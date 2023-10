Taiwan-Invasion Welche Lehren Xi Jinping aus Putins Ukraine-Krieg zieht

In einer Zeit, in der China mit einer Vielzahl von Problemen, wie einer schwächelnden Wirtschaft, konfrontiert ist und der Ukraine-Krieg weiterhin unerbittlich läuft, hofft man, dass der chinesische Partei- und Staatschef Xi Jinping seine Vision einer „Wiedervereinigung“ – also einer Einnahme Taiwans – auf Eis legt.