Starker Anstieg der Femizide Hat Australien ein besonderes Männlichkeitsproblem?

Von einer „nationalen Krise“ sprach Australiens Premierminister Anthony Albanese am vergangenen Wochenende. Was er meinte, ist in der Tat dramatisch: Allein in den ersten vier Monaten des Jahres wurden 27 Frauen in Australien von einem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet.

Der Anstieg der Gewalt gegen Frauen löste landesweit Proteste aus. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße, einige verlangten von Regierungschef Albanese, nicht nur von nationaler Krise zu sprechen, sondern einen nationalen Notstand auszurufen. Der Premier selbst nahm am Sonntag an einer Demonstration in Canberra teil.

Karla Elliott ist Dozentin für Soziologie an der School of Social Sciences der Monash University. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit.

Zwar scheint die Gewalt gegen Frauen vor allem in Beziehungen vorzukommen – allerdings nicht ausschließlich dort. Besonders betroffen reagierte Australien auf ein Attentat am 13. April in einem Einkaufszentrum in Sydney. Dabei tötete ein Mann sechs Menschen, fünf von ihnen Frauen. Der Täter, der den Angaben zufolge psychische Probleme hatte, wurde von der Polizei erschossen.

Im vergangenen Jahr wurden 60 Frauen von Männern getötet

„Wir kennen immer noch nicht das ganze Ausmaß der geschlechtsspezifischen Gewalt, aber die Zahl der australischen Frauen, die von einem Intimpartner getötet wurden, ist in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft angestiegen“, sagt Karla Elliott, Dozentin für Soziologie an der School of Social Sciences der Monash University in Melbourne, dem Tagesspiegel.

Schon die Zahl zuvor stieg drastisch, nach Angaben des Australian Institute of Criminology für 2022/2023 um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Demnach wurden 60 Frauen von Männern getötet, davon 34 von einem aktuellen oder ehemaligen Partner. Neun Frauen wurden in dem Jahr von Frauen und sechs von einer Person unbekannten Geschlechts getötet.

Für Frauen aus Randgruppen kann es schwieriger sein, Hilfe und Unterstützung zu erhalten, wenn sie Gewalt erfahren. Karla Elliott, Dozentin für Soziologie an der School of Social Sciences der Monash University

Das allerdings sei nur die zählbare und sichtbare Gewalt, sagt Elliott. „Darüber hinaus gibt es in Australien und auf der ganzen Welt ein riesiges Ausmaß an geschlechtsspezifischer Gewalt, die weniger sichtbar ist, etwa Zwangskontrolle, emotionaler und finanzieller Missbrauch.“

In der vergangenen Woche traf sich Albaneses Kabinett, um eine Strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten. In einem ersten Schritt kündigte der Regierungschef an, 925 Millionen US-Dollar bereitzustellen, um Gewaltopfern beim Ausstieg aus Missbrauchsbeziehungen zu helfen.

Zudem soll es ein Verbot von Deepfake-Pornografie geben. Dabei werden Gesichter von realen Personen in pornografische Filme eingefügt.

Elliott meint, dass bei diesem Problem ein großflächiges Vorgehen nötig sei. „Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz zur Gewaltprävention, und wir müssen auf allen Ebenen tätig werden“, sagt sie.

Australien durch Kolonialisierung besonders anfällig

„Das bedeutet, dass wir die Opfer unterstützen und mit den Tätern zusammenarbeiten müssen, um weitere Gewalt zu verhindern, aber auch, um mehr Respekt und Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu fördern.“

Der australische Premierminister Anthony Albanese (mittig) nahm an einer Demonstration zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen in Canberra teil. © dpa/Lukas Coch

Dabei gebe es Menschen, die besonders verletzlich seien. „Gewalt gegen Frauen und Kinder kommt in allen gesellschaftlichen Gruppen vor“, sagt Elliott. „Wir wissen jedoch, dass es für Frauen aus Randgruppen schwieriger sein kann, Hilfe und Unterstützung zu erhalten, wenn sie Gewalt erfahren.“

Grundsätzlich sei das Problem nicht spezifisch australisch, sagt die Soziologie-Dozentin. „Wie in vielen anderen Ländern hat geschlechtsspezifische Gewalt in Australien ihre Wurzeln in der anhaltenden Ungleichheit der Geschlechter.“

Allerdings gebe es einige kulturelle Besonderheiten in Australien. „Hier spielen auch die Kolonialisierung und Ideologien über die kulturell am meisten geschätzte Art, ein Mann zu sein, eine Rolle“, sagt Elliott. Diese Männlichkeitsideale gingen auf Figuren wie den Soldaten oder den Kolonisator zurück und betonten Härte, Gewalt und die Vormachtstellung des Mannes.

Diese Vorstellungen begännen langsam, sich zu verändern. „Aber es muss mehr getan werden, um sie zu bekämpfen, egalitärere Formen von Männlichkeit zu fördern und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu verringern.“