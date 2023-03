Straf- und Völkerrechtsexperte „Putin wird irgendwann in Den Haag auf der Anklagebank sitzen“

Der Internationale Strafgerichtshof hat am Freitag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die russische Beauftragte für Kinderrechte Maria Lwowa-Belova erlassen. Russland ist jedoch gar kein Mitglied des Strafgerichtshofs, ebenso wenig die Ukraine. Warum konnte der Haftbefehl dennoch erlassen werden?

Die Ukraine ist formell kein Mitglied. Sie hat aber seit dem Überfall der Krim die Rechtsprechung und Kompetenz des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) anerkannt. Etliche Mitgliedstaaten haben daraufhin den Chefankläger beauftragt, Ermittlungen durchzuführen.

Damit fällt nun alles, was zum Kompetenzbereich des IStGH gehört und was auf dem Territorium der Ukraine geschieht, in die Zuständigkeit des Gerichtshofs. Das wird damit streng nach dem klassischen Prinzip der Territorialität gehandhabt.

Christoph Safferling ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2023 leitet er auch die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, die sich der Förderung des Völkerstrafrechts und der Menschenrechte widmet.

US-Präsident Joe Biden hat den Haftbefehl als „gerechtfertigt“ bezeichnet. Dabei gehören die USA dem IStGH gar nicht an. Erhoffen Sie sich durch diesen Haftbefehl neue Zugkraft, um Länder wie die USA zu überzeugen, dem Gerichtshof beizutreten?

Ich hoffe natürlich, dass damit auch in den USA eine neue Diskussion darüber entfacht wird, ob nicht eine Mitgliedschaft sinnvoll wäre. Dass dies dann tatsächlich geschieht, glaube ich allerdings nicht. Was aber passieren kann und sollte, ist, dass die USA den IStGH trotzdem unterstützen. Das geht auch, ohne dass sie Mitglied sind.

Der Haftbefehl bezieht sich auf die Deportation von Kindern aus der Ukraine nach Russland. Warum geht er nicht noch auf weitere Kriegsverbrechen ein?

Offensichtlich sind die Ermittlungen bei den anderen Tatbeständen noch nicht so weit fortgeschritten, als dass man für sie jetzt schon einen Haftbefehl beantragen könnte. Der Ermittler muss dafür die Richterinnen und Richter überzeugen, dass genügend Beweise vorliegen, damit im Falle eines Prozesses auch eine Verurteilung wahrscheinlich ist.

Bei den anderen Vorwürfen, die im Raum stehen, ist das offensichtlich nicht der Fall. Daher hat man jetzt isoliert einen Aspekt herausgegriffen, den man anscheinend beweisen kann. Ob das strategisch klug war, ist eine andere Frage. Es kann jedoch nicht dabei bleiben. Die Deportation von Kindern ist ein spezieller – und natürlich furchtbarer – Ausschnitt des Geschehens in der Ukraine. Die anderen Kriegsverbrechen müssen ebenfalls verfolgt werden.

Was ist der Internationale Strafgerichtshof? Der IStGH mit Sitz in Den Haag ist ein unabhängiger, ständiger Gerichtshof zur Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Er nahm 2002 seine Tätigkeit auf. Er wurde durch das Römisches Statut gegründet, das 1998 von 120 Staaten unterzeichnet wurde. Heute gehören dem IStGH 123 Staaten an, darunter Deutschland. Nicht anerkannt haben ihn zum Beispiel die USA, China, Israel, Syrien, Russland und die Ukraine.

Das Verbrechen der Aggression könnte der IStGH allerdings nicht verfolgen.

Genau. Da gibt es eine Zuständigkeitslücke. Das Statut des IStGH erkennt dieses Verbrechen zwar an. Es kann aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen verfolgt werden. Im Fall der Ukraine wäre die Voraussetzung dafür, dass Russland der Strafverfolgung zustimmt. Und das wird natürlich nicht passieren.

Warum richtet sich der Haftbefehl nur gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte?

Wir wissen derzeit gar nicht, gegen wen alles Anklage erhoben wurde. Die Haftbefehle waren zunächst geheim. Jetzt sind diese beiden veröffentlicht worden. Der Rest ist noch unbekannt, es könnten durchaus noch weitere Personen angeklagt sein.

