Strengreligiöse müssen zum Wehrdienst Darum braucht Israels Militär ultraorthodoxe Rekruten

Das Urteil kam nicht unerwartet – und könnte trotzdem enorme Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft und den Verlauf des Gazakrieges haben.

Am Dienstag verkündete der Oberste Gerichtshof in Jerusalem, dass die Regierung auch Ultraorthodoxe zum Militärdienst einberufen muss, die eine Tora-Schule, eine sogenannte „Jeschiwa“, besuchen. Für die Strengreligiösen galt jahrzehntelang eine Ausnahmeregelung, die sie vom Dienst an der Waffe befreite, wenn sie eine solche Schule besuchten.

Die Entscheidung dürfte vor allem die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unter Druck setzen, in dessen Koalition neben rechtsextremen auch ultraorthodoxe Parteien sitzen, die den verpflichtenden Militärdienst grundsätzlich ablehnen.

Das Urteil kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Israel kämpft – und das an mehreren Fronten. Die Streitkräfte (IDF) sind seit dem 7. Oktober nicht nur im Gaza-Krieg gegen die Terrororganisation Hamas gebunden. Bei vielen Beobachtern ist die Sorge groß, dass auch der Konflikt im Norden des Landes mit der Hisbollah-Miliz im Libanon in einen Krieg mündet. Zudem ist die Lage im Westjordanland sehr angespannt.

Das Land braucht also Soldaten. Vor allem der Krieg in Gaza fordert zunehmend seinen Tribut. Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober wurden nach Angaben der israelischen Streitkräfte 665 Soldaten getötet und 3895 verwundet. Zu Beginn des Krieges hatte das Land etwa 300.000 Reservisten mobilisiert.

Die Frage, wo die israelischen Streitkräfte künftig Soldaten herbekommen soll, führte in der vergangenen Woche nach Angaben der Zeitung „The Times of Israel“ zu einer harten Auseinandersetzung zwischen dem Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, und den beiden extremsten Mitgliedern der Netanjahu-Regierung: Itamar Ben Gvir, Minister für öffentliche Sicherheit, und Finanzminister Bezalel Smotrich.

Israels Verteidigungsminister Yoav Galant (links), Premier Benjamin Netanjahu (Mitte) und Generalstabschef Herzi Halevi entscheiden über das Vorgehen der israelischen Armee. © Imago/Zuma Wire/Koby Gideon/Israel/Gpo

Angeblich habe Smotrich Israels oberstem Soldaten vorgeworfen, sich „in politische Angelegenheiten“ einzumischen. Halevi wiederum soll geantwortet haben: „Ich mische mich nicht ein, ich arbeite daran, die Ultraorthodoxen zu ermutigen, sich zu melden.“ Die IDF brauche sie für den Schutz des Landes.

Im jüdischen Staat sind grundsätzlich alle zum Militärdienst verpflichtet. Männer müssen 32 Monate zur Armee, Frauen 24 Monate. Ultraorthodoxe, in Israel „Haredim“ genannt, die bis zu einem bestimmten Alter eine religiöse Schule besuchen, waren jedoch bislang durch eine Ausnahmeregelung vom Militärdienst befreit.

Bereits 2017 erklärte das Oberste Gericht die Ausnahme für ungültig

Bereits im Jahr 2017 erklärte das Oberste Gericht diese Ausnahme für ungültig. Die Regierung sollte ein neues Gesetz zur Wehrpflicht ausarbeiten. Die Richter ordneten an, die politische Führung solle erklären, warum es keine Gesetzgebung für die Einberufung Ultraorthodoxer gebe. Und warum immer noch Jeschiwas finanziert würden, obwohl junge ultraorthodoxe Männer von der Wehrpflicht befreit seien.

Kurz vor Ablauf dieser Frist im vergangenen Jahr ordnete die Regierung an, dass das Militär keine Jeschiwa-Schüler einziehen dürfe. Diese Regelung war jedoch im März abgelaufen, ohne dass ein Gesetz dazu verabschiedet wurde.

