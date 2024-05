Stormy Daniels sagt gegen Trump aus So denken die Amerikaner über Sex und Pornos

Der Schweigegeldprozess zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und der Pornodarstellerin Stormy Daniels geht weiter – und die Art und Weise, wie die Amerikaner Sex und Sexarbeiterinnen sehen, könnte eine Rolle bei der Beurteilung des Verfahrens spielen.

Während ihrer Befragung von Daniels verwies Trumps Anwältin Susan Necheles auf Daniels’ Beruf, um ihre Glaubwürdigkeit infrage zu stellen, wie die „New York Times“ berichtet. „Sie haben eine Menge Erfahrung darin, falsche Geschichten über Sex als echt erscheinen zu lassen“, sagte Necheles, worauf Daniels antwortete: „So würde ich es nicht ausdrücken. Der Sex in den Filmen ist sehr real, genau wie das, was mir in diesem Raum passiert ist.“

Unsere Gesellschaft ist stark konzentriert auf Sex. Jill McCracken, Professorin für Englisch sowie Frauen-, Gender- und Sexualitätsstudien an der University of South Florida in St. Petersburg

Trotz der weiten Verbreitung von Pornografie sind Sex und Sexarbeit in der amerikanischen Kultur nach wie vor ein Tabuthema. Doch Fachleuten zufolge beginnen sich diese Ansichten zu ändern. Dies könnte entscheidend dafür sein, wie Daniels und ihre Glaubwürdigkeit wahrgenommen werden.

„Sexarbeiterinnen sind ganze Menschen“, sagt Jill McCracken, Professorin für Englisch sowie Frauen-, Gender- und Sexualitätsstudien an der University of South Florida St. Petersburg. „Unsere Gesellschaft ist stark konzentriert auf Sex. Wenn es um Sexarbeit und den Austausch von Geld gegen etwas Sexuelles geht, neigen wir dazu, das zu stigmatisieren und selbstverständlich für am wichtigsten zu halten.“

Pornografie ist üblicher und wichtiger geworden

Die amerikanische Gesellschaft hat starke puritanische Wurzeln und machte sich früher darüber lustig, wenn über Sex gesprochen wurde, wie Fachleute sagen. Das Internetzeitalter hat jedoch auch Sex und sexuelle Ausdrucksformen zugänglicher gemacht. Auch Pornografie wurde so alltäglicher.

Pornos sind zu einer sehr starken Quelle für die Sexualität und ein sexuelles Ventil für Menschen geworden. Laurie Mintz, Professorin für menschliche Sexualität an der Universität von Florida

Infolgedessen seien Pornos „zu einer sehr starken Quelle für die Sexualität und ein sexuelles Ventil für Menschen geworden“, sagt Laurie Mintz, Professorin für menschliche Sexualität an der Universität von Florida. „Und möglicherweise wird Pornografie deshalb zu einem besonderen Tabu, weil andere Menschen sie sehen können.“

Der Prozentsatz der Amerikaner, die Pornografie für moralisch akzeptabel halten, ist zugleich laut einer Gallup-Umfrage in den letzten Jahren gestiegen, und zwar von 36 auf 43 Prozent zwischen 2017 und 2018. Im Jahr 2022 blieb diese Zahl mit 41 Prozent etwa gleich.

130.000 Dollar hat Donald Trump angeblich für das Schweigen von Stormy Daniels gezahlt.

Trotzdem haben viele Amerikaner immer noch starke Vorurteile gegenüber Pornos und Sexarbeitenden. So ging etwa ein Gewitter des Spotts durchs Internet, als Fotos des „Hot Ones“-Moderators Sean Evans mit dem Pornostar Melissa Stratton kursierten, die eine kurze Liaison hatten. „Im Allgemeinen bewegen wir uns in Richtung Sex-Positivität“, sagt Courtney Watson, lizenzierte Ehe- und Familientherapeutin. „Aber das liegt daran, dass wir als Gesellschaft so weit zurückliegen.“

Frauen werden für ihr Sexleben abgewertet

Stormy Daniels selbst ist der Auffassung, dass sie auch wegen ihrer Pornodarstellung vor Gericht steht. Am Donnerstag zeigte Staatsanwältin Susan Hoffinger den Geschworenen einen Tweet, der Daniels nach ihren Angaben am 18. März 2023 geschickt wurde. Darin wird sie als „ekelhafte, degenerierte Prostituierte“ bezeichnet. Weiter heißt es: „Viel Glück, wenn Sie danach auf die Straße gehen!“ Daniels beschrieb diesen und einen weiteren Tweet als „zahm“ im Vergleich zu anderen, die sie erhalten hat.

