„Von Gott geschickt“ Wie tickt Indiens Premier Narendra Modi?

Am 4. Juni werden endlich die Wahlergebnisse in Indien bekannt gegeben. Der Wahlprozess war anstrengend und langwierig und fand in sieben Phasen über zwei Monate statt. Im Vorfeld wurden die beiden Ministerpräsidenten der Bundesstaaten Delhi und Jharkhand inhaftiert, Ermittlungsbehörden waren hinter Oppositionsführern her.