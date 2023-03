Ursache noch unklar Mindestens 17 Menschen sterben bei Explosion in Bangladesch

Bei einer Explosion in einem Bürogebäude in Bangladesch sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen.

Nach der Detonation am Dienstag in der Hauptstadt Dhaka seien überdies mehr als 112 weitere Menschen mit Kopfwunden, Brüchen und anderen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden, teilte ein Krankenhausvertreter der Nachrichtenagentur AFP mit.

Auch andere Hospitäler hätten Verletzte aufgenommen. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar.

Zu dem Unglück war es am Nachmittag auf den niedrigeren Stockwerken eines siebengeschossigen Gebäudes im Geschäftsviertel Gulistan gekommen. Mehrere Stockwerke und die Seitenwände wurden zerstört, Trümmer und Splitter flogen in die belebten Straßen. (AFP)

Zur Startseite