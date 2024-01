Israls Verteidigungsminister stellt Plan vor Was passiert nach Ende des Krieges mit Gaza?

Nach fast 100 Tagen Krieg wird eine Frage immer drängender: Was passiert mit Gaza, wenn die Kämpfe vorbei und die Bombardierungen beendet sind? Szenarien dazu gibt es zuhauf, auch von israelischer Seite. In den vergangenen Tagen und Wochen gab unterschiedliche Vorschläge aus dem Kabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, doch waren diese entweder nur sehr vage – oder zu radikal.

Der jüngste Vorschlag kommt nun von Yoav Gallant und ist erstmals vergleichsweise konkret, wie die „Jerusalem Post“ berichtet. Israels Verteidigungsminister sprach sich demnach dafür aus, dass der Küstenstreifen unter palästinensischer Verwaltung bleibt – und weder Israel noch die Hamas dort die Kontrolle übernehmen sollen.

„Die Hamas wird Gaza nicht regieren und Israel wird keine zivile Regierung in Gaza haben“, sagte Gallant dem Bericht zufolge. Seinen Plan stellte Gallant auf einer Pressekonferenz vor und präsentierte ihn dann offenbar am Donnerstagabend dem israelischen Kriegskabinett.

„Zivile Verwaltung“ ohne Verbindung zur Hamas

Es seien Palästinenser, die dort lebten, weshalb diese auch für das Gebiet verantwortlich sein sollten. Gallant stelle sich eine „zivile Verwaltung“ vor, die der Hamas gegenüber nicht loyal und Israel gegenüber nicht feindlich eingestellt sei, berichtet die israelische Zeitung weiter. Bevor das geschehen könne, müsse es allerdings eine Übergangsphase geben, in der Israels Militär die Kontrolle habe.

Bei der Vorstellung seiner Pläne äußerte sich Gallant allerdings auch noch zu zwei anderen Themen: Zur Vertreibung der Zivilbevölkerung aus Gaza – und einer Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch israelische Siedler. Sollten die Ziele des Krieges – die Zerschlagung der radikalislamischen Hamas – erreicht sein, werde es keine zivile Präsenz Israels im Gazastreifen geben, sagte Gallant.

Rechtsextreme Minister wollen Wiederbesiedlung Gazas

Letzteres hob er nicht ohne Anlass hervor: Zwei seiner Kabinettskollegen, der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich und der ebenfalls rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, waren in den vergangenen Tagen mit radikalen Äußerungen aufgefallen.

Smotrich hatte am vergangenen Sonntag im israelischen Militärradio gesagt, dass es eine Abwanderung von Palästinensern aus dem Küstengebiet geben werde, wenn Israel richtig vorginge, „und wir werden im Gazastreifen leben“. Itamar Ben-Gvir sagte, der Krieg sei eine Gelegenheit, die „Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens“ zu befördern. Beide, sowohl Smotrich als auch Ben-Gvir, sind selbst Teil der radikalen Siedlerbewegung.

Diese Rhetorik ist aufrührerisch und unverantwortlich. Sprecher des US-Außenministeriums zu den Äußerungen radikaler israelischer Minister

Es sind Aussagen, auf die umgehend eine scharfe Reaktion der Amerikaner folgte. „Die Vereinigten Staaten weisen die jüngsten Äußerungen der israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir zurück, die sich für die Umsiedlung von Palästinensern außerhalb des Gazastreifens aussprechen“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. „Diese Rhetorik ist aufrührerisch und unverantwortlich.“

Tatsächlich erhöht die Biden-Administration den Druck auf die Netanjahu-Regierung. Washington will wissen, was Israel für den Gazastreifen plant. Geht es nach den Amerikanern, übernimmt eine reformierte Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über das Küstengebiet. Das aber will Netanjahu unter keinen Umständen, die Israelis wollen die Kontrolle über Gaza behalten.

Peter Lintl ist Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit israelbezogenen Fragen.

Dass eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens überhaupt eine Option für eine Zeit nach den Kämpfen ist, wird von Beobachtern ohnehin bezweifelt. „Realistisch erscheint dieses Szenario derzeit nicht“, sagt Peter Lintl, Nahost-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Tagesspiegel.

„Denn auch wenn dies unterdessen auch in Teilen von Likud-Politikern vertreten wird, so scheint sich innerhalb der Knesset dafür keine Mehrheit zu finden.“ Zudem würde Israel damit riskieren, seine engsten Verbündeten nachhaltig zu irritieren.

Toby Greene ist Politikwissenschaftler an der Bar-Ilan-Universität im israelischen Ramat Gan.

Mehrheit der Israelis gegen neue Siedlungen dort

Dieser Meinung ist auch Toby Greene, Politikwissenschaftler an der Bar-Ilan-Universität im israelischen Ramat Gan. „Jegliche Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Änderung der wesentlichen Grenzen, des Status oder der Bevölkerung des Gebiets führen, werden von der Regierung Biden öffentlich abgelehnt und wären diplomatisch katastrophal“. Eine langfristige Wiederbesetzung fände auch keine breite Unterstützung in der israelischen Öffentlichkeit oder im israelischen Sicherheitsapparat, sagt Greene.

Adressat der radikalen Forderungen scheint demnach vor allem die eigene Wählerschaft zu sein. „Für die siedlungsfreundliche israelische Rechte war die erzwungene Räumung der Siedlungen im Gazastreifen und im nördlichen Westjordanland im Jahr 2005 ein großes Trauma und eine politische Niederlage, die sie gerne rückgängig machen würde“, sagt Greene.

Die Parteien von Smotrich und Ben-Gvir vertreten die Idee, dass die „palästinensische Frage“ am besten durch einen Bevölkerungstransfer gelöst werden sollte, erklärt Peter Lintl. „Nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland. Die ,Rückkehr der Siedlungen’ soll den israelischen Hoheitsanspruch auf dieses Gebiet unterstreichen.“

2005 hatte sich Israel aus dem Gazastreifen zurückgezogen, mehr als 20 israelische Siedlungen gab es zu diesem Zeitpunkt in dem Küstengebiet. Der jüdische Staat hatte das Küstengebiet im Zuge des sogenannten Sechs-Tage-Krieges 1967 gemeinsam mit Westjordanland und Ost-Jerusalem, den syrischen Golan-Höhen, der ägyptischen Sinai-Halbinsel erobert und hielt den Gazastreifen fast 40 Jahre besetzt. Den Abzug hatte der damalige Ministerpräsident Ariel Sharon initiiert – gegen den Widerstand der radikalen Siedlungsbewegung.