Wahlen zum europäischen Parlament Das politische Europa gibt es nicht

Vor den Wahlen zum Europäischen Parlament am Sonntag hat kein politischer Führer einen zwingenden Grund für die Europäer geliefert, überhaupt daran teilzunehmen. Stattdessen hat der Wahlkampf einige unbequeme und peinliche Wahrheiten über das politische System des Blocks ans Licht gebracht.

Erstens: Die Wahlen zum EU-Parlament haben wenig oder gar nichts Europäisches an sich. Die Wähler:innen in der EU wählen zu unterschiedlichen Terminen – die Niederlande und Irland am 7. Juni, die Slowakei und Malta am 8. und die anderen am 9. Juni.

Für sie gelten unterschiedliche Wahlgesetze: In einigen Ländern wie Österreich, Belgien und Deutschland dürfen schon 16-Jährige wählen, in Griechenland liegt das Wahlalter bei 17, in den andern Ländern bei 18 Jahren.

Alberto Alemanno ist Jean-Monnet-Professor für EU-Recht an der École des hautes études commerciales (HEC) Paris und Europe Futures Fellow am Institut für Humanwissenschaften (IWM) in Wien.

Zweitens gibt es in der EU kein EU-weites politisches Parteiensystem. Die Wähler sind aufgefordert, ihre Stimme für Kandidaten abzugeben, die von nationalen – nicht europäischen – Parteien ausgewählt wurden.

Die meisten nationalen Parteien, die bei den EU-Wahlen antreten, gehören zwar zu europäischen politischen Parteien wie der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), der Allianz der Sozialisten und Demokraten (S&D) oder der rechten Identität und Demokratie (ID). Diese europäischen Parteien bleiben für den Durchschnittswähler aber unsichtbar und ihre Kandidaten unbekannt.

Wie viele deutsche Wähler wissen, dass sie, wenn sie CDU wählen, auch die französischen Les Republicains, die italienische Forza Italia und die polnische Bürgerplattform von Donald Tusk unterstützen? Alberto Alemanno, Europarechtsexperte

Die nationalen Parteien sind nicht verpflichtet, einer der bestehenden EU-Parteien beizutreten. Wenn sie es tun, geben sie ihre EU-Zugehörigkeit trotzdem nur selten auf den Logos zur Wahl an. Letztendlich bestehen die europäischen Parteien aus schwachen, außerparlamentarischen Zusammenschlüssen der nationalen Parteien, die durch eine geringe politische Nähe verbunden sind.

Wie viele deutsche Wähler wissen, dass sie, wenn sie CDU wählen, auch die französischen Les Republicains, die italienische Forza Italia und die polnische Bürgerplattform von Donald Tusk unterstützen? Wie viele Italiener wissen, dass sie, wenn sie für Giorgia Melonis Fratelli d’Italia stimmen, auch die polnische PiS und die spanische Vox auf EU-Ebene unterstützen?

Die nationalen EU-Erzählungen informieren oft falsch

Unter diesen Umständen handelt es sich weniger um eine EU-Parlamentswahl, als um 27 parallel stattfindende, nationale Wahlen. Diese Schlussfolgerung wird durch ein zusätzliches strukturelles Merkmal der EU-Demokratie noch verschärft: Es fehlt eine gesamteuropäische öffentliche Meinung.

Trotz der gegenseitigen Abhängigkeit der Staaten in Angelegenheiten, die das tägliche Leben ihrer Bürger betreffen – von der Wirtschaftspolitik über die Klimapolitik bis hin zur Verteidigungspolitik –, sind die Europäer ausschließlich nationalen Darstellungen der EU-Entwicklungen ausgesetzt.

Diese Darstellungen sind zwangsläufig parteiisch und liefern oft falsche Informationen. Das liegt zum Teil daran, dass nationale Politiker den Schwarzen Peter weiterreichen und die EU zum Sündenbock machen. Es überrascht nicht, dass die meisten Kandidaten für das Europäische Parlament mit nationalen – und nicht mit EU-Themen – Wahlkampf machen.

Infolgedessen fehlt der EU ein echter transnationaler Raum der Debatte und des Dialogs, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Institutionen, in dem die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidungen, die ihre gemeinsamen Interessen als Europäer betreffen, verstehen, beeinflussen und sich daran beteiligen können. Mit anderen Worten: Das politische Europa ist nicht da.

Die erste EU-Spitzendebatte zog kaum Publikum an

Doch wie sowohl im Bericht von Enrico Letta als auch im Bericht von Mario Draghi angedeutet, wird sein Fehlen immer deutlicher sichtbar, sei es in den Dilemmata der EU-Verteidigung, der Migration oder des ökologischen Umbaus.

Die erste Debatte, die kürzlich in Maastricht den nationalen Debatten zwischen Spitzenkandidaten wenigstens ähnelte und in der einige Kandidat:innen für die EU-Kommissionspräsidentschaft antraten, machte all diese Mängel deutlicher als je zuvor.

Erstens: Die Debatte hatte nur wenige hunderttausend Zuschauer und konnte die Wähler:innen in der EU offenbar nicht begeistern – und dies, obwohl die scheidende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt öffentlich ausgefragt wurde.

Zweitens verdeutlichte sie, dass keine und keiner der Präsidentschaftskandidaten – nicht einmal die Amtsinhaberin Ursula von der Leyen – weiß, ob sie oder er eine Chance hat, zum nächsten Chef der EU-Exekutive gewählt zu werden.

2019 trat Ursula von der Leyen ihr Amt als EU-Kommissionschefin an.

Denn für die Wahl des Kommissionspräsidenten ist eine doppelte Mehrheit erforderlich (zunächst die der EU-Staats- und Regierungschefs, die die Kandidatin oder den Kandidaten auswählen, und dann die von 720 Mitgliedern des Europäischen Parlaments). Die wichtigsten europäischen Parteien haben sich jedoch nicht darauf geeinigt, dass der Kandidat der Partei, die die meisten Stimmen erhalten hat, auch den Vorsitz der Kommission übernimmt.

Volkes Stimme ist diesmal stärker

Dies war 2014 bei der Wahl von Jean-Claude Juncker, dem Spitzenkandidaten der EVP, der Fall. Nicht so im Jahr 2019, als Ursula von der Leyen von den Staats- und Regierungschefs der EU handverlesen wurde. Sie zogen sie dem damaligen Wahlsieger Manfred Weber, ebenfalls von der EVP, vor.

Die einzige Vorgabe, die den Staats- und Regierungschefs der EU bei der Wahl des designierten Präsidenten gemacht wird, ist die „Berücksichtigung des Ergebnisses der EU-Wahlen“, das heißt der neuen politischen Mehrheit des künftigen EU-Parlaments.

Dies muss eine Warnung an die Staats- und Regierungschefs der EU sein. Sollten sie nämlich dem nächsten EU-Parlament einen Kandidaten aufzwingen, könnte es ihn – zum ersten Mal in der Geschichte – ablehnen.

Dies würde bedeuten, dass die Staats- und Regierungschefs für ihre weitreichenden Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Es würde aber auch dem Akt der Stimmabgabe bei den EU-Wahlen für die Durchschnittswähler:innen einen gewissen Sinn verleihen.

Nur eine bürgernahe Union, die dem gewählten EU-Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig ist, ist in der Lage, die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen des Kontinents zu bewältigen.