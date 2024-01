Vorbereitungen für einen Angriff Nato beschließt Großmanöver mit 90.000 Soldaten

Die Nato will für ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands rund 90.000 Soldaten mobilisieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag am Rande eines Treffens von militärischen Spitzenvertretern des Verteidigungsbündnisses in Brüssel.

Die im Februar beginnende Übung namens „Steadfast Defender“ wird damit die größte des Militärbündnisses seit dem Ende des Kalten Krieges. Trainiert werden soll insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften.

Dabei wird ein russischer Angriff auf einen Alliierten simuliert, der zum Aufrufen des Nato-Bündnisfalles führt. Demnach wird ein Angriff auf ein Nato-Land als ein Angriff auf alle Alliierten angesehen.

Europa muss umdenken

Der Niederländer Rob Bauer, der dem Nato-Militärausschuss vorsitzt, der am Mittwoch und Donnerstag tagte, mahnt, angesichts des Überfalls Russland auf die Ukraine müsse ein Umdenken in der friedensverwöhnten europäischen Gesellschaft stattfinden. „Wir brauchen öffentliche und private Akteure, die ihre Denkweise gegenüber einer Zeit ändern, in der alles planbar, vorhersehbar, kontrollierbar und auf Effizienz ausgerichtet war“, sagte er.

Knut Krohn berichtet seit Ende 2021 aus Brüssel über die Europäische Union und die Nato.

Nun lebe man in einer Zeit, in der jederzeit alles passieren könne und in der man mit dem Unerwarteten rechnen müsse. Um die gemeinsame Verteidigung zu stärken und gleichzeitig die Ukraine in ihrem Existenzkampf zu unterstützen, sei ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz nötig.

So wird bereits in den baltischen Staaten seit dem russischen Überfall über die Erhöhung der eigenen Verteidigungsfähigkeit gesprochen. Die schwedische Regierung empfiehlt ihren Bürgern, Vorkehrungen für einen Krieg zu treffen. Und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte zuletzt immer wieder vor einem realen Risiko eines Angriffs durch Russland auf die Nato-Staaten.

Auch nicht-staatliche Militärexperten warnen davor, etwa Fabian Hoffman, Doktorand an der Universität Oslo. „Wir sind einem Krieg mit Russland viel näher, als den meisten Menschen bewusst ist“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Der Militärhistoriker Jakub Janovsky bezeichnete Hoffmans Aussage als „Unsinn“. Russland brauche nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine viel Zeit und Ressourcen, um seine Streitkräfte wiederaufzubauen, schrieb er auf X.

Militärexperten streiten vor allem um die Zeitdauer, in der Moskau fähig wäre, einen weiteren Krieg in Europa zu beginnen. Die Schätzungen schwanken zwischen zwei und acht Jahren. Keiner zweifelt allerdings daran, dass die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung gestiegen ist, auch weil Russland seine aggressive, imperiale Politik weiter vorantreiben wird. Allen gemeinsam ist auch die Mahnung, dass die Europäer das Risiko eines Krieges selbst reduzieren können.

Diese Einschätzung wird auch im Nato-Hauptquartier in Brüssel geteilt, weshalb sich das Verteidigungsbündnis völlig neu aufgestellt hat. Das bedeutet auch sehr konkrete Veränderungen für die Truppen. So wird die Nato-Ostflanke massiv verstärkt, um Moskau deutlich zu machen, dass ein Angriff einen sehr hohen Preis nach sich ziehen würde. In diesem Rahmen will etwa Deutschland eine 4000 Soldaten starke Kampftruppe dauerhaft in Litauen stationieren.

Die Nato-Norderweiterung mit dem Beitritt Finnlands und dem geplanten Beitritt Schwedens spricht ebenso eine deutliche Sprache, wie ernst die Gefahr in Europa genommen wird.

Das Grundprinzip des Nato-Schutzes basiert darauf, dass im Falle eines Angriffs auf ein Land, die 30 anderen Mitgliedstaaten zu Hilfe kämen. Doch wären sie im Fall des Falles tatsächlich bereit dafür und würden eigene Kampftruppen in den möglichen Tod schicken? Es sind diese Fragen, die Admiral Rob Bauer meinte, als er in Brüssel mahnte, die ganze Gesellschaft müsse mit dem Unerwarteten rechnen und beginnen, sich mit vorher undenkbaren Szenarien auseinanderzusetzen.

