Vom grünen Thronfolger zum höchsten Monarchen „Der Prinz sah seine Aufgabe darin, den Menschen zu retten, nicht den Planeten.“

Herr Juniper, der Prinz von Wales, jetzt König Charles III, hat sich, jenseits von Prunk und Protz, mutig mit dringlichen globalen Problemen befasst. Sie waren sein ökologischer Berater. Was hat ihn bewogen, sich so intensiv für die Umwelt einzusetzen?

Während meiner Jahre als Berater des Prince of Wales ist mir aufgegangen, dass sein Einsatz für die Umwelt und mit ihr verknüpfte Themen, die für ihn immer mehr in den Mittelpunkt rückten, einen sehr persönlichen Ursprung hat. Schon als jungen Menschen hat ihn die Zerstörung der Natur stark beunruhigt, und dass der traditionelle Umgang mit ihr verlorenging.

In den 1950er und 1960er Jahren war das unübersehbar. Hecken zwischen Äckern und Feldern wurden weggeschnitten, Pestizide versprüht und Flüsse verschmutzt - im Namen des Fortschritts. Das wurde immer drastischer. Dazu kam die sogenannte Modernisierung von Altstädten, wo man historische Bauten durch Betonklötze ersetzt hat. All das und noch mehr drängte ihn zum Handeln.

Was steht für ihn im Vordergrund, Umwelt oder Menschen?

Vieles, was er unternahm, wurde als rein umweltpolitisch motiviert angesehen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass zu seiner Perspektive immer das gesellschaftliche Wohl gehört. Er sah seine Aufgabe darin, den Menschen zu retten, nicht den Planeten. Er hat sich schon früh, ich denke in seinen späten Teenagerjahren oder frühen Zwanzigern, darum bemüht seine Position dafür zu nutzen, das Konstruktivste für die Welt zu tun, und angefangen hat das mit allerhand Initiativen, die Wirkung entfalten sollten.

Tony Juniper (61) war führender Umweltaktivist. Heute leitet er die Umweltschutzbehörde Natural England. Ein Jahrzehnt lang war Juniper Berater von Prinz Charles, nun König Charles III. Das Foto zeigt ihn auf einer Veranstaltung der Umweltgruppe Greener UK in Birmingham im September 2018. © imago/ZUMA Press/Joel Goodman

Zusammen mit dem Autor Ian Skelly haben Sie mit dem damaligen Prince of Wales ein Buch geschrieben: „Harmony. A new Way of looking at our World“, das 2010 bei Harper and Collins in New York erschien. Wie kam es dazu?

2008 wollte der Prince of Wales die Stränge seiner Arbeit bündeln und ihnen einen umfassenden Rahmen verleihen, so entstand die Idee zu dem Buch. Er wollte seine Arbeit und deren Bedeutung in ihrer Gesamtheit präsentieren, um Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Es läuft auf eine Philosophie hinaus, die er unter den Begriff „Harmonie“ fasst. Ian Skelly und ich wurden gefragt, ob wir dabei helfen wollten, das Buch ins Leben zu rufen. Wir fühlten uns geehrt und begaben uns, mit ihm als Reiseleiter, auf einen wirklich wunderbaren Weg, um die Geschichte festzuhalten, die er erzählen wollte.

Wie haben Sie die gemeinsame Arbeit vorbereitet?

Wir hatten mehrere Treffen und Diskussionen, bis wir uns entschieden, wie wir das Projekt am besten angehen. Ich war überzeugt, dass es die Anstrengung wert sein würde, da ich Prince Charles seit Jahren durch meine Arbeit bei Friends of the Earth kannte. Unsere Arbeit deckte sich in vielem mit seinen Gedanken über nachhaltige Landwirtschaft, Abholzung der Wälder oder übermäßigen Konsum. Etwa um die Zeit, als wir mit dem Buch anfingen, fragte er mich auch, ob ich in seinem Projektteam zum Schutz von Regenwäldern mitarbeiten will.

Worum geht es in dem Buch?

