1500 Libanesische Pfund zu einem US-Dollar festgesetzt. Seit der Krise hat sich der tatsächliche Kurs im Land von dem offiziellen, von der Zentralbank festgesetzten Kurs entkoppelt – und zwar in rasender Geschwindigkeit. Im März 2021 musste man bereits 10.000 Pfund für einen Dollar hinlegen, im Juni 2022 26.000 Pfund.

Am 14. März 2023 war ein Dollar schließlich 100.000 Libanesische Pfund wert: ein Dollar für einen Schein, der vier Jahre zuvor fast 67 Dollar wert gewesen war. Es war einer jener Tage, an denen vor den Banken auf der Badaro Street aus Protest angezündete Autoreifen brannten.

Oft versuchen die Menschen, sich Zugang zu den Banken zu verschaffen. © dpa/Marwan Naamani

Der 100.000-Pfund-Schein ist die Banknote mit dem höchsten Nennwert: Die Libanesen packen ihr Geld nicht ins Portemonnaie, sondern in Zehnerbündeln in Plastiktüten. Ein Lebensmitteleinkauf kostet Millionen. Das Geldzählen an der Kasse dauert, Kartenzahlungen sind schon lange nicht mehr möglich.

Dazu kommt: Die Regierung hat die Konten der Menschen eingefroren. Jeden Monat dürfen sie nur einen limitierten Geldbetrag abheben. So limitiert, dass man allenfalls von einem Taschengeld sprechen kann: etwa 50 Dollar. Nichts, was annähernd die Lebenshaltungskosten deckt.

Es gibt immer wieder Geschichten von Männern und Frauen, von Jung und Alt, die sich noch nie in ihrem Leben kriminell verhalten haben, und sich nun in ihrer Verzweiflung entscheiden, eine Bank zu überfallen – um an ihr eigenes Geld zu kommen. Die Umstehenden feuern sie dabei an, bisweilen sind sogar Polizisten darunter.

Anstieg von Protesten und Gewalt

Laut den Vereinten Nationen (UN) leben mittlerweile drei Viertel der Libanesen in Armut. Der Fragile States Index des US-amerikanischen Thinktanks Fund For Peace listet den Mittelmeeranrainer als eines der Länder auf, bei denen die Gefahr des Zusammenbruchs akut ist. Es sei ein Anstieg von Protesten und Gewalt zu beobachten, so der Bericht von 2022.

Beirut stand nach dem Hafenanschlag im August 2020 in Trümmern und Flammen. © AFP/-

Das wirft auch die Frage auf: Könnte ein religiöser Konflikt zurückkehren, der den Libanon einst in den Bürgerkrieg führte?

Das Land, das nach seinen weißen Berggipfeln benannt ist, ist eine Ausnahme innerhalb der arabischen Länder: Es ist das einzige ohne Wüste. Und das einzige, in dem etwa gleich viele Christen und Muslime leben.

Verlässt man die Badaro Street in Richtung Süden, läuft man auf den Tayouneh-Kreisel zu – und damit auf ein anderes Beirut. Das Auswärtige Amt rät davon ab, seinen Weg weiter in Richtung Süden und Südosten fortzusetzen, denn dort beginnen schiitische Wohnviertel, in denen die Hisbollah das Sagen hat. Deren Handlanger haben Angst vor israelischen Spionen und jeder unbekannte Mensch auf der Straße könnte einer sein.

In den dortigen Vierteln gibt es keine Hipster-Cafés, keine Menschen, die an ihren Laptops arbeiten. Keine Expats der internationalen Organisationen, die Dollars ins Land bringen, so wie in Badaro, das ein christlicher Stadtteil ist. Im Libanon gilt mittlerweile: Wer an Dollars gelangt, kommt klar. Alle anderen nicht.

Als ein Beispiel dafür nennt Anna Fleischer den „Bareffekt“. Fleischer ist Leiterin des Beiruter Büros der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Ihre Erläuterung: Aufgrund des muslimischen Alkoholverbotes siedeln sich Bars und Clubs eher in christlichen Stadtteilen an, wie eben in Badaro. Mit den Bars kämen die Leute, und damit die Restaurants, Geschäfte, Cafés, es entstehe eine Sogwirkung, immer mehr Leute kämen, inklusive der Expats mit ihren Dollars.

„Alle verarmen“

Dennoch könne sie nicht beobachten, dass die Christen leichter durch die Krise kämen als ihre muslimischen Nachbarn und sich daher ein neuer interreligiöser Konflikt anbahne. „Die Krise betrifft gerade wirklich alle auf gleiche Weise. Alle verarmen“, sagt Fleischer. Die einzigen, denen die aktuelle Krise nichts anhaben könne, seien die Mitglieder der politischen Elite. „Die Gefahr eines Konfliktes ist natürlich immer da“, sagt Fleischer. „Aber sie ist derzeit nicht größer als sonst auch.“

Fleischers Beobachtungen decken sich mit denen von Michael Bauer, der die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in Beirut leitet. „Die Menschen sind verzweifelt“, sagt er. „Aber in Anbetracht des Ausmaßes der Krise ist es noch überraschend ruhig. Wut und Protest richten sich vor allem gegen Politik und Banken.“

Die Lage ist wirklich sehr gefährlich. Aber wir können nicht viel machen. Isabel Santos, portugiesische EU-Abgeordnete der Sozialisten

Dennoch sieht er ein Potenzial für religiöse Spannungen. Und zwar aufgrund der politischen Blockade um die Wahl eines neuen Präsidenten, der gemäß der Verfassung ein Christ maronitischen Glaubens sein muss.

„Die Hisbollah hat einen Kandidaten vorgeschlagen, den die meisten Christen im Land – und nicht nur die – vehement ablehnen, und der überdies noch dem syrischen Machthaber Assad sehr nahesteht“, sagt Bauer.

Erst vergangene Woche war der zwölfte Versuch, einen Präsidenten zu wählen, gescheitert. Als absehbar wurde, dass Hisbollah-Kandidat Suleiman Franjieh im zweiten Wahlgang seinem Gegenkandidaten Jihad Azour unterliegen würde, verließen die ihn unterstützenden Abgeordneten den Sitzungssaal, sodass das Parlament nicht mehr beschlussfähig war.

In Brüssel laufen derweil schon länger Gespräche, was die EU tun könne, um den Libanon zu stabilisieren. Von Hilfszahlungen ist die Rede, Entwicklungsarbeit vor Ort, aber auch diplomatischer Druck und Sanktionen gegen die Staatsführung. Ihr Assoziierungsabkommen mit dem Libanon hat die EU bereits ausgesetzt.

Zuversichtlich sind die Politiker bei ihren Überlegungen aber kein bisschen. „Die Lage ist wirklich sehr gefährlich“, sagte die portugiesische EU-Abgeordnete der Sozialisten, Isabel Santos, die der Libanon-Delegation vorsitzt, in einer Parlamentssitzung. „Aber wir können nicht viel machen.“

Die pulsierende Badaro Street fällt jede Nacht in eine tiefe Stille und Dunkelheit, wenn nach Mitternacht bis zum Morgengrauen der Strom abgestellt wird. Ein Gefühl, als würde damit kurz die gesamte Welt abgestellt werden, wie eine kleine Pause von dem stattfindenden Untergang – obwohl genau diese Stille und Dunkelheit ein Zeichen von ihm sind.