Übung für den Ernstfall „Wie landet man mit einem Kampfjet auf der Autobahn, Oberstleutnant Dengler?“

Herr Dengler, an diesem Mittwoch übt die Schweizer Luftwaffe, wie man mit Kampfjets auf der Autobahn landet. Sie haben das als Pilot der deutschen Luftwaffe auch schon mal gemacht – vor 40 Jahren beim Nato-Manöver „Operation Highway 84“ in Deutschland. Warum übt man das?

Für den Ernstfall – also das Szenario, dass ich als Pilot von einer Mission zurückkomme und mein eigener Fliegerhorst nicht mehr erreichbar ist, weil er zerstört ist. Dann muss es für die Flugzeuge alternative Möglichkeiten geben zu landen.

Das heißt, die Schweiz bereitet sich jetzt auf den Fall vor, dass ein Aggressor, beispielsweise Russland, ihre Flughäfen und andere strategische Punkte zerstört.

Ja. Wenn solche Manöver stattfinden, geschieht das vor dem Hintergrund bestimmter Szenarien, mit denen die militärische und politische Führung arbeitet.

Die letzte Übung dieser Art fand in Deutschland 1984 statt. Ist vorstellbar, dass ein solches Manöver bald wieder abgehalten wird?

Man kann nicht einfach so mit einem Kampfjet auf der Autobahn landen. Dafür braucht es speziell eingerichtete Abschnitte, die als Ersatzflughäfen dienen können. Davon gab es früher rund 30 in Deutschland. Alle diese Landeplätze wurden in den letzten 30 Jahren jedoch im Zuge von Sanierungsmaßnahmen zurückgebaut. Im Moment wären für solche Landungen in Deutschland die Voraussetzungen also gar nicht gegeben.

Zur Person Heinz Dengler, 77, ist Oberstleutnant a.D. und diente 25 Jahre in der deutschen Luftwaffe. Er absolvierte über 3.600 Flugstunden als Kampfpilot. 1984 nahm er an am Nato-Manöver „Operation Highway 84“ teil und landete mit einem Phantom-Jet auf der A29 nahe Ahlhorn. © privat/Bearbeitung Tagesspiegel

Was genau braucht es, damit ein Kampfjet auf der Autobahn landen kann?

Der Mittelstreifen ist betoniert, damit man eine durchgehende Fläche hat und die volle Fahrbahnbreite für Start und Landung genutzt werden kann. Die Leitplanke in der Mitte ist nicht verschraubt, sondern gesteckt, und kann schnell entfernt werden. Hochspannungsleitungen wurden in diesen Bereichen entweder unterirdisch verlegt oder großräumig herumgeführt.

Auch darum herum braucht es Infrastruktur. An den Enden befanden sich meistens Parkplätze, auf denen die Flugzeuge abgestellt und wieder betankt werden konnten. Dort gab es auch in den Boden eingelassene Treibstofftanks und Kabelschächte. Diese Flächen mussten auch an das Straßennetz angeschlossen sein, damit die Versorgung – zum Beispiel durch Tanklaster – sichergestellt werden konnte.

Ein Notlandeplatz auf der A 29, der 1984 während der Nato-Übung „Operation Highway 84“ genutzt wurde. © Wikipedia/gemeinfrei/Rod Prouty, USAF

Wie schnell ist ein Notlandeplatz einsatzbereit?

Während des Kalten Kriegs wäre das bei uns innerhalb von etwa 24 Stunden möglich gewesen. Man hätte zur Aktivierung dann nur noch Geräte wie einen mobilen Tower, Radar und Landebeleuchtung bereitstellen müssen.

Heute sieht man in Deutschland noch an manchen Stellen Reste der damaligen Bebauung. Die Ramstein Air Base, die inzwischen ein wichtiges Drehkreuz geworden ist, ist übrigens aus einem früheren Autobahnlandeplatz entstanden.

Könnte man die Notlandeplätze heute wieder einrichten?

Grundsätzlich ja. Aber das ist sehr aufwendig. Und es kommt auch nicht jeder Streckenabschnitt dafür infrage. Man braucht eine Laufstrecke von circa drei Kilometern. Der Abschnitt muss gerade sein, also ohne Kurven, und flach, sprich ohne Steigung oder Gefälle. Und er darf nicht durch Brücken oder andere Überbauten unterbrochen sein.

Angesichts der aktuellen Bedrohungslage in Europa wäre es ja eigentlich sinnvoll, wieder über eine solche Infrastruktur nachzudenken, oder?

Ich bin sicher, dass darüber nachgedacht wird.

Sie haben als Kampfpilot an der Nato-Übung 1984 teilgenommen. Wie fühlt es sich an, auf der Autobahn zu landen?

Es ist für den Piloten ein völlig anderes Bild als auf einem Flugplatz. Ich muss relativ steil landen. Ich komme über Brücken hereingeschwebt, rechts und links Wälder. Und es ist technisch anspruchsvoller: Denn auf der Autobahn ist die Landefläche nur etwa zwischen 25 und 28 Meter breit – das ist ein Viertel von dem, was man auf einem regulären Flugplatz hat.

Ist das in etwa so wie auf einem Flugzeugträger zu landen?

Nein, das ist eine ganz andere Erfahrung. Bei der Landung auf einem Flugzeugträger gebe ich als Pilot Vollgas und werde dann von Abfanghaken zum Stehen gebracht. Das Vollgas gibt man, um wieder durchstarten zu können, falls etwas schiefgeht. Auf der Autobahn gibt es keine Abfangeinrichtung, sondern man muss selbst zum Stehen kommen – möglichst vor der nächsten Brücke.

Das stelle ich mir als ziemlichen Nervenkitzel vor.

Ja, schon etwas. Wir Piloten waren alle etwas angespannter als sonst. Man hat als Pilot bei der Landung ein bestimmtes Bild im Kopf. Das musste ich vergessen und mich auf eine vollkommen neue Situation einstellen.

Was kann dabei schiefgehen?

Auf den Notlandeplätzen gibt es natürlich nicht die Sicherheitsvorkehrungen wie auf dem Flugplatz. Die Landebahn ist sehr schmal. Wenn ich zum Beispiel aufgrund widriger Landebedingungen davon abkomme oder etwa ein Reifen platzt, ist das äußerst riskant. Es gibt keine Ausweichfläche.

Muss man für eine solche Landung speziell ausgebildet sein?

Nein. Als gut ausgebildeter und einigermaßen erfahrener Pilot können Sie das.

Werden Manöver wie gerade in der Schweiz heutzutage auch in EU- oder Nato-Staaten abgehalten?

In Schweden und Finnland gibt es solche Notlandeplätze nach wie vor und sie üben das auch hin und wieder. Im vergangenen Jahr ist während des Nato-Manövers Air Defender ist ein norwegischer Kampfjet auf einer finnischen Autobahn gelandet.