Es ist sehr umfassend. Es enthält viele, inzwischen gängige Aufschlüsse zur Umwelt, und widmet sich auch der historischen Frage, wie wir überhaupt in unsere heutige Lage gekommen sind. Wir zeichnen die Ideengeschichte nach, von der Zeit an, als Gesellschaften sich noch in der natürlichen Ordnung verankert sahen, und vollziehen dann nach, wie sie sich immer weiter davon entfernt haben. Außerdem tauchen wir tief ein in Themen, die für den heutigen König zentral sind, etwa Verbindungen zwischen unserer ökologischen Weltsicht von heute und den Traditionen in Architektur und Geometrie, die frühere Jahrhunderte geprägt haben.

Was haben Sie vom Prince of Wales gelernt?

Für mich waren die Einsichten und Erkenntnisse des Prince of Wales eine unglaublich wichtige Lernerfahrung. Das Buch „Harmony“ wurde schon 2010 veröffentlicht, aber wenn ich aus der Sicht von 2022 darauf zurückblicke, ist es aktueller denn je, obwohl wir inzwischen ein enorm gestiegenes Bewusstsein haben, auch für den Klimawandel. Die Überlegungen im Buch über die komplexe Verflechtung ökologischer und sozialer Themen sind noch relevanter geworden.

In meiner jetzigen Funktion als Leiter von Natural England, der britischen Naturschutzbehörde, sehe ich jetzt, wie viele der Gedanken in unserem Buch mich beeinflusst haben, etwa wenn wir heute probieren, vermeintlich disparate Politik- und Aktionsbereiche zu vernetzen - also Stadtplanung, Natururlaube, Lebensmittelproduktion.

Sie waren Umweltaktivist in großen Organisationen, Friends of the Earth ist nur eine davon, die teils radikale Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft forderten. Wie verhielt sich der Prince of Wales dazu?

Selbst die radikalen Umweltorganisationen waren in mancher Hinsicht nicht so radikal wie der damalige Prinz von Wales. Seiner Position als Thronfolger bewusst hatte er dabei doch eine völlig andere Ausgangsposition als wir anderen, und das betraf etwa die Art und Weise, in der er seine Ansichten ausdrücken konnte. Wenn man aber das Buch „Harmony“ liest, findet sich da eine Philosophie, die durchaus sehr radikal ist. In den einleitenden Worten wird zum Beispiel zur „Revolution“ aufgerufen.

Was sind die stärksten Aussagen des Prince of Wales, des neuen Königs?

Ein konkretes Beispiel ist sein Gedanke der Notwendigkeit einer Transformation zu einer Industrie, die sich von der Natur inspirieren lässt, indem die Wirtschaft die Funktionsweisen natürlicher Systeme nachahmt. Tatsächlich bringt das die Diskussion zurück zu den Grundlagen. Ganz gleich, was darüber gesagt wird, man kann nicht behaupten, das sei nicht radikal.

Was mal als radikal galt, wird jetzt teils immer mehr zum Mainstream. Meiner Ansicht nach ist das ein Zeichen für das unfassliche Vermächtnis des heutigen Königs aus seiner Zeit als Prince of Wales, dass er sich für Themen eingesetzt hat, die es schwer hatten, den Mainstream zu erreichen. Dass die Themen heute fest auf der Tagesordnung stehen verdankt sich zu einem großen Teil seiner Arbeit.

Sie haben mit dem Prince of Wales noch ein Buch geschrieben.

Ja, im nächsten Buch ging es um den Klimawandel: „The Ladybird Expert Book on Climate Change“ [auf Deutsch: „Das Expertenbuch des Marienkäfers zum Klimawandel“]. Nach dem Pariser Klimagipfel 2015 hat er mir gesagt, dass er so ein Buch schreiben möchte, weil ihm immer deutlicher wurde, dass viele Leute trotz aller politischen Debatten und medialer Berichte die Problematik noch nicht richtig begreifen.

COP26. Bei der Klimakonferenz in Glasgow in 2021 hielt Prinz Charles eine Grundsatzrede. © Foto: Imago/Maciek Musialek

Dafür haben Sie mit einer Wissenschaftlerin zusammengearbeitet.

Emily Shuckburgh war daran beteiligt, eine Professorin, die eine Initiative der Universität Cambridge zum Klimawandel leitet. Sie half uns bei dem schönen kleinen Buch, das dann ganz populär wurde. Es ist nicht dick, aber sehr gründlich erarbeitet, und sogar wissenschaftlich begutachtet worden, durch Shuckburgh und in Zusammenarbeit mit führenden Klimawissenschaftlern. Der neue König hatte sich dem Klimawandel seit längerem intensiv gewidmet. Wie sich Ihre Leser erinnern werden, eröffnete er 2021 in Glasgow den Klimagipfel der Vereinten Nationen mit einer Grundsatzrede.

