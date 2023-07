Tschechischer Außenminister Lipavský warnt „Sind wir in Gefahr, ist Deutschland es auch“

Herr Lipavský, Tschechien hat früh und umfangreich Waffen an die Ukraine geliefert. Unterstützt Europa die Ukraine ausreichend?

Wir tun so viel wir können und suchen jeden Tag nach neuen Möglichkeiten. Natürlich war ich nicht glücklich über die langwierige Diskussion, zum Beispiel hier in Deutschland. Es ist klar, dass wir einen Durchbruch brauchen, um die Ukraine wieder in die international anerkannten Grenzen von 1991 zu bringen. Sie benötigen Kampfjets, um den Luftraum zu sichern und eine solide Luftabwehr gegen Putins Raketen, mit denen er Zivilisten bombardiert. Deshalb müssen wir entschlossen und schnell handeln.

Fühlt sich Tschechien im Moment von Russland bedroht?

Ja. Erinnern Sie sich an 2014, als der russische Geheimdienst zwei tschechische Munitionslager nahe der slowakischen Grenze sprengte und ein Mensch zu Tode kam. Unsere Bedrohung ist keine Einbildung. Russland wird auf Jahrzehnte eine Gefahr für den europäischen Kontinent darstellen. Ich bin froh, dass die neue deutsche Sicherheitsstrategie dies ganz klar zum Ausdruck bringt.

Ist Deutschland ein besonderer Partner für Tschechien?

Wir haben ähnlich gelagerte Probleme: Die Energiekrise und die Inflation haben unsere beiden Länder schwer getroffen. Unsere Volkswirtschaften sind stark voneinander abhängig. Wir beliefern viele Ihrer Fabriken. Wir haben wirtschaftlich einen gemeinsamen Raum geschaffen. Wenn wir in Gefahr sind, dann ist Deutschland das auch. Wir sind miteinander verbunden.

Zur Person Jan Lipavský, Jahrgang 1985, ist seit 2021 Außenminister Tschechiens. Zuvor war er vier Jahre lang Abgeordneter im tschechischen Parlament und unter anderem Stellvertretender Vorsitzender der Ausschüsse für Außenpolitik und Verteidigung. Er gehört der Piratenpartei an.

Noch vor ein paar Monaten gab es in Tschechien erhebliche Proteste gegen die Russland-Sanktionen. Wie stehen die Menschen heute dazu?

Die Hälfte der Bevölkerung ist offen pro-westlich eingestellt und identifiziert sich mit westlichen Werten. Die andere Hälfte sieht sich als neutral, mehr wie eine Brücke zwischen Ost und West. In Bezug auf Russland ist die Gesellschaft nicht gespalten. Gerade hat unser Parlament mit großer Mehrheit einen Vertrag zur Verteidigungszusammenarbeit zwischen Tschechien und den USA angenommen, der einen Rahmen für die Stationierung von US-Soldaten schafft. Sogar die Oppositionspartei von Andrej Babis hat zugestimmt.

Welche Rolle spielt russische Desinformation in Tschechien?

Eine ganz wesentliche. Es kursieren eine Menge russischer Narrative. Aber wir haben einen sehr klugen Schachzug gemacht, und ich bin froh, dass viele europäische Länder diesem Beispiel folgen: Wir haben die russische diplomatische Präsenz in Prag sehr stark reduziert. Denn viele Botschaftsmitarbeiter unterstützten aktiv die Netzwerke, die Desinformation betreiben.

Die Wahrheit ist meist sehr langweilig. Jan Lipavsky, tschechischer Außenminister

Klingt einfach.

Es geht nicht in erster Linie darum, etwas als Lüge zu entlarven. Wichtiger ist zu erklären, warum wir in der EU und der Nato sein müssen, warum Russland für uns eine Bedrohung ist, was in der Ukraine gerade passiert und warum das gefährlich ist. Das Problem ist: Die Wahrheit ist meist sehr langweilig.

Auf dem Nato-Gipfel kommende Woche wird auch der ukrainische Beitritt Thema sein. Ist die Ukraine dafür schon bereit?

Nein, das ist sie noch nicht. Aber sie muss es werden. Und es ist in unserem Interesse, der Ukraine dabei zu helfen. Das gilt für die Nato wie für die EU.

Was gilt für die EU?

Die EU ist in erster Linie eine Union der Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Grund, warum sie funktioniert und so erfolgreich ist. Es gibt keine andere internationale Organisation, die derart enge und produktive Beziehungen zwischen so vielen Staaten herstellt, die sich früher bekriegt haben. Dieses europäische Friedensprojekt basiert auf Rechtsstaatlichkeit. Die Ukraine muss sich dafür ändern, und daran arbeitet sie gerade. Sie hat den politischen Willen, das zu schaffen. Wir sollten ihr vertrauen.

