Südafrika am Scheideweg Der Fall des Präsidenten Cyril Ramaphosa

Richard Calland (58) ist Journalist, Politikwissenschaftler und zusammen mit Co-Autorin Mabel Sithole von „The Presidents: From Mandela to Ramaphosa, leadership in The Age of Crisis“ (Penguin).

Südafrika erlebt gerade eine ganz eigene, sehr dramatische Zeitenwende: Es steht innerhalb von nur einem Monat bereits zum zweiten Mal an einer Weggabelung. Nachdem der reformfreudige Präsident Cyril Ramaphosa (70) Anfang Dezember wegen der dubiosen „Farmgate“-Affäre unter Druck geriet, nur knapp davon abgehalten werden konnte, sein Amt direkt niederzulegen, trifft sich ab diesem Freitag nun seine Partei, der ANC, zum regulären Parteitag.

Dort wird auch über Ramaphosas Verbleib an der Parteispitze abgestimmt – und damit über die Zukunft der größten Volkswirtschaft Afrikas.

Der größte Teil des Landes mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern begibt sich gerade in die langen Sommerferien – das Ende des Arbeitsjahres wird durch den Feiertag „Tag der Versöhnung“ am 16. Dezember markiert.

Währenddessen können politische Kommentatoren und Journalisten in der düsteren Umgebung eines Kongresszentrums südlich von Johannesburg dabei zusehen, wie die 4.500 Delegierten der Partei, die einst die moralische Führung der postkolonialen Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika innehatte und 1994 mit Nelson Mandela den ersten schwarzen Präsidenten stellte, um Führungspositionen und die parteipolitische Ausrichtung kämpfen werden. Und zwar hart.

Einer der wenigen verbliebenen Strategen und Denker im ANC, Vize-Finanzminister David Masondo, sagte mir schon Ende 2019: „Im ANC geht es kaum noch um Ideen. Es geht um Macht. Und der Wettbewerb ist nicht ideologisch, sondern zwischen den ehrlichen und den unehrlichen, korrupten Typen.“

Ramaphosa galt als einer auf der richtigen Seite des Abgrunds. Bis „Farmgate“ bekannt wurde. Bei der Affäre geht es um sehr viel Bargeld, von dem Teile 2020 bei einem Überfall auf seine Privatfarm Phala Phala gestohlen worden sein sollen, was Arthur Fraser – frühere Geheimdienstchef unter Jacob Zuma, Ramaphosas Amtsvorgänger – jetzt kurz vor Beginn des Parteitags dramatisch enthüllte. Nachdem zuvor zwei Jahre darüber geschwiegen hatte.

Ändert das jetzt alles? Ramaphosa hat sich, seit er im Dezember 2017 mit knappem Vorsprung die Präsidentschaft gewann, um den Wiederaufbau der staatlichen Institutionen bemüht, die durch Zumas neunjährige, korruptionsbelastete Präsidentschaft zerstört worden waren. In den ersten Jahren machte er stete Fortschritte.

Er ersetzte die Führung wichtiger Behörden wie der Nationalen Strafverfolgungsbehörde (NPA) durch „saubere Polizisten“, die sich an die schwierige Aufgabe machten, die „Staatsräuber“ der Zuma-Ära zur Rechenschaft zu ziehen. Im Land gab es eine regelrechte „Ramaphorie“. Und bei den letzten nationalen Wahlen 2019 erlebte der ANC einen Aufschwung. Dann kam die Corona-Pandemie und machte alles schwieriger.

Zur Person

Cyril Ramaphosa wurde 1952 in Soweto geboren, dem berühmten Township im Südwesten Johannesburgs, ein Zentrum des Widerstands gegen die Apartheid und war ein Vertrauter von Nelson Mandela. Beim friedlichen Übergang von einem auf Rassenideologie basierenden, autoritären Staat zur Demokratie spielte Ramaphosa eine entscheidende Rolle. Er war der Chefunterhändler des ANC, später führte er die Gruppe an, welche die neue Verfassung des Landes ausarbeitete. In den 90er Jahren unterlag er Thabo Mbeki im parteiinternen Machtkampf um die Nachfolge Mandelas und wandte sich – äußerst erfolgreich – der Geschäftswelt zu. Erst am 15. Februar 2018 wurde der Traum des Multimillionärs und Ex-Gewerkschafters vom höchsten Staatsamt doch noch wahr. Zwei Monate zuvor war er zum ANC-Chef gewählt worden. Ramaphosa stand schon in der Vergangenheit in der Kritik wegen der Finanzierung seiner Kampagne vor seiner Wahl zum Parteichef im Jahr 2017. Ihm wurde vor allem eine Falschaussage über eine Spende von umgerechnet knapp 28.000 Euro vorgeworfen. 2018 wurde Ramaphosa vom Verfassungsgericht freigesprochen. (AFP)