Gibt es einen Kern der Botschaften seiner Bücher?

Ein paar Schlüsselthemen markieren seine Arbeit seit Jahrzehnten. Eines davon ist die schreiende Notwendigkeit zu entschlossenem Handeln, ehe es zu spät wäre, eine ökologische und klimatische Katastrophe zu verhindern. Zentral ist für ihn auch die Kraft von Partnerschaft und das Gebot, dass heterogene Gruppen in der Gesellschaft zusammen Lösungen finden.

Außerdem geht es ihm darum zu erkennen, dass die Nachhaltigkeit menschengemachter Sphären fundamental mit einer intakten Umwelt zusammenhängt. Das heißt, dass der Planet nur dann, wenn wir ihn erhalten, auch in der Lage bleibt, uns zu erhalten. Es geht um die Erkenntnis, dass Herausforderungen bei Klima, Landwirtschaft, Verstädterung und Mobilität miteinander verflochten sind, und es einen integrierten Blick braucht, der über einfache Kompromisse hinausweist.

Wie hat der neue König als Prinz seine Ziele verfolgt?

Er hat auf viele Weisen versucht, positiven Einfluss auszuüben. Wo es ihm um die Sensibilisierung für ökologische Auswirkungen der Industrie und für unsere Nutzung natürlicher Ressourcen ging, hat er Leute angeregt, neu über diese Verhältnisse nachzudenken. Als Kind haben mich ein paar seiner frühen Reden sehr beeindruckt, in denen er darüber sprach, was zum Schutz der Umwelt passieren muss.

Das hat mich Anfang der 1970er Jahre berührt, es ist mit ein Grund dafür, warum ich heute genau diese Arbeit mache. Damals war es ziemlich ungewöhnlich, Persönlichkeiten aus dem Establishment mit solchen Forderungen zu hören, es gab mir und vielen anderen Hoffnung. Er war den Zeiten, in denen wir damals lebten, buchstäblich Jahrzehnte voraus.

Was leisten die royalen Wohltätigkeitsorganisationen?

Die bekannteste ist der Prince’s Trust, der unterprivilegierte junge Leute auf ihrem Weg ins Leben unterstützt. Einige haben erstaunliche Erfolge. Der schwarze Schauspieler David Oyelowo etwa hat Hauptrollen bei der Royal Shakespeare Company gespielt. Das Projekt „Business in the Community“ will Unternehmen darin stärken, ein hohes Maß an sozialer und ökologischer Verantwortung zu übernehmen.

Als Prinz von Wales ist der König viel gereist, um für seine Anliegen zu werben.

Das kann man sagen, er war viel unterwegs, um Projekte und Programme für ökologische Problemlösungen zu unterstützen, er ist Schirmherr für buchstäblich Hunderte von Initiativen. Ende August erst gab der Prince of Wales eine Sonderausgabe der britischen afrikanisch-karibischen Zeitung „The Voice“ heraus, um deren 40-jähriges Bestehen zu feiern.

Ich hatte das Glück, ihn bei verschiedenen Besuchen zu begleiten, unter anderem um rumänische Forstunternehmen darin zu bestärken, gegen illegalen Holzeinschlag vorzugehen, oder Unternehmen dazu zu ermutigen, dass sie mehr tun für den Erhalt von Feuchtgebieten. Er besichtigte Modellprojekte für nachhaltige Stadtplanung und kümmerte sich darum, fast ausgestorbene Arten wieder anzusiedeln, auch auf dem königlichen Landgut in Sandringham. An vielen runden Tischen mit Unternehmen hat er teilgenommen, und sie bestärkt darin, mehr zu tun, die riesigen Herausforderungen anzugehen, die vor uns liegen.

Prince Charles engagierte sich auch für die Forschung.

In der Tat war er eine treibende Kraft hinter dem Institut für Nachhaltige Führung an der Universität Cambridge, das auch mitarbeitet am Prince of Wales's Business and Sustainability Programme. Als Fellow des Instituts habe er aus erster Hand erlebt, wie stark seine Fähigkeit ist, Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenzubringen.

