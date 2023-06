Unterlagen bei Wahlbehörde eingereicht Bürgermeister von Miami will Präsidentschaftskandidat werden

Der Bürgermeister von Miami im US-Bundesstaat Florida, Francis Suarez, bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Dies geht aus am Mittwoch von der Bundeswahlbehörde veröffentlichten Dokumenten hervor. Der 45-Jährige wird voraussichtlich am Donnerstag in einer Rede vor Unterstützern offiziell seine Bewerbung verkünden.

Das Bewerberfeld der Republikaner wächst damit auf etwa ein Dutzend Kandidaten an. In Umfragen liegen sie alle deutlich hinter dem zweifach angeklagten Ex-Präsidenten Donald Trump.

Suarez ist der dritte republikanische Politiker aus Florida, der sich um den Einzug ins Weiße Haus bewirbt - nach Gouverneur Ron DeSantis und Trump, der nach dem Ende seiner Amtszeit als US-Präsident in seine Luxus-Residenz in Mar-a-Lago in Florida zog.

Die meisten republikanischen Kandidaten werden bei einer ersten Debatte am 23. August gegeneinander antreten. Der Sieger der Vorwahlen wird im November 2024 Herausforderer des Kandidaten der Demokraten, bei dem es sich voraussichtlich um Joe Biden handeln wird. (AFP)