Was passiert mit Bergkarabach? Die Angst der Armenier

Es ist wohl das endgültige Ende der selbsternannten Republik Arzach, die von keinem Staat der Welt als unabhängig anerkannt war. Bergkarabach, so der Name, unter dem sie bekannt ist, wurde von Baku am Dienstag angegriffen. Die separatistischen Kämpfer kapitulierten unmittelbar; nachdem keinerlei Hilfe mehr von Russland, der bisherigen Schutzmacht, zu erwarten war.

Nun soll die Region, die offiziell zu Aserbaidschan gehört, aber von 120.000 ethnischen Armeniern bewohnt ist und bislang trotz zweier Kriege nicht unter der Kontrolle Bakus war, komplett in den aserbaidschanischen Staat integriert werden, inklusive deren Bevölkerung.

„Sie sind unsere Bürger“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew. Vergangenen Oktober hatte er die Bergkarabach-Armenier noch als „Hunde“ bezeichnet, „die man aus Bergkarabach verjagen“ müsse.

In der aserbaidschanischen Stadt Jewlach trafen sich an diesem Donnerstag Vertreter der Bergkarabach-Armenier und Aserbaidschans für Verhandlungen. „Das ist eher ein Diktat“, sagt Stefan Meister, Südkaukasus-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). „Alle von Baku geforderten Bedingungen werden angenommen werden. Die Frage bleibt, ob es irgendwelche Sicherheitsgarantien für die Bevölkerung gibt, was ich nicht sehe.“

Treffen im aserbaidschanischen Jewlach: „Das ist eher ein Diktat.“ © imago/Russian Look/IMAGO/Petrov Sergey

Den Bergkarabach-Armeniern drohe Vertreibung, Verurteilung und der Tod. „Aserbaidschan wird Rache nehmen. Alles Kulturgut, was an Armenier erinnert, wie Klöster oder Kirchen, wird dem Erdboden gleichgemacht. Vor allem armenische Männer werden um ihr Leben fürchten müssen“, vermutet Meister.

Auch Stephan Malerius, Leiter des Südkaukasus-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Georgien, befürchtet eine Vertreibung der Armenier. „Eine Integration der Armenier wäre aufwendig und langwierig. Aserbaidschan hat damit keine Erfahrungen und auch kein Interesse daran“, sagt er.



Derweil gibt es im Nachbarland Armenien Massenproteste. Ministerpräsident Nikol Paschinjan, seit 2018 im Amt, wird als „Verräter“ beschimpft, weil er die Politik des Landes nach Westen ausgerichtet hat, woraufhin sich Russland von den Armeniern abgewandt hat. Sogar die Gefahr eines Putsches bestehe, wie Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, auf dem Netzwerk X (vormals Twitter) schrieb.

Die Gefahr des Sangesur-Korridors

„Für Paschinjan wird es knapp“, sagt auch Meister. „Er ist nur noch Premier, da es keine Alternativen zu ihm gibt. Russland wird ihn nicht wegputschen, aber ihn massiv unter Druck setzen. Es wird deutlich machen: Wenn ihr euch von uns abwendet, dann wird euch genau das passieren, was den Bergkarabach-Armeniern passiert ist. Und der Westen wird einfach zuschauen.“

Umstrittene Region Bergkarabach © Quelle: AFP, Stand: September 2023 I Tsp/Rita Böttcher

Es gibt einen Grund für die Sorgen der Armenier: den Sangesur-Korridor. Armenien trennt den Hauptstaat Aserbaidschan von seiner Exklave Nachitschewan, die an seinen Bruderstaat Türkei grenzt (Aseris sind ethnisch quasi schiitische Türken). Es gibt Befürchtungen, dass – wenn der Angriff auf Bergkarabach international ohne Konsequenzen bleibt – es Baku ermutigt, Armenien als Nächstes anzugreifen.

Die Bergkarabacher wissen um den medial und schulisch in Aserbaidschan geschürten Armenier-Hass. Tessa Hofmann, Armenolgin

In Bergkarabach wurden nach den Gefechten mindestens 200 Tote gemeldet, darunter zehn Zivilisten, die Hälfte davon Kinder. Unabhängig bestätigt werden können diese Zahlen nicht.

Lokale Medien verbreiteten Bilder von Menschenmengen am Flughafen in der Hauptstadt Stepanakert: Die Menschen wollen fliehen. „Die Bergkarabach-Armenier werden in ihrer absoluten Mehrheit nie wieder unter aserbaidschanischen Herrschaft leben wollen. Sie wissen um den medial und schulisch in Aserbaidschan geschürten Armenier-Hass“, sagt Armenologin Tessa Hofmann. „Vielleicht werden lediglich einige Alte und Kranke bleiben, um in ihrer wunderschönen Heimat zu sterben.“

Im vergangenen Jahr wurde der Konflikt um Bergkarabach auf dem Kunstfestival Manifesta 14 in der kosovarischen Hauptstadt Pristina thematisiert. In einem gezeigten Video sagte eine porträtierte Bergkarabacherin einen kurzen, eindrücklichen Satz, der alles zusammenfasst: „Wir sind Armenier – und nichts Anderes.“