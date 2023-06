Tödlicher Schuss auf 17-Jährigen Erneute Krawalle nach Trauermarsch – Nahverkehr in Paris wird eingestellt

Im Anschluss an einen Trauermarsch für den bei einer Polizeikontrolle bei Paris erschossenen Jugendlichen ist es erneut zu Krawallen gekommen. In Nanterre, wo sich rund 6000 Menschen an dem Marsch für Gerechtigkeit für den getöteten 17-Jährigen beteiligt hatten, kam es am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei, wie die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV berichteten.

Die Beamten wurden mit Molotow-Cocktails beworfen, die Polizei überwachte die Lage mit Hubschraubern und zog Spezialkräfte in Nanterre zusammen.

Um eine dritte Nacht mit Krawallen zu verhindern, hatte Innenminister Gérald Darmanin den Einsatz von landesweit 40.000 Polizisten angekündigt. Der Straßenbahn- und Busverkehr im Großraum Paris sollte aus Sicherheitsgründen ab 21 Uhr eingestellt werden. Im Pariser Viertel La Defence wurde die Eröffnung eines Festivals aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Eine Motorradstreife hatte den 17-Jährigen am Dienstagmorgen in Nanterre am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. In einem Video war zu sehen, wie der Polizist mit seiner Waffe auf den Fahrer zielt und aus nächster Nähe schießt, als das Auto plötzlich beschleunigt. Bei der Kontrolle war zuvor der Satz zu hören: „Du kriegst eine Kugel in den Kopf.“

Nach dem Vorfall war es zwei Nächte in Folge in mehreren Städten des Landes zu massiven Protesten gegen Polizeigewalt gekommen. Autos und Mülleimer brannten, mehrere Menschen wurden festgenommen.

Gegen den Beamten wurde am Donnerstag ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Der Polizist sei der „vorsätzlichen Tötung beschuldigt“ und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. (dpa, AFP)