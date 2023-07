Tschechischer Außenminister warnt „Sind wir in Gefahr, ist Deutschland es auch“

Herr Lipavský, Tschechien hat früh und umfangreich Waffen an die Ukraine geliefert. Unterstützt Europa die Ukraine ausreichend?

Wir tun so viel wir können und suchen jeden Tag nach neuen Möglichkeiten. Natürlich war ich nicht glücklich über die langwierige Diskussion, zum Beispiel hier in Deutschland. Es ist klar, dass wir einen Durchbruch brauchen, um die Ukraine wieder in die international anerkannten Grenzen von 1991 zu bringen. Sie benötigen Kampfjets, um den Luftraum zu sichern und eine solide Luftabwehr gegen Putins Raketen, mit denen er Zivilisten bombardiert. Deshalb müssen wir entschlossen und schnell handeln.