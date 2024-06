Biden zum Gedenken an den D-Day „Es ist unzulässig, gegenüber einem Diktator klein beizugeben“

Einer der alten Herren im Rollstuhl, dessen Beine in eine Wärmedecke eingewickelt sind, kann die Tränen nicht zurückhalten, als der Präsident seines Landes spricht. Mit einem Taschentuch wischt er sich über die Augen.

Auch die anderen Männer neben ihm, die wie er aus den USA angereist sind, blicken nachdenklich, ernst, bewegt drein. Manche tragen an diesem sonnigen Tag in der Normandie Sonnenbrillen, die ihre Augen verbergen. Und damit ihre Emotionen.

Birgit Holzer lebt seit 2009 in Paris und arbeitet dort als Journalistin.

Gedanken an blutige Schlacht in Normandie

„Die mutigen Soldaten hier haben bewiesen, dass die Freiheit stärker ist als die Tyrannei, dass die Ideale der Demokratie stärker sind“, ruft Joe Biden am Donnerstag in Colleville-sur-Mer.

10.500 Tote zählten die Alliierten allein am ersten Tag der blutigen Schlacht in der Normandie vor genau 80 Jahren.

Am Vortag war der US-Präsident aus Washington angereist, um an der französischen Küste des „D-Days“ zu gedenken. Jenes „längsten Tages“ vor genau 80 Jahren, an dem mehr als 150.000 alliierte Soldaten an fünf Stränden der Normandie landeten, um die größte Landeoperation der Militärgeschichte mit dem Decknamen „Overlord“ einzuleiten.

Sie trug in den folgenden Monaten wesentlich zur Befreiung Europas vom Hitler-Faschismus bei. Doch angesichts der zigtausenden Opfer der blutigen Schlacht in der Normandie ist es kein triumphales Erinnern. Allein am ersten Tag zählten die Alliierten 10.500 Tote.

Die Zeremonien sind geprägt von militärischen Ehren, feierlichen Ansprachen, berührenden Zeitzeugenberichten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die mehr als 200 anwesenden Veteranen, alle um die 100 Jahre alt.

Manche dürfen an einem Tisch mit König Charles und dessen Ehefrau Camilla zu Mittag essen, viele bekommen weiße Rosen von Kindern überreicht. Elf US-Veteranen schlägt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Rittern der Ehrenlegion, die höchste Auszeichnung Frankreichs. „Die freie Welt brauchte jeden Einzelnen von Ihnen, und Sie waren da“, sagt er.

Parallele zu Russlands Invasion der Ukraine

Es geht um die Geschichte an diesem Gedenktag, aber auch um die Gegenwart, die wieder von einem Krieg geprägt ist. Biden zieht eine sehr klare Parallele zu Russlands Invasion in der Ukraine. „Der Kampf zwischen Diktatur und Freiheit endet nicht. Hier in Europa sehen wir ein krasses Beispiel“, sagte Biden mit Blick auf die von Russland angegriffene Ukraine. „Es ist unzulässig, gegenüber einem Diktator klein beizugeben.“

Die aktuellen Kämpfe überschatten in diesem Jahr das Gedenken. Anne-Marie Isabet, Spezialistin für die Geschichte der Normandie

Ein Signal senden auch die Organisatoren der Feierlichkeiten aus, indem sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur internationalen Feierstunde am Nachmittag einluden. Er fand sich auf der Ehrentribüne unter anderem neben dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, dem britischen Premier Rishi Sunak, Prinz William, Polens Präsident Andrzej Duda und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Dieser betonte in einem Meinungsbeitrag für die große französische Regionalzeitung „Ouest France“, dass der „D-Day“ auch für Deutschland zu einer Befreiung geführt habe.

Keine Einladung von russischen Diplomaten

Vertreter Russlands nahmen nicht an der Veranstaltung teil. Zunächst hieß es, die Einladung russischer Diplomaten sei angedacht, um den wesentlichen Beitrag der Roten Armee an dem Sieg über die Wehrmacht zu würdigen, doch später wurde aufgrund der Intensivierung der Angriffe gegen die Ukraine darauf verzichtet.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seiner Ankunft zur internationalen Gedenkfeier. © REUTERS/LUDOVIC MARIN

2014 war der russische Präsident Wladimir Putin noch zugegen, trotz des völkerrechtswidrigen Anschlusses der Krim wenige Monate zuvor. Frankreichs Präsident François Hollande und Kanzlerin Angela Merkel bestanden damals auf einer Begegnung Putins mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, starteten Vermittlungsversuche im Vierer-Format. Sie blieben bekanntermaßen erfolglos.

„Die aktuellen Kämpfe überschatten in diesem Jahr zweifelsohne das Gedenken und zugleich hallen die Ereignisse von damals heute besonders nach“, sagt Anne-Marie Isabet, Spezialistin für die Geschichte der Normandie, dem Tagesspiegel.

Vor zehn wie auch vor 20 Jahren sei Putin bei den Feierlichkeiten selbstverständlich zugegen gewesen, während 2004 die erstmalige Präsenz eines deutschen Kanzlers, Gerhard Schröder, kontrovers diskutiert wurde. „Letztlich zeigt dies, wie wichtig der Dialog und die Aussöhnung sind, damit so etwas nie wieder passieren kann“, so Isabet. Dazu brauche es aber auch den Willen zum Dialog.