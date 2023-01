Waffenlieferungen, Lufthoheit, Cyber-Kampf Worauf es im Ukraine-Krieg ankommen wird

Große Geländegewinne gab es in den vergangenen Wochen an der Front in der Ukraine kaum. Wie aber entwickelt sich die Lage in nächster Zeit und welche Faktoren könnten entscheidend werden? In unserer Rubrik „3 auf 1“ gehen drei Experten auf unterschiedliche Bereiche des Kriegs ein.

Die Ukraine verfügt noch immer über zu wenig mechanisierte Kräfte

Nico Lange ist seit Juli 2022 Senior Fellow, Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Im Jahr 2023 wird für die Ukraine ganz besonders wichtig sein, ob sie Waffen und Munition mit höheren Reichweiten bekommt und einsetzen kann, und ob der Nachschub großer Mengen präziser Artilleriemunition gesichert ist. Das ist auch von der westlichen Industrieproduktion abhängig.

Die Ukraine hat seit Beginn des Krieges Erfolg mit der Konzentration ihrer Angriffe gegen russische Logistik, Führungs- und Kommunikationseinrichtungen. Mit höheren Reichweiten und genügend Munition könnte die Ukraine diesen Ansatz noch konsequenter umsetzen und den Zusammenbruch der russischen Front erzwingen.

Die Ukraine hat gezeigt, dass sie erfolgreich begrenzte Angriffsoperationen mit verbundenen Waffen führen kann. Für 2023 wäre es für die Ukraine zudem ein sehr wichtiger Schritt auch größere Operationen erfolgreich zu führen – auf Brigadeebene oder höher.

Sollte der Ukraine das gelingen, wären ein Durchbruch zum Schwarzen Meer und eine Befreiung weiterer durch Russland besetzter Gebiete möglich. Bei der Ausbildung und Übung der Operationsführung auf solch höheren Ebenen sollten wir unterstützen.

Leider verfügt die Ukraine noch immer über zu wenige mechanisierte Kräfte für schnelle Angriffsoperationen im Süden. Es ist daher gut, dass jetzt endlich Bradley- und Marder-Schützenpanzer geliefert werden sollen.

Wenn die Ukraine dann auch Unterstützung mit Kampfpanzern erhält, könnte sie die russischen Truppen wesentlich schneller zurückdrängen. Was die Ukraine im Jahr 2023 militärisch leisten kann, hängt also auch von uns ab. Wir sollten weiter durch unsere Lieferungen die Weichen richtig stellen.

Welches Ziel Russland mit seinen Raketenangriffen verfolgt – und was die Ukraine vom Westen braucht

Sidharth Kaushal ist Experte für Luft- und Seestreitkräfte am britischen „Royal United Services Institute“.

Ein wichtiger Aspekt für die Ukraine wird in den nächsten Monaten der Verlauf der russischen Luft- und Raketenangriffe sein. Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine den Willen der Bevölkerung brechen werden.

Ein historisches Beispiel dafür, dass strategische Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung kriegsentscheidend waren, gibt es nicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Angriffe folgenlos sind.

Der Einsatz sowohl von 3M-14-Marschflugkörpern als auch von billigen unbemannten Flugkörpern wie der iranischen Shahed-136-Drohne durch Russland kann die Ukraine dazu zwingen, einige ihrer Abfangjäger einzusetzen, um ihre Zivilbevölkerung zu schützen. Gegen die vielen Shahed-Drohnen ist das eine besonders große Herausforderung.

Russische Sukhoi Su-35 Kampfjets. © IMAGO/SNA

Daher ist es eine realistische Möglichkeit, dass die ukrainische Luftabwehr dadurch abgenutzt wird. Sollte dies passieren, könnte die russische Luftwaffe im ukrainischen Luftraum deutlich ungehinderter operieren als bisher. Eine wirksame Unterstützung der Bodentruppen auf taktischer und operativer Ebene wäre dann möglich, was einem bedeutsamen militärischen Vorteil gleichkäme.

Gleichzeitig binden die russischen Raketenangriffe die ukrainische Luftabwehr in den Städten. An der Front fehlen der Ukraine diese Ressourcen zur Verteidigung ihrer Truppen.

Für die beschriebenen Probleme wurden bereits teilweise Lösungen erarbeitet. So zum Beispiel die Lieferung deutscher Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ „Gepard“. Hier braucht es aber weitere Lieferungen. Ebenso können westliche Boden-Luft-Raketen wie NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) und Patriot der Ukraine helfen, ihre Abfangjäger andernorts einzusetzen.

Ob der Westen die Ukraine weiterhin mit den genannten Systemen unterstützt und seine Lieferungen ausweitet, wird über den Verlauf des Luftkriegs entscheiden.

Russland wird versuchen, seine Elite-Hacker besser in militärische Operationen einzubinden

Marina Miron ist Doktorandin in der Abteilung für Kriegsstudien des King’s College in London. Derzeit beschäftigt sie sich mit Russlands Informationskrieg und wie man ihm entgegenwirken kann.

Der Krieg in der Ukraine begann mit einem russischen Hack des amerikanischen ViaSat KA-Satelliten, der die ukrainische Satelliteninternetverbindung und insbesondere deren militärische Kommunikationssysteme beeinträchtigte. Da dieser Angriff mit dem Einsatz der Bodentruppen koordiniert wurde, war die Angst groß, dass Russland sein gesamtes Cyber-Arsenal auf die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer loslassen würde.

Russland hat in den vergangenen zehn Jahren bewiesen, dass seine staatlichen Hacker zur Elite zählen. Doch anders als von vielen befürchtet, blieb ein „Cyber-Pearl-Harbor“ aus. Zwei Gründe sind dafür verantwortlich.

Erstens birgt die fortgeschrittene Cyber-Abwehr in der Ukraine für Russland die Gefahr, dass leistungsfähige russische Algorithmen im Zuge möglicher Cyber-Attacken aufgedeckt und von den Nato-Staaten entschlüsselt werden. Nicht anders als bei einem Absturz eines hochmodernen und im Geheimen entwickelten Kampfflugzeugs über feindlichem Gebiet. Auch hier würden möglicherweise sensible Informationen in feindliche Hände geraten.

Zweitens wurde in einigen Fällen versucht, cybertechnische Kriegsführung in Kombination mit anderen militärischen Mitteln einzusetzen. Doch Russlands mangelnde Erfahrung bei der Durchführung gemeinsamer Operationen verschiedener Militär-Bereiche und seine schlechten Vorbereitungen auf einen langen Krieg offenbaren hier eine Fähigkeitslücke. Eine Lücke, die Russland im kommenden Jahr versuchen wird zu schließen.

