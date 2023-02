Wagner-Söldner im Sudan, Kriegsschiffe am Kap Diese fünf Ziele verfolgt Russland in Afrika

Bald ist es ein Jahr her, dass ein großer Teil Europas in einen Schock verfiel – nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022. In Deutschland leitete der Angriffskrieg die „Zeitenwende“ ein, das Thema dominiert seither die Nachrichten und hält die Politik in Atem.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden