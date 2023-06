Ungarn lehnt EU-Asylkompromiss weiter ab : Regierungschef Orban will sich nicht an der Flüchtlingsverteilung beteiligen

Ungarns Ministerpräsident bekräftigte in einem Interview, dass sich sein Land nicht an der Verteilung von Flüchtlingen in der EU beteiligt. Zudem wolle es keine Ausgleichszahlungen leisten.