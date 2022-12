Überschwemmungen auf den Philippinen Zahl der Toten steigt auf mindestens 25 Personen

Nach den Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle auf den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 25 gestiegen. Mindestens 13 Menschen starben allein in der Provinz Misamis Occidental auf der Insel Mindanao, wie der Katastrophenschutz am Mittwoch mitteilte. Die meisten von ihnen ertranken demnach. Es gab zudem neun Verletzte, 26 Menschen wurden zunächst noch vermisst.

Der Inselstaat mit seinen 110 Millionen Einwohnern war von starken Regenfällen heimgesucht worden, die am Weihnachtswochenende zu verheerenden Überschwemmungen führten. Am ersten Weihnachtstag, dem wichtigsten Feiertag des überwiegend katholischen Landes, stand das Wasser nach Angaben des Katastrophenschutzes in einigen Gebieten „höher als Brusthöhe“.

Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien, in denen Millionen Menschen traditionell ihre Familien besuchen, traf der Regen zentrale und südliche Regionen des Inselstaates mit voller Wucht. Flüsse traten über die Ufer, außerdem wurden Dörfer, Städte und Autobahnen überschwemmt.

Mehr als 81.000 Menschen seien in Notunterkünften untergebracht worden, erklärte der Katastrophenschutz. Am Mittwoch sollte bei Flügen über Misamis Occidental das ganze Ausmaß der Schäden ermittelt werden.

Die Philippinen gehören zu den Ländern, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Wissenschaftlern zufolge nehmen Stürme und Starkregen-Ereignisse in dem asiatischen Land infolge des Klimawandels an Intensität und Häufigkeit zu. (AFP)

