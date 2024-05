Was, wenn er die Wahl gewinnt? Wie Trump die USA verändern will

Wenn Donald Trump über sein Land redet, klingt das düster. In einem Interview mit dem „Time“-Magazin wollte der Kandidat der Republikaner für die nächste Präsidentschaftswahl nicht ausschließen, dass es zu Gewaltausbrüchen kommen könne, sollte er die Wahl verlieren. „Wenn wir nicht gewinnen, dann kommt es darauf an. Es kommt immer auf die Fairness einer Wahl an“, sagte Trump.

In dem Interview, das der Journalist Eric Cortellessa mit dem Ex-Präsidenten in dessen Golf-Ressort in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida führte, beschrieb Trump ausführlich, wie er die Vereinigten Staaten verändern würde, sollte er im November erneut Präsident werden. Dessen Ausführungen zeichnen für „Time“-Journalist Cortellessa in ihrer Gesamtheit das Bild einer „imperialen Präsidentschaft“.

Diese fünf Punkte aus dem Interview geben einen Eindruck davon, wie eine zweite Trump-Amtszeit aussehen könnte.

1. Migration

Migration ist eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Trump kündigt im Interview eine Massen-Abschiebeaktion an. Zudem deutet er an, Internierungslager für Migranten bauen zu lassen. Er schließt nicht aus, die Nationalgarde und das Militär im Inland einzusetzen, um die Abschiebungen durchzuführen. Dem Militär ist es aber gesetzlich verboten, im Inland Recht und Ordnung durchzusetzen. Trump will zudem Maßnahmen aus seiner ersten Amtszeit wieder einführen – etwa Grenzbeamten erlauben, Migranten auszuweisen, ohne sie einen Asylantrag stellen zu lassen.

Thomas Jäger ist USA-Experte und lehrt als Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln.

„Das ist für die US-Bürger derzeit das wichtigste Thema und Trump muss immer schärfere Töne finden, um hier die Lufthoheit zu behalten“, sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln, dem Tagesspiegel. Die Ankündigungen kämen bei Trumps Anhängern gut an, denen die Einwanderungspolitik nicht scharf genug sein könne, sagt Jäger.

2. Innere Sicherheit

Trump spricht von einer Welle der Gewalt in den USA. Konfrontiert mit dem statistischen Rückgang der Gewaltverbrechen, sagte der Ex-Präsident, dass das FBI gefälschte Zahlen veröffentlicht habe.

Der Präsidentschaftskandidat kündigte an, dass er unter Umständen die Nationalgarde gegen Demonstranten einsetzen würde, sollte die Polizei die Situation nicht im Griff haben. „Trump will mehr loyale Personen an allen Schaltstellen der Macht einsetzen, sodass seine Vorhaben strikter umgesetzt werden“, analysiert Thomas Jäger. Stärkere Polizeieinsätze bei Protesten bis hin zum Einsatz der Nationalgarde gehörten dazu.

Trump plant zudem, die Straftäter, die wegen des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar verurteilt wurden, zu begnadigen. „Das findet nicht nur große Zustimmung bei seinen Anhängern, sondern zeigt auch, wie gewaltaffin Trumps nächste Präsidentschaft sein würde“, sagt Thomas Jäger.

3. Außenpolitik

Der Ex-Präsident wiederholte seine Drohung an die europäischen Nato-Länder, diese nicht vor einem möglichen Angriff etwa durch Russland zu schützen, sollten diese ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen. „Ich verhandle, weil ich will, dass sie zahlen“, sagte Trump. Die Europäer hätten „uns ausgenutzt, sowohl in der Nato als auch bei der Ukraine. Wir sind mit Milliarden von Dollar mehr im Geschäft als sie in der Ukraine.“ Er sei weiterhin bereit, die Ukraine zu unterstützen, aber die Europäer müssten ihren Teil leisten.

„Trump beurteilt die Beziehungen zu anderen Staaten schon immer unter finanziellen Aspekten“, sagt Thomas Jäger. „Wer zahlt mehr? Wer kassiert mehr?“ Dies sei lange bekannt. „Verwunderlich ist nur, wenn sich Staaten, die auf amerikanischen Schutz angewiesen sind, das noch nicht entsprechend umgesetzt haben. Für die Nato-Staaten heißt das: zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Trump meint das bitterernst.“

4. Abtreibung

Vor kurzem sorgte Trump für Aufsehen, als er sagte, dass die Bundesstaaten zuständig seien für die Regelung des Abtreibungsrechts. Vielen Republikanern geht das nicht weit genug, sie wollen ein nationales Abtreibungsverbot. In dem Interview wiederholte er seine Aussage, dass die Bundesstaaten zuständig seien. Gefragt nach einer strafrechtlichen Verfolgung von Frauen in diesen Bundesstaaten, sollten diese gegen die Gesetze verstoßen, sagte Trump: „Es ist irrelevant, ob es mir recht ist oder nicht. Es ist völlig irrelevant, weil die Staaten diese Entscheidungen treffen werden.“

5. Justiz

Trump hatte in der Vergangenheit angedeutet, diejenigen amerikanischen Beamten staatsanwaltlich verfolgen zu lassen, die derzeit juristisch gegen ihn vorgehen. Dies dementierte Trump zwar im Interview. Auf die Frage, ob er einen Staatsanwalt entlassen würde, der sich weigerte, eine bestimmte Person zu verfolgen, sagte Trump jedoch: „Das würde von der Situation abhängen.“

„Dass Trump ankündigt, in Verfahren eingreifen zu wollen, wenn sie nicht so verlaufen, wie er sich das vorstellt, ist ein massiver Eingriff in die Gewaltenteilung und Kennzeichen einer autoritären Präsidentschaft“, sagt Thomas Jäger.