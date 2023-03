Umstrittene Gesetze in Israel Keine Reform, sondern ein antidemokratischer Putsch

Yuval Noah Harari ist Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Der Versuch der israelischen Regierung, den Obersten Gerichtshof zu reformieren, ist keine Justizreform, sondern gleicht eher einem antidemokratischen Staatsstreich. Die rechtsextreme Regierungskoalition, die vor weniger als zwei Monaten an die Macht kam, bringt in rasantem Tempo eine Reihe äußerst umstrittener Gesetze auf den Weg.

Grenzenlose Macht

Insgesamt betrachtet bedeuten sie genau eines: Die Regierung hätte die Macht, jedwedes Gesetz zu verabschieden und bestehende Gesetze nach Belieben auszulegen. Ohne jegliche Kontrolle und ohne dass Minderheitenrechte geschützt würden.

In den meisten Demokratien gibt es eine Gewaltenteilung und die Rechte von Minderheiten werden geschützt. Dies geschieht durch eine Reihe von Mechanismen, zum Beispiel durch eine Verfassung, einen unabhängigen Obersten Gerichtshof, ein föderales System und die Anerkennung internationaler Gerichtshöfe. Keiner dieser Mechanismen würde in der vorgeschlagenen neuen israelischen Rechtsordnung Anwendung finden.

Diktatoren sagen immer: ‚Vertraut uns, wir werden euch beschützen. Aber passt auf, dass ihr unser Wohlwollen nicht verliert, ja? Wir wollen nicht, dass euch etwas Schlimmes zustößt.‘ Yuval Noah Harari, israelischer Historiker und Philosoph

In ihrer Argumentation lehnt die Regierung die Demokratie nicht ab. Wie die extreme Rechte anderswo behauptet sie, sogar demokratischer zu sein als ihre Kritiker. Dies beruht jedoch auf einer sehr engen Definition von Demokratie, die sich ausschließlich auf eine Wahlmehrheit konzentriert und Demokratie faktisch mit einer uneingeschränkten Mehrheitsdiktatur gleichsetzt.

Unter dem neuen Rechtssystem ist unklar, was die aktuelle oder eine künftige Regierung daran hindern würde, Gesetze zu verabschieden, die beispielsweise oppositionelle Zeitungen schließen, Arbeitnehmern das Streikrecht verweigern, die Freiheit der Wissenschaft abschaffen, Homosexualität unter Strafe stellen, arabische Parteien verbieten, arabischen Bürgern das Wahlrecht entziehen oder – vielleicht am gravierendsten – das Wahlsystem selbst in einer Weise ändern, die einen dauerhaften Machterhalt garantieren würde.

Der „gute Willen“ der Regierung

Auf die Frage, was solche Szenarien ausschließen würde, was die Rechte von Minderheiten schützen und auch die Mehrheit der Bürger vor dem Machtmissbrauch der Regierung bewahren würde, antworten die Mitglieder der Koalitionsregierung im Wesentlichen: „Unser guter Wille. Vertraut uns.“

Mehr zum Autor Yuval Noah Harari ist ein israelischer Historiker und Philosoph. Er hat mehrere Bestseller verfasst, darunter „Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen“, „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ sowie der mehrteiligen Graphic Novel „Sapiens“.

Das ist eine gruselige Antwort, die den Opfern aller Tyrannen, Mafiosi und missbrauchenden Ehepartner in der Geschichte vertraut ist. Diktatoren sagen immer: „Vertraut uns, wir werden euch beschützen. Aber passt auf, dass ihr unser Wohlwollen nicht verliert, ja? Wir wollen nicht, dass euch etwas Schlimmes zustößt.“

Wenn Sie jemandem begegnen, der den antidemokratischen Putsch in Israel als gutartige demokratische Reform bezeichnet, sollten Sie ihm eine wichtige Frage stellen: „Erklären Sie mir das: Welcher Mechanismus würde die Macht der Regierung unter dem neuen Regime einschränken? Gibt es auch nur eine Sache, die die Regierung nicht tun darf?“

Die Bedrohung ist besonders greifbar, weil [...] die Mitglieder der regierenden rechtsextremen Koalition oft ihre Verachtung für Minderheitengruppen zum Ausdruck gebracht haben. Yuval Noah Harari

Historische Proteste

Die Bedrohung ist besonders greifbar, weil Israel eine sehr polarisierte Gesellschaft ist. Die Mitglieder der regierenden rechtsextremen Koalition haben oft ihre Verachtung für Minderheitengruppen zum Ausdruck gebracht.

