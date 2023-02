Streit im EU-Parlament Geld, Macht und Eitelkeiten: CSU-Mann Weber unter Druck

Hinter dem Rücken von Manfred Weber wird viel getuschelt. Jeder im geschwätzigen Brüsseler Politikbetrieb kennt eine Anekdote über den begnadeten Strippenzieher.

Zu erzählen gibt es einiges über den CSU-Politiker, denn auf seinem Weg an die Spitze der Europäischen Volkspartei im Europaparlament war er nicht immer zimperlich.

Das musste sogar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erfahren. Mit der CDU-Politikerin verbindet Weber eine gewisse politische Feindschaft, denn sie war es, die ihm einst den schon sicher geglaubten Posten an der Spitze der EU-Kommission weggeschnappt hat. Eine öffentliche Demütigung, die selbst in dem an Intrigen reichen politischen EU-Alltag einzigartig war.

Stimmen gegen Green Deal eine Intrige gegen von der Leyen?

Zwar dauert es noch über ein Jahr, bis die Spitzenposition in der Kommission nach der Europawahl erneut besetzt werden muss, doch das Rennen um den Posten ist längst eröffnet.

Die größten Chancen werden Ursula von der Leyen zugestanden, die ihre Kandidatur aber noch nicht bekanntgegeben hat. In dieser Situation brachte Weber für alle überraschend einen zweiten Namen ins Spiel: Roberta Metsola, die Präsidentin des Europaparlaments.

Unmut darüber gab es im Europaparlament, weil sich der Streit nach Ansicht mancher Abgeordneten auf wichtige Entscheidungen auswirkt. So stand dieser Tage eine Abstimmung über die Förderung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit auf der Tagesordnung.

Ausgangspunkt ist der von Ursula von der Leyen vorangetriebene Green Deal, der grüne Umbau der europäischen Industrie. Bei der Abstimmung votierte die EVP-Fraktion gegen den Antrag. Manche vermuten hinter der versuchten Blockade eine persönliche Intrige.

Die EVP-Ablehnung sei „ein trauriger Versuch, die Kommissionspräsidentin und Parteikollegin Ursula von der Leyen und den Green Deal politisch zu schädigen“, empörte sich die Grünen-Abgeordnete Henrike Hahn über Manfred Weber.

Ein trauriger Versuch, die Kommissionspräsidentin und Parteikollegin Ursula von der Leyen und den Green Deal politisch zu schädigen. Henrike Hahn, Grünen-Abgeordneter über Manfred Weber

Einmal in Rage, legte die Frau aus Bayern den Finger auf eine weitere wunde Stelle: Der EVP-Vorsitzende schade mit seinem „Bündnis mit Rechtsaußen“ ganz Europa. Gemeint ist Giorga Meloni, die ultrakonservative Premierministerin Italiens.

Weber will mit Hilfe der Rechten seine Fraktion vergrößern

Seit Wochen wirbt Weber um ihre Gunst und verfolgt damit einen perfiden Plan. Sein Ziel ist es, das Lager der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) zu pulverisieren, dem zahlreiche rechtspopulistische Parteien in Europa angehören. Möglichst viele von ihnen sollen an die EVP gebunden werden.

Aber selbst im konservativen Lager stößt dieser Kurs auf Widerstand – und das nicht nur im Europaparlament. In Deutschland betonen CDU und CSU ständig die scharfe Abgrenzung gegenüber der rechtspopulistischen AfD, da passt den Verantwortlichen Webers freundlicher Umgang mit der Postfaschistin Meloni nicht ins Bild.

CDU-Parteichef Friedrich Merz soll dem EVP-Vorsitzenden bereits sein deutliches Missfallen signalisiert haben. Manfred Weber scheint sich in eine parteipolitisch schwierige Lage manövriert zu haben. Nun droht weiteres Ungemach.

10.000 Euro pro Monat erhält Weber allein als Fraktionsvorsitzender der EVP. Als deren Parteichef soll er noch einmal so viel bekommen.

Dabei geht es darum, dass Weber als Fraktionsvorsitzender der EVP mit 10.000 Euro pro Monat entlohnt wird, zudem aber noch mit einer ähnlichen Summe für seinen Posten als Parteivorsitzender der EVP bezahlt wird. Die Vergütung sei vom EVP-Parteitag im November 2022 „genehmigt“ worden, heißt es von einer Parteisprecherin.

Daran können sich aber viele Abgeordnete nicht erinnern. Auch wenn dieses Problem rechtlich geklärt wäre, könnte es politisch zum Fallstrick werden. Sogar CDU-Chef Merz habe den Niederbayern aufgefordert, alle Fragen zügig auszuräumen.

Zeit dafür bleibt Manfred Weber nicht allzu lange. Im Juni trifft sich die EVP-Spitze in Spanien, um sich für die Europawahl aufzustellen. Es könnten entscheidende Tage für Manfred Weber werden.

