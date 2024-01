Nicht nur, dass kein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine absehbar ist – mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und darauf folgenden Bombardierung von Gaza ist noch ein zweiter Krieg mit westlicher Beteiligung hinzugekommen.

Und auch in vielen anderen Teilen der Welt schwelen Konflikte, die Todesopfer fordern und zur geopolitischen Instabilität beitragen.

Könnten die Kriege 2024 beendet und die Konflikte gelöst werden? Drei Experten schätzen die Lage ein. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Es fehlt an globaler Führungsstärke

Ian Bremmer ist Gründer und Präsident der Beratungsfirma Eurasia Group, die international politische Risiken erforscht. Er glaubt, dass es neue Lösungen braucht – oder neue Führungskräfte.

Das Jahr 2024 wird zeigen, dass wir uns immer noch in einer Welt des „G-Zero“, also eines globalen Machtvakuums, befinden. Kein Land und auch keine Gruppe von Ländern hat den politischen und wirtschaftlichen Einfluss, um eine internationale Agenda voranzutreiben oder globale öffentliche Güter bereitzustellen.

Es fehlt an globaler Führungsstärke, um auf die zunehmenden geopolitischen Krisen zu reagieren. Zwei große Kriege toben, ohne dass die jeweiligen Führungspersönlichkeiten bereit oder fähig sind, einen der beiden zu einem nachhaltigen Ende zu bringen. Es besteht sogar ein erhebliches Potenzial, dass beide in einen umfassenderen Konflikt ausufern.

Wird sich eine dieser Krisen als groß genug erweisen, um unsere Führungskräfte aufzurütteln und sie neue Lösungen finden zu lassen? Falls nicht, könnten sie dann neue Führungskräfte an die Macht bringen, die unsere Welt entsprechend umgestalten? Wir wissen es nicht, aber der gefährliche Zustand der Welt im Jahr 2024 sagt uns, dass wir nicht mehr lange warten müssen, um es herauszufinden. Schnallen Sie sich an!

Die Gegner des Westens sind äußerst gewaltbereit

Stefanie Babst ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Sie sagt, von der Entschlossenheit westlicher Politiker hängt unsere Zukunft ab.

Die internationalen Krisenherde und Risiken, die die Sicherheit des Westens nachhaltig gefährden, sind zahlreich und allesamt bekannt. Die Zeichen für das Jahr 2024 stehen deutlich an der Wand. Die strategischen Gegner des Westens sind äußerst gewaltbereit und spielen mit maximalem Einsatz. Sie zielen nicht nur auf die grundlegende Veränderung der internationalen Regeln, sondern stellen auch eine akute Bedrohung für unsere offenen Gesellschaften dar, denen es an Resilienz fehlt.

Dieser fundamentalen Herausforderung kann der Westen nur mit strategisch vorausschauendem und mutigem Handeln begegnen. Das wiederum setzt politische Führungsstärke und Entschlossenheit voraus. Doch ob die politischen Entscheidungsträger im Westen diese Eigenschaften besitzen und erfolgreich anwenden können, ist für mich mit einem großen Fragezeichen verbunden und damit die größte politische Herausforderung in den nächsten Jahren. Von ihr wird unsere Zukunft abhängen.

Das größte Risiko wird von den USA ausgehen

Oliver Stuenkel lehrt Internationale Politik an der Getulio Vargas Stiftung (FGV) in São Paulo. Er denkt, dass die Krisen im nächsten Jahr noch zunehmen werden.

Vieles deutet darauf hin, dass die geopolitische Instabilität im kommenden Jahr noch weiter zunehmen wird. Aufgrund westlicher Unentschlossenheit ist ein russischer Sieg im Krieg gegen die Ukraine ein immer wahrscheinlicheres Szenario. Damit besteht eine konkrete Gefahr, dass Europa die größten Massaker an Zivilisten seit dem Zweiten Weltkrieg erleben könnte. Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach Europa könnte in diesem Falle die Migrationskrisen der letzten Jahre in den Schatten stellen und könnte die europäische Politik destabilisieren.

Sollte in Taiwan die Peking-kritische DPP am 13. Januar wiedergewählt werden, könnten die Spannungen zwischen China und Taiwan deutlich zunehmen und den Westen womöglich vor eine noch größere geopolitische Herausforderung stellen.

Das geopolitisch größte Risiko nächstes Jahr wird aber von den Vereinigten Staaten ausgehen: eine wahrscheinlich bis zum Wahltag am 5. November oder darüber hinaus unvorhersehbare Präsidentschaftswahl zwischen zwei radikal unterschiedlichen Kandidaten und ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für politische Gewalt, mit weitreichenden Konsequenzen für Amerikas Rolle in der Welt.