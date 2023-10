US-Präsident verurteilt Siedlergewalt Aufruhr im Westjordanland – wie ernst ist die Lage?

Alles blickt nach Gaza. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel fordert der Krieg zwischen der Terrorgruppe und Israel auf dem schmalen Küstenstreifen den Großteil der Aufmerksamkeit und Kraft des jüdischen Staates. Auch die internationale Gemeinschaft fokussiert sich auf den Konflikt dort, auf die verschleppten Geiseln – und die Not palästinensischer Zivilisten.

Doch die Kämpfe im Gazastreifen sind nicht die einzigen, die derzeit in der Region Anspannung verursachen. Auch im ohnehin notorisch unruhigen Westjordanland kam es in den vergangenen Tagen zu brutalen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten. Befürchtet wird, dass dies Vorboten für eine weit größere Eskalation sein könnten, etwa dann, wenn Israel seine erwartete Bodenoffensive startet. An den Konflikten beteiligt: die israelische Armee, protestierende Palästinenser und radikale jüdische Siedler.

Gewalt von radikalen Siedlern

Derzeit häufen sich Berichte über Gewalt der weit rechts stehenden Siedler-Bewegung gegen Palästinenser im Westjordanland. So soll es nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Yesh Din bislang mehr als 100 Vorfälle von Siedlergewalt seit den Anschlägen der Hamas am 7. Oktober gegeben haben.

Bei einem dieser Angriffe sollen drei Palästinenser getötet worden sein. Zudem sollen weitere Palästinenser bei der Olivenernte angegriffen worden sein. US-Präsident Joe Biden verurteilte am Mittwoch die Siedlergewalt scharf: Die Angriffe von „extremistischen Siedlern“ liefen darauf hinaus, „Benzin“ auf die bereits brennenden Feuer im Nahen Osten zu gießen. „Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das muss jetzt aufhören“, sagte Biden.

Seit die weit rechts stehende Regierung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im November antrat, hat die Siedlerbewegung noch mehr Rückendeckung von politischer Seite als zuvor schon.

Steven Höfner ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah.

„Teile der Regierung entstammen radikalen Gruppierungen, sodass es einen deutlichen politischen Rückhalt auch für gewaltbereite Siedler gibt“, sagt Steven Hoefner, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, dem Tagesspiegel. „2023 war somit gekennzeichnet von zahlreichen Angriffen der Siedler auf palästinensische Dörfer und ihre Bewohner.“

Zwar habe der Krieg in Gaza hier aktuell „noch keine neue Dimension erzeugt“, sagt Hoefner, und die israelische Regierung habe die Siedler auch zu Zurückhaltung aufgefordert. „Doch der Krieg wird den Nahostkonflikt neu definieren. Die Siedlerbewegungen werden dies sicherlich noch für ihre Interessen nutzen wollen.“

Razzien des israelischen Militärs

Nicht nur die Siedlerbewegung verschärft die Lage. „Das Westjordanland galt bereits in den letzten Jahren als Unruheherd. Seit dem 7. Oktober ist die Lage jedoch noch volatiler geworden“, sagt Steven Hoefner. „Im gesamten Gebiet kommt es zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern sowie israelischer Armee.“

Ausgangspunkte seien dabei häufig palästinensische Proteste oder Razzien der israelischen Armee. Viele Palästinenser seien bei Auseinandersetzungen in den vergangenen drei Wochen bereits getötet worden. Die Angaben schwanken, doch inzwischen sollen es mehr als 100 sein. Unter anderem kam es in Ramallah, Nablus und Hebron zu Feuergefechten zwischen israelischem Militär und Palästinensern.

Michael Mishtein ist Sicherheitsexperte am Moshe-Dayan-Zentrum der Universität Tel Aviv.

Im Zentrum der bisherigen Unruhen steht jedoch Dschenin im Norden des Westjordanlandes. Die Stadt gilt als Hochburg militanter Palästinensergruppen und ist immer wieder Ziel der israelischen Armee. In der Nacht zu Mittwoch soll das israelische Militär, die IDF, hier nach palästinensischen Angaben drei Menschen mit einer Drohne getötet haben.

Man sei vorher unter starken Beschuss geraten, teilte die IDF mit. Einige Tage zuvor gab es einen Luftangriff auf eine Moschee in einem Flüchtlingscamp nahe Dschenin, die nach israelischen Angaben als Kommandozentrale der Hamas gedient haben soll.

Michael Milshtein, israelischer Sicherheitsexperte am Moshe-Dayan-Zentrum der Universität Tel Aviv, sieht zwar ein Ansteigen der Gewalt nach den Anschlägen der Hamas, aber noch keine Eskalation. „Die Spannungen im Westjordanland haben zweifellos zugenommen, aber es gibt noch keine Anzeichen für eine dramatische Veränderung“, sagt Milshtein dem Tagesspiegel.

„Die Palästinensische Autonomiebehörde ist immer noch relativ stabil, die Koordinierung mit Israel wird fortgesetzt und es gibt keine dritte Intifada, also keine Beteiligung der breiten Öffentlichkeit an Gewalttaten oder Unruhen.“ Das sei frustrierend für die Hamas, die das Westjordanland in Aufruhr versetzen und eine weitere Front für Israel eröffnen wollte, sagt Milshtein.

Neue Front im Westjordanland?

Die große Frage ist, wie sich der Konflikt im Gazastreifen in den kommenden Wochen auf die Lage im Westjordanland auswirken wird. Könnte dort womöglich eine zweite Front gegen Israel entstehen?

„Wenn sich der Krieg in Gaza ausweitet, wenn das Bodenmanöver beginnt, wird sich dies meiner Einschätzung nach auf die Situation im Westjordanland auswirken“, sagt Michael Milshtein. Trotzdem werde eine weitere Front nicht zwingend kommen.

„Wenn Israel es schafft, die Situation der palästinensischen Öffentlichkeit relativ stabil zu halten und Schritte zu vermeiden, die die Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde untergraben, werden die Spannungen im Westjordanland zwar zunehmen, aber nicht notwendigerweise zu extremen Szenarien einer dritten Intifada oder dem Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde führen“, lautet seine Einschätzung.