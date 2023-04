Treffen der Außenminister Peking fordert Japan zu „korrektem Verständnis von China“ auf

Der chinesische Außenminister Qin Gang hat Japan zu einem „korrekten Verständnis von China“ aufgefordert.

Trotz aller Differenzen sollten beide Seiten die Kooperation ausbauen und „angemessen“ mit ihren Meinungsverschiedenheiten umgehen, sagte Qin Gang am Sonntag bei einem Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi in Peking, wie das Außenministerium mitteilte.

Das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn ist angespannt. Japan betrachtet China zunehmend als Bedrohung und rückt näher an die USA.

„Angesichts von Widersprüchen und Differenzen helfen Blockbildung, Geschrei und Druck nicht, die Probleme zu lösen, sondern werden nur die Entfremdung vertiefen“, sagte Qin Gang in einem offensichtlichen Hinweis auf das Bündnis Japans mit den USA. Es war der erste Besuch eines japanischen Außenministers in China seit Ende 2019.

Mit Blick auf den Gipfel der Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) im Mai im japanischen Hiroshima und die gegenwärtige G7-Präsidentschaft Japans äußerte Qin Gang die Hoffnung, dass Japan „den Ton und die Richtung des Treffens richtig bestimmt“.

Die kommunistische Führung in Peking befürchtet, dass sich das G7-Treffen auch gegen China richten könnte. Den USA und seinen Verbündeten in der Gruppe wird unterstellt, den Aufstieg der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Welt bremsen zu wollen. (dpa)