Über dieses Programm hat er übrigens auch die Corporate Leaders Group ins Leben gerufen, die Großunternehmen zusammenbringt, um gemeinsam Maßnahmen gegen den Klimawandel erarbeiten. Die Gruppe ist eine wichtige einflussreiche Kraft, sie hat an mehreren Klimagipfeln teilgenommen. Ihr verdanken sich viele Fortschritte - auch wenn es immer noch nicht schnell genug geht.

Charles und Architektur. Der Prinz hat die Erhaltung des traditionellen rumänischen Dorfes Viscri in Siebenbürgen gefördert. © Foto: Imago/Danita Delimont

Sie waren jahrelang Campaigner zum Schutz der Tropenwälder. Welches Verhältnis hat der König zu diesem Thema? Wichtig war ihm die Initiative für sein Rainforests Project, daraus ist sein internationales Programm für Nachhaltigkeit „International Sustainability Unit“ erwachsen, das Führungskräfte aus vielen Bereichen zusammengebracht hat, Dabei geht es um Nahrungsmittel, um den Schutz der Ozeane oder den Handel mit gefährdeten Arten, und hier arbeitete Prince of Wales auch mit seinem Sohn Prinz William und seinem Vater, dem Herzog von Edinburgh, zusammen.

An beiden Initiativen habe ich von 2008 bis 2018 als Berater mitgewirkt und direkt miterlebt, mit welcher Leidenschaft und welchem Engagement der heutige König sich für diese Fragen eingesetzt hat. Für die Tropenwälder hat er vor allem eine Partnerschaft der Akteure ins Leben gerufen. Bis dahin hatten alle entweder aneinander vorbei oder sogar gegeneinander gearbeitet. Er hat sie an einen Tisch gebracht: die globalen Rohstoffkonzerne, die Regierungen, Wissenschaftler, Aktivisten und indigenen Völker. Alle, die versuchen, gemeinsam Lösungswege zu finden. Es war umwerfend, das mitzubekommen.

Was hinterlässt Prince Charles, nachdem er über Nacht zum König wurde?

Er hat ein weitreichendes, Jahrzehnte umfassendes und intensives Aktionspensum hinter sich. Das Ausmaß seines Vermächtnisses ist so groß, dass ich mich frage, ob er möglicherweise die bedeutendste Umweltpersönlichkeit ist, die es je gegeben hat. Ich sage das nicht leichtfertig, aber wenn man an die Fortschritte denkt, die in den letzten Jahrzehnten erzielt wurden, und daran, wie die Agenda geformt wurde, indem Themen vom Rand in den Mainstream gebracht wurden, dann würde ich sagen, dass er mehr als jeder andere dazu beigetragen hat, dies zu erreichen.

König Charles III. sagte am 9. September, dass es ihm jetzt „nicht mehr möglich“ sein werde, sich so intensiv den Themen zu widmen, die ihm „so sehr am Herzen liegen“. Das klang nach traurigem Bedauern.

Sicher, es handelt sich eben um den Übergang von einer Ära in eine andere. Und darin liegt unweigerlich eine große Traurigkeit, der Übergang entstand ja durch den Tod seiner Mutter, Königin Elisabeth II.

Es erwartet ihn eine völlig neue Rolle.

Seine Position verändert sich grundlegend, kein Wunder, dass er weniger Zeit für die Fragen haben wird, in die er so viel Energie, Leidenschaft und Gedanken investiert hat. Er wird schlicht mit mehr Einschränkungen leben müssen, auch für die Art und Weise, wie er als Souverän seine Meinung ausdrücken kann.

Er bleibt allerdings derselbe Mensch.

Wir sollten vor Augen haben, dass es bei der Rolle des Königs nicht nur um all das geht, wofür das Amt steht, sondern auch um das, was der König Tag für Tag tut. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Arbeit, mit der er sich mehr als fünfzig Jahre lang so intensiv beschäftigt hat, auch weiter Teil dessen sein wird, womit er sein neues Amt ausfüllt, obwohl er weniger Gelegenheit haben wird, so zu arbeiten wie früher. Sein persönlicher Beitrag zu Nachhaltigkeits- und Umweltthemen ist so stark, dass das bestehen bleibt, auch wenn er König ist.