Auch die Beweise werden aus Opferschutzgründen noch zurückgehalten Der Präsident des IStGH hat erklärt, dass man sich erhofft, dass durch die Teilveröffentlichung eine gewisse abschreckende Wirkung ausgeht. Man stellt damit klar, dass es ein Verbrechen ist, das international verfolgt wird. Es könnte ein Signal an die Beteiligten senden, diese Verbrechen sofort zu beenden.

Der Haftbefehl ist ein starkes Signal, dass die Weltgemeinschaft Kriegsverbrechen nicht toleriert und dass die vorhandenen Mechanismen auch genutzt werden. Christoph Safferling, Experte für Völkerstrafrecht

Welche Konsequenzen haben die Haftbefehle nun konkret?

Es ist ein starkes Signal, dass die Weltgemeinschaft Kriegsverbrechen nicht toleriert und dass die vorhandenen Mechanismen auch genutzt werden. Die konkreten Auswirkungen des Haftbefehls werden erstmal eher gering sein. Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, den Haftbefehl umzusetzen.

Sollte Wladimir Putin also etwa nach Deutschland einreisen wollen, würde er sofort festgenommen und nach Den Haag überstellt werden. In Russland kann der IStGH die beiden nicht festnehmen. Eine Auslieferung wäre frühestens nach einem Machtwechsel denkbar und auch dann keineswegs sicher.

In Den Haag kann kein Prozess in Abwesenheit gegen Putin geführt werden. Warum?

Ein Prozess in Abwesenheit ist ein menschenrechtliches Problem. Das hat der IStGH in seinem Statut richtigerweise so festgelegt. In Deutschland kennen wir das auch nur in ganz besonderen Ausnahmefällen. Es geht im Strafverfahren ja auch immer darum, dass man gegenüber der beschuldigten Person verdeutlicht, was ihr vorgeworfen wird und sie auch die Möglichkeit erhält, sich zu verteidigen. Das alles ist nicht möglich, wenn sie nicht anwesend ist.

In Zürich demonstrierten am 5. März mehrere tausend Personen gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. © IMAGO/Andreas Haas

Spielt Putins Immunität als Staatsoberhaupt eine Rolle?

Nein. Genau deswegen wurde der Internationale Strafgerichtshof gegründet, damit Fragen der Immunität nicht aufkommen. Bei international geahndeten Verbrechen gibt es keine Berufung auf persönliche oder staatliche Immunität.

Was bedeutet der Haftbefehl des IStGH für die mögliche Einrichtung eines Sondertribunals?

Der Internationale Strafgerichtshof ist hier jetzt ein Stück weit vorgeprescht und hat seine Kompetenz verdeutlicht. Ein wichtiger Punkt ist die Verfolgung des Verbrechens der Aggression. Am Montag tagt in London eine internationale Konferenz der Justizminister, die sich damit befassen wird. Da wollte der IStGH im Vorfeld gewissermaßen Fakten schaffen und sich nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen. Zwei Wege sind denkbar: Man könnte ein Sondertribunal schaffen, wie etwa im Fall von Jugoslawien, oder die Kompetenz des IStGH erweitern.

Würden Sie die Schaffung eines Sondertribunals befürworten?

Gerade auch mit Blick auf die Bedeutung der Nürnberger Prozesse für uns als Deutsche finde ich es unerlässlich, dass im Fall der Ukraine das Verbrechen der Aggression strafrechtlich verfolgt wird. Dafür müssen jetzt die geeigneten Mechanismen gefunden werden. Die Erweiterung der Kompetenz des Internationalen Strafgerichtshofs würde insgesamt zu einer Stärkung dieser Institution führen. Das würde ich sehr begrüßen.

Politisch wird es jedoch schwer durchzusetzen sein. Daher wird die Schaffung eines eigenen Gerichtshofs – zum gesamten Konflikt und nicht nur zur Aggression – vermutlich der bessere Weg sein. Die Ukraine sollte allerdings nicht in die Lage versetzt werden, mit Sondergerichtsbarkeiten selbst tätig zu werden. Die Ukraine ist als Rechtsstaat noch in der Entwicklung. Es muss noch viel geschehen, damit das Land die europäischen Standards erreicht.

Sind Sie denn zuversichtlich, dass Sie Putin irgendwann in Den Haag auf der Anklagebank sitzen sehen werden?

Ja.

