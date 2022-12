Ungarn verliert EU-Milliarden Eine Niederlage für Viktor Orbán

Die Antwort von Judit Varga ist mehr als erstaunlich. Die ungarische Justizministerin sagte in Brüssel, sie sei „glücklich“ über den erzielten Kompromiss. Er sei ein Erfolg für ihr Land und die gesamte Europäische Union. Die Aussage passt kaum zu der Tatsache, dass die EU ihrem Land soeben 6,3 Milliarden Euro an Fördermitteln entzogen hatte.

Ungarns Regionalentwicklungsminister und EU-Chefunterhändler Tibor Navracsics stieß allerdings in dasselbe Horn. „Wir haben unsere Ziele erreicht“, sagte er am Dienstag in Budapest.

Vielleicht sind beide Politiker froh, dass die Mittelkürzung um 1,2 Milliarden Euro geringer ausfällt als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Reduziert wurde die Summe, weil mehrere EU-Staaten anerkennen wollten, dass die rechtsnationale Regierung von Orbán in den vergangenen Wochen bereits Anstrengungen in Sachen Rechtsstaatlichkeit unternommen hat.

Kein Einknicken der EU

Brüssel hatte den Mitgliedsländern empfohlen, wegen Korruption und anderer Probleme in Ungarn 7,5 Milliarden Euro an Fördergeldern zu blockieren. Zudem hält die EU weitere 5,8 Milliarden Euro für Budapest aus dem Corona-Aufbaufonds zurück. Insgesamt bleiben damit mehr als zwölf Milliarden Euro für Ungarn vorläufig blockiert.

Echte Freude spiegelt sich in den Reaktionen auf Seiten der Europäischen Union. Der Europaabgeordnet Daniel Freund wertete den Schritt als historisch. „Autokraten in der EU werden jetzt die EU-Gelder gekürzt“, sagte er. „Viktor Orbáns Erpressungsversuche waren nicht erfolgreich. Er bekommt jetzt die Quittung aus Brüssel für seinen systematischen Demokratie-Abbau.“ Der Grünen-Politiker setzt sich seit Jahren dafür ein, dem Abbau des Rechtsstaates in Ungarn schärfer entgegenzutreten.

Zufriedenheit herrscht in der EU auch darüber, dass Ungarn dem Druck aus Brüssel nachgegeben und das Veto gegen EU-Hilfen von 18 Milliarden Euro für die Ukraine zurückgezogen hat. Damit nicht genug: Auch der Widerstand gegen eine Mindeststeuer für internationale Konzerne in Höhe von 15 Prozent wurde fallengelassen. Von einem Einknicken der Regierung in Budapest gegenüber der EU möchte in Ungarn dennoch niemand sprechen.

Von deutscher Seite begrüßte am Dienstag Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) die Grundsatzeinigung. Auch die Grünen-Politikerin spricht von einem „historischen Signal“. Es zeige, dass „Werte wie Rechtsstaatlichkeit nicht verhandelbar sind“. In Berlin zeigt man sich aber auch aus einem anderen Grund zufrieden. Lührmann nannte die Entscheidung „ein Signal an andere EU-Mitgliedsstaaten, dass wir bereit sind, diese Verfahren anzuwenden, wenn es nötig wird“.

Die EU-Kommission hat auch in anderen osteuropäischen Staaten Mängel in Sachen Rechtsstaatlichkeit festgestellt. Brüssel hatte das sogenannte Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn nach der Wiederwahl Orbáns im April erstmals eingeleitet und damit einen deutlich sichtbaren Präzedenzfall gesetzt.

Deutsche Richtung war entscheidend für EU-Votum

Die Entscheidung gegen Ungarn war von vielen Beobachtern erwartet worden. In den vergangenen Wochen war es um Regierungschef Viktor Orbán immer einsamer geworden, der mit seinen Veto-Drohungen mehrere Entscheidungen der EU zu blockieren drohte. Immer mehr EU-Länder warfen der Regierung deshalb Erpressung vor.

Nach Angaben der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft hat sich in der entscheidenden Sitzung nicht einmal Polen klar dagegen positioniert. Die Regierung in Warschau war bislang eigentlich ein enger Verbündeter Ungarns im Kampf gegen die Anwendung des Ende 2020 geschaffenen EU-Instruments für Mittelkürzungen.

Entscheidend für das Votum war allerdings, dass Deutschland bereits vor einigen Tagen die Zustimmung zum harten Vorgehen gegen Ungarn signalisiert und sich für das Einfrieren von rund 7,5 Milliarden Euro ausgesprochen hatte. „Hier geht es um unsere Werte, um unsere Rechtsstaatlichkeit als Europäische Union im Ganzen“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock jüngst bei einem Treffen in Brüssel. Als Bundesrepublik unterstütze man „die sehr guten Vorschläge der EU-Kommission“.

Große Erleichterung herrscht unter den EU-Staaten, dass das Thema Ungarn vor dem wichtigen Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag vom Tisch ist. Dort soll es unter anderem um die weitere Unterstützung für Kiew gehen. In seinem offiziellen Einladungsschreiben forderte EU-Ratspräsident Charles Michel die Mitgliedstaaten zu nachhaltigen Entscheidungen auf. Es gehe nicht nur „um den unmittelbaren Bedarf des Landes“, betonte Michel. Vielmehr müsse für mehrere Jahre militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine garantiert werden.

