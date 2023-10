Stoltenberg-Nachfolge Niederländischer Premier Mark Rutte will nächster Nato-Chef werden

Das Rennen um den Posten des nächsten Nato-Generalsekretärs ist endgültig eröffnet. „Es ist ein sehr schöner Job“, räumte Niederländer Mark Rutte am Wochenende in der Den Haager Radiosendung „Spuigasten“ fast beiläufig ein. Er fände es „sehr interessant“ an der Spitze des Verteidigungsbündnisses zu stehen. Auch könne er dort „etwas beitragen“, sagte Rutte weiter.