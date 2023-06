Waldbrände in Nordamerika Rauchwolke aus Kanada auch über Europa

Die Auswirkungen großer Waldbrände in Kanada sind derzeit nicht nur in US-Städten wie Chicago spürbar. Satellitenaufnahmen zeigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD), dass eine Rauchwolke am Sonntag in fünf bis zehn Kilometer Höhe in Westeuropa ankam.

Die Luftmasse zieht nun ostwärts. „Der meiste Rauch wurde in den Mittelmeerraum transportiert, weshalb sie dort auch besser zu sehen gewesen ist“, hieß es.

Die höchsten Konzentrationen über Deutschland werden den Berechnungen zufolge am Donnerstag über Norddeutschland und am Freitag über Süddeutschland erreicht. Dabei sei es aber unwahrscheinlich, dass der Rauch bis zum Boden herab transportiert wird. „Das meiste wird in der Höhe bleiben“, sagte ein Sprecher. „Danach wird es nach Osten abtransportiert.“

Ein Blick auf die Satellitenkarte zeigt: Je weiter die Rauchwolke sich von ihrem Ursprung entfernt, desto geringer der Anteil der Biomasse. Wie sichtbar die Wolke beim Eintreffen über Deutschland ist, bleibt daher abzuwarten. (dpa)