In Ihrem gemeinsam verfassten Buch sagt der damalige Prince Charles: „Wir müssen erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind.“ Er ruft da zu einer „Revolution der Nachhaltigkeit“ auf. Gibt es einen Schlüsselsatz, der für Sie die Haltung des neuen Königs verkörpert?

Er hat so viele starke Ideen geäußert, es ist nicht einfach, eine hervorzuheben. Wenn es eine Sache gibt, die heute von großer Bedeutung ist, dann ist es seine feste Überzeugung, dass die Welt mehr vernetzte Lösungen suchen muss. Das Buch „Harmony“ versucht zu vermitteln, wie vernetzt die Welt ist, wie Klimawandel, Entwaldung, die Herstellung von Lebensmitteln, die menschliche Gesundheit, das Wirtschaftssystem, Architektur und Bildung, wie all das miteinander verflochten ist. Der neue König hat darauf gepocht, dass uns, wenn wir Fortschritte wollen, genau das bewusst werden muss.

Das klingt notwendig aber auch utopisch. Wie wäre der Weg dahin?

Die Welt ist noch weit davon entfernt, die Erkenntnisse in Praxis zu übersetzen, aber es setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass das Ausspielen von einem Aspekt gegen den anderen zu falschen Entscheidungen führt, also: Ernährung gegen Natur, Energiesicherheit gegen Klimaschutz. Das vergeudet Zeit und Mühe.

Es geht darum, Strategien für Ernährung u n d Natur, Energiesicherheit u n d Klimaschutz zu entwickeln. Mehr als jeder andere, der mir einfällt, hat der Prince of Wales dazu beigetragen, den Blick auf die Interdependenzen in der Welt zu vermitteln.

Die Monarchie, auch eine konstitutionelle, gilt einigen als historisch überholt. Welche Bedeutung kann das Wort eines Königs in der Moderne noch haben?

Die britische Monarchie ist in unser nationales Gewebe eingewoben, sie ist einfach eine Quelle der Kontinuität, ein roter Faden in unserer Geschichte. Im gesamten Vereinigten Königreich wird sie von den allermeisten als ein Teil von uns allen angesehen, nicht als elitäre Familie, die vom Rest getrennt ist. Ein Beweis dafür ist die große Trauer über den Verlust unserer geliebten Königin. Ihr Leben war so etwas wie ein Spiegelbild des Lebens unserer Nation.

Die Monarchie lebt also weiter?

Unweigerlich haben einige Leute darüber spekuliert, doch soweit ich sehe, ist unsere Monarchie auch nach der großartigen Ära von Queen Elisabeth in sehr guter Verfassung und wird mit Charles III weiter gedeihen. Seine Weisheit, seine Empathie und sein Verantwortungsgefühl gegenüber unserer Nation und der Welt werden jetzt, da er Souverän ist, immer deutlicher zutage treten.

Auch wenn das manchen in der modernen Welt eher anachronistisch vorkommt, ich sehe unsere konstitutionelle Monarchie als eine Institution, in der es um Einigkeit und Kontinuität geht, die das Wohl der Demokratie des Landes wie der übrigen Welt fördert, anstatt dass eine Ideologie über eine andere triumphiert.

Wird das Commonwealth unter König Charles zusammenhalten?

Seit Jahrzehnten ist das Commonwealth eine verbindende Kraft für die Länder, die ihm angehören. Angesichts der Probleme, vor denen die globale Gemeinschaft steht, könnte seine Bedeutung heute kaum größer sein. Der Prince of Wales hat sich im Rahmen der Arbeit für Nachhaltigkeit immer wieder an Regierungen und Bevölkerungen des Commonwealth gewandt.

Er hat die Opfer der Hurrikane in der Karibik besucht, mit Staats- und Regierungschefs über den Schutz von Wäldern beraten, und Inselstaaten wie den Seychellen dabei geholfen, das Einbrechen der Fischbestände zu bekämpfen. Auf Gipfeltreffen hat er dafür gesorgt, dass Führungskräfte des Commonwealth zusammenkommen.

Der Zusammenalt bleibt?

Ich habe jedenfalls keinen Zweifel daran, dass sich der König energisch und leidenschaftlich für das Commonwealth einsetzen wird, und zwar nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit, für das er dort zu Recht so bekannt ist, sondern auch für die umfassenderen Fragen, vor denen die Welt in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts steht.

