Von Korruption bis Migration Die fünf größten Baustellen des Europaparlaments

Nach der Europawahl wird es Schlag auf Schlag gehen. Die 720 gewählten Frauen und Männer werden sich sehr zügig daranmachen, ihre Parlamentsbüros im Brüsseler Europaviertel zu beziehen, um mit der politischen Arbeit zu beginnen.

Der Grund: Schon am 16. Juli ist die konstituierende Sitzung des Parlaments, davor müssen sich die einzelnen Fraktionen bilden.

Bei der ersten Zusammenkunft der Abgeordneten wird es auch zur ersten Machtprobe kommen, denn es gilt, einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin zu wählen.

Knut Krohn berichtet seit Ende 2021 aus Brüssel über die Europäische Union und die Nato.

Wie der Start in die neue, fünfjährige Legislaturperiode abläuft, wird auch ein Fingerzeig sein dafür, wie hart die Auseinandersetzungen um die wichtigen politischen Themen unter den Abgeordneten geführt werden.

Die dringlichsten Aufgaben im Überblick.

1. Migration und Asyl

Wegen des zu erwartenden Rechtsrutschs im Parlament wird um das Thema Migration und Asyl wohl hart gerungen werden. Die EU hat nach Jahren des Streits kurz vor der Europawahl noch schärfere Vorschriften im Asylrecht gebilligt.

Kernelemente sind unter anderem schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen und Unterstützung für die EU-Staaten, in denen besonders viele Migranten ankommen.

Europa macht dicht: das Flüchtlingslager Pournara auf Zypern. © Imago/Tobias Steinmaurer

Die Auseinandersetzung wird allerdings weitergehen, denn der Kampf gegen Schleuser und Menschenhändler soll verstärkt werden. So wird das Parlament an der Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit bei der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung der Straftaten arbeiten.

Dabei geht es nicht nur um eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei, sondern etwa auch um Fragen der Menschenrechte und des Datenschutzes.

2. Verteidigung und Munitionsproduktion

Auch der Krieg in der Ukraine stellt das frisch gewählte Parlament vor neue Herausforderungen. Wegen des Konflikts wird sich Europa für mögliche militärische Konflikte wappnen müssen.

Deshalb hat die EU-Kommission bereits eine Verordnung vorgeschlagen, die die Verfügbarkeit und Lieferung etwa von Waffen sicherstellen soll. Dafür sollen von 2025 bis 2027 rund 1,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt bereitgestellt werden.

Die Ukraine benötigt dringend Munition im Kampf gegen Russland: Ein Geschütz feuert an der Front. © dpa/Libkos

Das Programm ergänzt die bestehenden Maßnahmen zur Förderung der Munitionsproduktion und ist eine langfristige Antwort auf die neuen geopolitischen Herausforderungen.

Das Europäische Parlament wird sich mit diesem Vorschlag zügig befassen müssen, angesichts der oft weit auseinanderliegenden Positionen der einzelnen Parteien ist heftiger Streit zu erwarten.

3. Künstliche Intelligenz

Die Parlamentarier werden auch in der neuen Legislaturperiode ihren Kampf für die Verbraucherrechte in Europa fortsetzen. Eine große Herausforderung ist der zunehmende Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI), die in vielen Gebieten und Geräten eingesetzt wird.

Zu den Bereichen mit vielen ungeklärten Fragen zählen etwa die Diagnose von Krankheiten und das autonome Fahren. Wer haftet für Schäden, die durch KI verursacht werden, wenn etwas schiefgeht?

Die geplante Richtlinie über KI-Haftung, die im neuen Parlament diskutiert werden muss, soll genau diese Frage klären. Durch sie soll sichergestellt werden, dass Menschen, die durch KI-Systeme geschädigt werden, das gleiche Maß an Schutz genießen wie Menschen, die durch andere Technologien geschädigt werden.

Diese Richtlinie würde auf dem weltweit ersten umfassenden Regelwerk für Künstliche Intelligenz aufbauen, das vom Europäischen Parlament im März 2024 verabschiedet wurde.

4. Schutz der Kleinanleger

Ebenfalls unter Verbraucherschutz fällt die Arbeit des neuen Parlaments an dem Gesetzespaket zum Schutz von Kleinanlegern. Noch im April hatte das alte Parlament beschlossen, Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsländern aufzunehmen. Ziel ist es, Investitionen für Kleinanleger einfacher und sicherer zu machen.

So soll der Zugang zu wichtigen und leicht verständlichen Informationen für Verbraucher verbessert werden. Gestritten wird auch um Provisionen beim Verkauf von Geldanlagen, wie beispielsweise von Fondsanteilen oder Altersvorsorgeprodukten.

Beratung bei der Postbank: Kleinanleger sollen künftig besser geschützt werden. © Imago/Photothek

Bei Verkäufen auf Provision erhalten etwa Versicherungsvertreter prozentual Geld von den Versicherungen und Banken für die Vermittlung. Je teurer das Produkt, desto mehr Provision bekommt in der Regel der Vertreter.

Verbraucherschützer sehen dadurch die Gefahr von Interessenskonflikten. Deshalb machen sie sich für ein allgemeines Provisionsverbot stark. Dagegen regt sich in der Finanzbranche allerdings Widerstand.

5. Bekämpfung der Korruption

Gemäß einer Umfrage aus dem Jahr 2023 glauben rund 70 Prozent der EU-Bürger, dass in ihrem Land Korruption weitverbreitet ist. In der nächsten Wahlperiode wird das Parlament weiter daran arbeiten, die EU-Regeln gegen korrupte Entscheidungsträger auf allen Ebenen weiter zu verschärfen.

Im Moment gibt es praktisch keine Konsequenzen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Shari Hinds von Transparency International über Korruption in der EU

Die Europaabgeordneten fordern, dass die wichtigsten EU-Entscheidungsträger, darunter sie selbst, die Kommissare und der Präsident des Europäischen Rates, strengeren Regeln und härteren Strafen für Korruption unterliegen.

Der Korruptionsskandal um die frühere Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, hat die EU erschüttert. © Imago/Independent Photo Agency Int.

Anstoß war der Korruptionsskandal Anfang 2023 der damaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili.

Bisher fällt die Bilanz der eigenen Aufarbeitung allerdings ernüchternd aus. Es gebe zwar Vorschriften, aber sie würden nicht richtig durchgesetzt und nicht überwacht, sagt Shari Hinds von der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International. „Im Moment gibt es praktisch keine Konsequenzen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.“

Das neu gewählte Europaparlament hat also in vielen Bereichen noch sehr viel zu tun.