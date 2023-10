Unter Hausarrest Oppositionspolitiker Bobi Wine in Uganda festgenommen

Ugandas Oppositionsführer Bobi Wine ist bei seiner Rückkehr aus dem Ausland nach eigenen Angaben festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. „Sie haben mich illegalerweise mitgenommen“, sagte Wine in seinem Haus nördlich der Hauptstadt Kampala am Donnerstag. „Ich stehe unter Hausarrest. Soldaten und Polizei sind überall“, fügte der ehemalige Reggae-Star hinzu. Die Polizei erklärte, Wine sei nicht festgenommen, sondern vom Flughafen Entebbe nach Hause „begleitet“ worden.

Tausende Unterstützer des Musikers und Oppositionspolitikers wollten ihn vom Flughafen in Entebbe zu seinem Haus in der Hauptstadt Kampala begleiten. Wine kehrte laut Medienberichten von einer Reise nach Kanada und Südafrika zurück.

Die Behörden hatten die Aktion verboten, weil sie den Verkehr und die Geschäfte unnötig stören würde. Hunderte Unterstützer seien in den vergangenen Tagen deshalb bereits vorläufig verhaftet worden, erklärte Rubongoya.

Wine, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi heißt, ist einer der lautesten Kritiker des Präsidenten Yoweri Museveni, der das Land autoritär regiert. Bei der Wahl 2021 trat Wine an, doch Museveni gewann und regiert weiter in seiner sechsten Amtszeit das ostafrikanische Land. Wine wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verhaftet und unter Hausarrest gestellt. (AFP/epd)