Weltweite Lieferketten US-Geheimdienstbericht warnt vor wachsendem Einfluss Chinas

In den USA wächst einem Geheimdienstbericht zufolge die Sorge, dass China seine starke Stellung in internationalen Lieferketten für mehr politischen und militärischen Einfluss in der Welt ausnutzen könnte.

Schon jetzt habe Peking durch seine Lieferketten-Bedeutung eine enorme wirtschaftliche Macht, heißt es in dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Bericht. China könnte diese aber auch nutzen, um noch mehr politischen und auch militärischen Einfluss in der Welt zu bekommen.

Der Bericht unter dem Namen „Annual Threat Assessment“ schätzt die weltweiten Bedrohungen ein und wird von US-Geheimdiensten angefertigt.

Demnach nutzt Peking seine Stellung im weltweiten Lieferketten-Netz schon jetzt, um ausländische Unternehmen und auch einzelne Staaten zu zwingen, Technologie und Innovationen nach China zu transferieren. Peking könnte aber auch militärisch und politisch versuchen, dadurch mehr Einfluss zu gewinnen. (AFP)

Zur Startseite