Wie schnell kann das gehen?

Die Ukraine möchte die Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das muss von den Institutionen geprüft werden. Aber politisch unterstütze ich es.

Was ist wichtiger – die EU- oder die Nato-Mitgliedschaft?

Die EU bringt Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit. Die Nato bietet Sicherheitsgarantien. Beide Organisationen sind für sich genommen wertvoll. Es sollte darum keinen Wettbewerb geben. Schon der Prozess allein hat einen sehr positiven Effekt auf die Ukraine mit Blick auf die Reformen.

Der EU und der Nato anzugehören bedeutet, demokratisch zu sein. Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie demokratisch ist die Ukraine heute?

Meine Beobachtung ist: Die Ukraine war in der Lage, ein demokratisches Parlament und einen Präsidenten zu wählen. Mehrmals wechselten die Parteien in der Regierung. Das ist ein klarer Indikator für Demokratie: nicht zu wissen, was das Ergebnis der Wahlen sein wird. Natürlich gibt es eine Menge Probleme mit Oligarchen und verschiedenen Interessengruppen. Aber die Gesellschaft will etwas ändern, und sie übt Druck auf die Regierung aus.

Ist die EU derzeit erweiterungsfähig?

Die Erweiterung steckt fest. Aber sie muss als eines der stärksten Soft-Power-Instrumente der EU verstanden werden. Europa ist die Vision für die Länder des westlichen Balkans und für die Ukraine, die im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben kämpft. Wenn wir nachlassen, drohen wir diese Länder politisch zu verlieren. Sie würden anfangen, sich nach anderen Partnern umzusehen – Russland oder China. Es wäre also ein großer geopolitischer Fehler, den Erweiterungspfad zu schließen, auch wenn er nicht einfach ist. Aber eines steht fest: Alle Kriterien müssen erfüllt werden, daran darf nicht gerüttelt werden.

Es wäre ein großer geopolitischer Fehler, den Erweiterungspfad der EU zu schließen. Jan Lipavsky, tschechischer Außenminister

Ist eine Reform der EU eine zwingende Voraussetzung für eine Erweiterung?

Nein. Wenn wir darauf warten, wird es keine Beitritte geben. Natürlich müssen wir an Reformen arbeiten. Aber wir müssen einen realistischen Weg dafür finden. Und: Auch ohne Reformen entwickelt die EU sich jeden Tag weiter. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine – da sind Dinge geschehen, die vorher unvorstellbar waren. Alle dachten, dass diese Ereignisse die EU in die Knie zwingen würden. Und dabei ist sie stärker aus diesen Krisen hervorgegangen. Europa ist in der Lage ist, sich anzupassen und weiterzuentwickeln. Vielleicht in kleineren Schritten, als wir es uns manchmal wünschen würden.

Tschechien hat am 1. Juli den Vorsitz der Visegrad-Gruppe (V4) übernommen, der auch die Slowakei, Polen und Ungarn angehören. Macht dieses Format angesichts der erheblichen Differenzen noch Sinn?

Wir leben im selben geografischen Raum in Mitteleuropa. Wir alle haben mit Problemen wie Krieg, Flucht, irregulärer Migration, gestiegenen Energiepreisen und hoher Inflation zu kämpfen. Wir brauchen eine Plattform, um darüber zu diskutieren. Es ist von äußerster Wichtigkeit, mit seinen Nachbarn in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Selbst wenn wir uns nicht einigen können. Gerade beim Thema Migration ist es unerlässlich, dass wir uns persönlich treffen.

Wie besorgt sind Sie über die Entwicklungen in Ungarn und Polen, was etwa die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit betrifft?

Ich stehe voll und ganz hinter den EU-Institutionen. Ich bin froh, dass es dazu einen fairen Prozess gibt. Die Rechtsstaatlichkeit ist das Fundament der EU.

Sollten die Strafmaßnahmen gegen Ungarn ausgeweitet werden?

Die EU prüft dies sehr, sehr sorgfältig. So muss es sein, denn es ist von immenser Bedeutung.

In Brüssel wird derzeit diskutiert, Ungarn daran zu hindern, im kommenden Jahr die EU-Ratspräsidentschaft zu übernehmen. Ein sinnvoller Vorschlag?

Ich sehe keinen Weg, wie dieses Szenario eintreten könnte.