Netanjahus Koalition muss diesen Zustand nun ändern. Wann und wie das geschehen wird, ist noch unklar. Die Richter haben dafür keinen Zeitrahmen festgelegt. Zwar erklärte das Gericht, dass die IDF in diesem Jahr noch 3000 der insgesamt 63.000 Haredim einziehen könne. Wie das Gesetz aber im Detail auszusehen habe und wie viele Ultraorthodoxe unmittelbar zur Wehrpflicht herangezogen werden, sagte das Gericht nicht.

Das Gefühl, dass die Ultraorthodoxen auf Kosten der nicht streng-religiösen Gesellschaft in Frieden leben können, ohne selber dazu in der Armee etwas beizutragen, macht viele Israelis wütend. Und das seit vielen Jahren.

Doch die rechts-religiöse Koalition von Benjamin Netanjahu hat kein Interesse, an diesem Zustand etwas zu ändern. Für die israelische Armee stehen allerdings Sicherheitsaspekte im Vordergrund. „Ich werde weiterhin aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft rekrutieren“, soll Halevi Netanjahus Ministern zugerufen haben. „Israels Streitkräfte brauchen Soldaten.“

Die massive Ablehnung des Militärdienstes wurde auch in der Reaktion von Arje Deri, Vorsitzender der ultraorthodoxen Schas-Partei und ehemaliger Minister der Netanjahu-Regierung, deutlich. In einem Statement hob er den Wert des Studiums der hebräischen Bibel für die Sicherheit des Landes heraus. Die Tora sei Israels „Geheimwaffe gegen alle Feinde“ und „keine Macht der Welt“ könne das jüdische Volk vom Studium der Tora abhalten.

Dr. Ariel Heimann ist leitender Forscher am Israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv.

„Offiziell beanspruchen die Ultraorthodoxen die Befreiung vom Militärdienst aufgrund ihrer Studien in religiösen Schulen, die sie mit aktivem Kampf gleichsetzen, da sie glauben, dass Gott das jüdische Volk beschützt“, sagt Ariel Heimann, leitender Forscher am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. „Es wird jedoch weithin angenommen, dass die Stipendien, die sie während ihres Studiums an der Jeschiwa erhalten, dazu dienen, ihre religiöse Zugehörigkeit aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sie unter dem Einfluss ihrer Rabbiner bleiben.“

Die Führung des Militärs drängte auch vor dem Angriff der Hamas auf die Rekrutierung der Haredim, sagt Benny Porat, leitender Dozent an der juristischen Fakultät der Hebräischen Universität Jerusalem und Direktor des dortigen Matz-Instituts für jüdisches Recht.

Benny Porat ist leitender Dozent an der juristischen Fakultät der Hebräischen Universität Jerusalem und Direktor des dortigen Matz-Instituts für jüdisches Recht.

„Vor dem 7. Oktober war der Hauptgrund für die IDF, die Ultraorthodoxen zu rekrutieren, ein prinzipieller: der Grundsatz der Gleichheit.“ Die Last müsse gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt werden. „Wenn eine Gruppe nicht am Armeedienst teilnimmt, schafft dies eine Ungerechtigkeit und untergräbt die Motivation anderer Gruppen, der Armee beizutreten“, sagt Porat.

Danach hätten sich die Dinge jedoch geändert. „Jetzt ist es nicht nur eine prinzipielle Frage, sondern auch eine praktische Notwendigkeit“, sagt Porat. „Es ist klar geworden, dass die IDF nicht groß genug sind, um alle Fronten zu bewältigen, sodass ein dringender Bedarf an zusätzlichen Soldaten besteht.“

Die genaue Zahl jener Soldaten, die derzeit für Israel im Einsatz sind, halten die israelischen Streitkräfte unter Verschluss. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes könnte mit Blick auf den Bedarf an zusätzlichen Soldaten jedoch dazu führen, das Personalproblem zu lösen, sagt Benny Porat.

„Wenn es möglich wäre, die Mehrheit der ultraorthodoxen Jugendlichen zu rekrutieren, würde dies den Mangel an Soldaten in den IDF beheben. Selbst eine niedrigere Rekrutierungsquote der Haredim – zum Beispiel 50 Prozent – würde die Fähigkeiten der IDF erheblich verbessern.“