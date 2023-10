Tagesspiegel Plus Was von 1848 übrig blieb : Wie die Rechtsextremen lernten, die Revolution zu lieben

Nationalismus hatte seit 1945 in Europa keinen guten Ruf mehr. Doch die neuen rechten Parteien glauben, dessen Unschuld wiederentdeckt zu haben: In den Revolutionen von 1848. Dabei fälschen Meloni, Höcke und Co. die Geschichte.