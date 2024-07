Widerstand gegen Rechts Lässt Macron den Linken jetzt den Vortritt?

So wenig überraschend das Ergebnis der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich auch ausfiel – der bisher größte Wahlerfolg des Rassemblement National (RN) wirkte wie ein politisches Erdbeben.

Gemeinsam mit ihren Verbündeten um den bisherigen Chef der konservativen Republikaner, Éric Ciotti, lagen die Rechtsextremen mit 33 Prozent deutlich auf dem ersten Platz. Ihr Ergebnis der letzten Parlamentswahlen 2022 konnten sie fast verdoppeln.

Auch das Linksbündnis Neue Volksfront verbesserte sich leicht und erreichte 28 Prozent, während das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron auf knapp 20 Prozent abstürzte. „Das ist die erste große Niederlage für das Macron-Lager“, kommentierte der Politikwissenschaftler Bruno Cautrès. Mit seiner Idee vorgezogener Wahlen habe der Präsident nicht überzeugen können, sondern im Gegenteil „das Land stark verunsichert“.

38 Politiker des rechtsextremen RN wurden bereits in der ersten Wahlrunde gewählt.

In insgesamt 74 der 577 Bezirke siegten Bewerber bereits in der ersten Runde, unter ihnen 38 Politiker des RN und dessen Frontfrau Marine Le Pen. In den anderen Wahlkreisen qualifizierten sich für die zweite Runde am Sonntag mindestens zwei, oftmals mehr Kandidaten.

Wer geht freiwillig aus dem Rennen?

Wie viel Macht Le Pens Partei erhalten wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Kandidaten der Linksallianz und des Regierungslagers sich zurückziehen, um die Chancen der rechtsextremen Kandidaten zu schmälern. Parteichef Jordan Bardella hat angekündigt, nur Premierminister werden zu wollen, falls er über eine absolute Mehrheit verfügt. Prognosen sagen seinem Lager 230 bis 280 Sitze voraus, nötig wären 289.

Die Linken sind einsichtig

Während die Linken mit 125 bis 200 Sitzen rechnen könnten, dürfte es für die Allianz um Macron nur noch für 60 bis 100 reichen. Offen ist die Frage, wie er weiterhin ohne eigene Mehrheit regieren will. Noch am Sonntagabend kam es in Paris und mehreren anderen französischen Städten zu Demonstrationen gegen die Rechtsextremen, denen zugleich mehr als jeder Dritte seine Stimme gegeben hat.

Bis am Dienstagabend um 18 Uhr alle Kandidaten feststehen müssen, wird noch gefeilscht und debattiert. Die konservativen Republikaner, die zehn Prozent erhielten, lehnten eine „republikanische Front“ gegen die Rechtsextremen ab – anders als die Linken, die sich dafür aussprachen.

Keine Stimme, kein Sitz mehr für den RN. Jean-Luc Mélenchon, Führungsfigur der Linkspartei LFI

Sogar Jean-Luc Mélenchon, Führungsfigur der Linkspartei LFI (La France Insoumise, „Das unbeugsame Frankreich“) ohne konkrete Funktion, kündigte an, dass sich die linken Kandidaten überall dort, wo sie nur drittplatziert sind, zurückziehen. „Keine Stimme, kein Sitz mehr für den RN“, tönte er. Das war bemerkenswert, weil er sich üblicherweise wenig entgegenkommend gegenüber politischen Gegnern zeigt.

Samuel Hayat ist Historiker und Politologe. Er arbeitet am Forschungszentrum für Politische Wissenschaften (CEVIPOF) in Paris und unterrichtet an Institut für politische Studien (Sciences Po) in Nancy.

„Bis auf wenige Ausnahmen wird es bei den Linken einen systematischen Rückzug geben, wenn ihr Kandidat nicht der aussichtsreichste ist, um einen RN-Kandidaten zu besiegen“, sagt der Historiker und Politologe Samuel Hayat. Damit würden sie helfen, dem Lager der Mitte, im Parlament eine Präsenz aufrechtzuerhalten. „Die Republikaner werden sich dagegen nicht zurückziehen.“

Macrons Lager ist zerstritten

Das Regierungslager präsentierte sich weniger einig – auch aufgrund der streitbaren Persönlichkeit Mélenchons. Dem 72-jährigen Linkspopulisten wird Antisemitismus vorgeworfen, da sich seine Partei seit dem Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober weigerte, diese klar als Terror-Organisation einzustufen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron am Montag am Strand von Le Touquet-Paris-Plage in Nordfrankreich. © AFP/LUDOVIC MARIN

Er wies die Anschuldigungen stets von sich, provozierte allerdings am Wahlabend einmal mehr, indem er seine Rede neben Rima Hassan hielt, die ein Palästinensertuch um die Schultern trug. Die neue LFI-Europaabgeordnete ist aufgrund ihres militanten Einsatzes für die Palästinenser und ihrer anti-israelischen, mitunter auch anti-jüdischen Positionen umstritten. Ausgerechnet sie, die nicht zur Wahl stand, so prominent auf die Bühne zu stellen, war ein Symbol.

Für mich ist LFI eine Gefahr für die Nation. Bruno Le Maire, französischer Wirtschaftsminister, über die Linkspartei

Mehrere Persönlichkeiten aus Macrons Umfeld, wie Ex-Premierminister Édouard Philippe und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, sprachen sich dafür aus, dass sich ihre Kandidaten in den Wahlkreisen, wo sie zurückliegen, zugunsten von Sozialisten, Grünen und Kommunisten zurückziehen – aber nicht der Linkspartei LFI. „Für mich ist LFI eine Gefahr für die Nation“, sagte Le Maire. Die Partei sei antisemitisch und begünstige Parallelgesellschaften.

Zu Le Maires Haltung befragt, reagierte die französische Grünen-Chefin Marine Tondelier in einem Radiointerview emotional. Sie sei „niedergeschmettert und extrem wütend“ auf den Minister, der sich „wie ein Feigling und Privilegierter“ benehme und nicht verstehe, dass der RN an der Pforte zur Macht stehe. Bei den Präsidentschaftswahlen 2017 und 2022 hätten etliche Linkswähler für Macron gestimmt, um Marine Le Pen zu verhindern, betonte Tondelier. „Zum Glück sind unsere Wähler weniger feige.“

Premierminister Gabriel Attal gestand sie zu, etwas eindeutiger zu sein. Dieser hatte am Wahlabend dazu aufgerufen, „alles zu tun, um das Schlimmste zu verhindern“, doch auch er sprach nur von einem Rückzug der eigenen Kandidaten zugunsten all jener, „die die Republik verteidigen“.

Ähnlich hatte es zuvor Macron in einer schriftlichen Erklärung formuliert. Ob LFI in ihren Augen dazu gehört, präzisierten sie nicht. Während mehrere Abgeordnete des Regierungslagers ihren Rückzug im Rahmen einer Anti-RN-Front ankündigten, scherten einige aus.