Als das Gesetz diese Woche in der Knesset debattiert wurde, hat das Koalitionsmitglied Almog Cohen von der Partei Jüdische Kraft die Debatte live übertragen. Dabei hat er rassistische Kommentare über Mitglieder arabischer Parteien abgegeben und sie mit Bestien verglichen. Inwieweit können Araber und andere Minderheiten ihre grundlegenden Menschenrechte dem guten Willen von Leuten wie Cohen anvertrauen?

Das Ausmaß der Bedrohung hat zum Entstehen einer mächtigen Widerstandsbewegung geführt. Selbst Teile des israelischen Hightech-Sektors, also des ökonomischen Motors der Start-up-Nation Israel, bewerten die Lage als Katastrophe. Viele haben ihre Mitarbeiter freigestellt, damit sie sich den Protesten auf den Straßen von Tel Aviv und Jerusalem anschließen können.

Internationale Investoren geraten bereits in Panik und ziehen schon jetzt Milliarden von Dollar aus dem Land ab. Die Tech-Mogule wissen, dass ohne eine unabhängige Justiz und eine demokratische Gesellschaft ihre gesamte Branche in Gefahr ist.

Ein zweites Ungarn?

Sollte die Widerstandsbewegung scheitern, wie würde ein illiberales, undemokratisches Israel aussehen? In Israel und andernorts vergleichen es viele Menschen mit Ungarn – zumal das ungarische Regime sehr enge Beziehungen zu dem neuen israelischen Regime unterhält. Doch ein undemokratisches Israel wäre etwas völlig anderes als Ungarn.

Erstens ist Ungarn immer noch Mitglied der Europäischen Union und möchte es auch bleiben. Das bedeutet, dass die Institutionen und Gesetze der EU dem ungarischen Regime Grenzen setzen. Israel ist dagegen nicht Teil einer solchen Staatengemeinschaft. Es gäbe daher keine vergleichbaren Beschränkungen für die Kompetenzen und Ambitionen des neuen israelischen Regimes.

Zweitens herrscht Ungarns Regierung über ungarische Bürger. Im Gegensatz dazu entscheidet Israel auch über Millionen von Palästinensern in den besetzten Gebieten. Schon demokratische israelische Regierungen haben die Palästinenser schlecht behandelt. Nach der Zerstörung der israelischen Demokratie würde sich die Situation vermutlich noch erheblich verschlechtern.

Drittens ist die demographische Lage unterschiedlich. Die ungarische Bevölkerung altert. Das ungarische Regime wird hauptsächlich von älteren konservativen Menschen unterstützt, die vielleicht gerne einem starken Führer folgen, aber wenig Lust auf Gewalt haben. In Israel gibt es demgegenüber eine bedeutende Anzahl junger Radikaler. Viele von ihnen verfügen über militärische Erfahrung und vertreten religiös-messianische Ansichten.

Viertens ist Ungarn eine unbedeutende Militärmacht, die keiner ernsthaften Bedrohung von außen ausgesetzt ist. Israel ist jedoch eine Großmacht. Das Land verfügt über einen gewaltigen Militärapparat, der sowohl ein Atomwaffenarsenal als auch hochmoderne Cyberwaffen mit globaler Reichweite besitzt. Vor allem bei Menschen der extremen Rechten herrscht in Israel zudem ein tiefes Gefühl der existenziellen Unsicherheit.

Gefährdete Allianzen

Betrachtet man diese vier Faktoren, so wird deutlich, dass ein undemokratisches Israel eine andere Herausforderung darstellt als Ungarn. Sollte der antidemokratische Putsch in Israel gelingen, zwänge er Israels Freunde auf der ganzen Welt, die jüdischen Gemeinden überall und vor allem Israels eigene Bürgerinnen und Bürger zu schwierigen Entscheidungen.

Wenn ich mit einer persönlichen Bemerkung schließen darf: Ich habe nie ernsthaft erwogen, Israel zu verlassen. Trotz der vielen Probleme, die es hier gibt, und obwohl ich viele Einladungen von verschiedenen Universitäten und Forschungszentren auf der ganzen Welt erhalten habe, hielt ich es immer für wichtiger, hier zu bleiben und zu versuchen, die Dinge zu ändern, als an einen ruhigeren und sichereren Ort zu gehen.

Da es aber meine Aufgabe ist, über Dinge nachzudenken, die der Mehrheit oft nicht gefallen, und diese auszusprechen, bezweifle ich, dass ich an einem Ort weiterarbeiten könnte, an dem es keinen nennenswerten Schutz für die Rechte von Minderheiten und für die Meinungsfreiheit gibt.

Die englische Version des Artikels erschien in der Washington Post.

© Yuval Noah Harari 2023