Immer wieder werden Frauen für die Zahl ihrer Sexualpartner oder ihre sexuellen Vorlieben angegriffen. Allison Moon, Autorin von „Girl Sex 101“

Nach Ansicht von Experten werden Frauen besonders stark unter die Lupe genommen, wenn es um Sex, Sexualität und Pornos geht. Allison Moon, Autorin von „Girl Sex 101“, sagte gegenüber „USA Today“: „Immer wieder werden Frauen für die Zahl ihrer Sexualpartner oder ihre sexuellen Vorlieben angegriffen. Wenn wir zu unserer Sexualität stehen, hat das oft seinen Preis, sei es in Form von Demütigung, Ablehnung oder einfach nur durch das übliche Slut-Shaming“.

Ronald Weitzer, Soziologieprofessor an der George Washington University und Autor des Buches „Sextourismus in Thailand“, sagte, dass der Blick auf Sexarbeiterinnen oft „pauschal verallgemeinert“. Man sehe sie nur in dieser Rolle, ihre Menschlichkeit werde wenig berücksichtigt. Dadurch werde es unwahrscheinlicher, dass man sie ernst nimmt, wenn sie sexualisierte Übergriffe anzeigen.

Ronald Weitzer ist Soziologieprofessor an der George Washington University und Autor des Buches „Sextourismus in Thailand“.

Daniels berichtete vergangene Woche, dass sie Sex mit Trump hatte, nachdem sie ihn 2006 bei einem Golfturnier in Lake Tahoe getroffen und mit ihm in seiner Hotelsuite zu Abend gegessen hatte. Trump bestreitet, dass dies geschehen ist.

Daniels’ Geschichte über diesen Abend im Jahr 2006 bildete die Grundlage für eine angebliche Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 Dollar, die sie von Trumps Anwalt Michael Cohen knapp zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2016 erhielt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Zahlung gegen die Bundesgesetze zur Wahlkampffinanzierung verstieß und dass Trump Unterlagen gefälscht hat, um dies zu vertuschen.

Trump in Boxershorts auf der Bettkante

Daniels’ Beruf und ihre sexuelle Vergangenheit waren eines der Hauptthemen ihrer Befragung während des Prozesses. Im Zeugenstand wurde Daniels von Trumps Anwältin Susan Necheles gefragt, ob sie in über 200 Pornofilmen mitgewirkt und Sex gehabt habe. Daniels sagte, es seien etwa 150 gewesen.

Necheles bat Daniels auch zu bestätigen, dass sie trotz ihrer sexuellen Vorgeschichte sagt, Trump in einem T-Shirt und Boxershorts auf einem Bett sitzend zu sehen, habe sie „so erschüttert“, dass ihr „schwindelig“ geworden sei und sie „fast in Ohnmacht fiel“. Daniels antwortete, sie sehe ihren Mann fast jeden Tag nackt, aber wenn sie aus dem Bad käme und jemanden nackt sähe, der nicht ihr Mann sei, sei das schockierend.

Necheles hat Daniels auch zu anderen Details ihrer angeblichen Geschichte mit Trump befragt. Nachdem sie angedeutet hatte, dass Daniels ihre Geschichte über den Sex mit Trump erfunden habe, schoss Daniels zurück: „Wenn diese Geschichte unwahr wäre, hätte ich sie weitaus besser geschrieben.“ Und sie fügte hinzu: „Ich musste diese Geschichte nicht schreiben.“

Dieser Beitrag erschien in englischer Sprache bei USA Today.

Mitarbeit: David Oliver, Aysha Bagchi, Kinsey Crowley und Bart Jansen

© USA Today 2024