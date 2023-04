Wie ein Sieg über Putin gelingen kann Freiheit muss besser gerüstet sein als Tyrannei

Als Wladimir Putin seinen Truppen den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine erteilte, beging er einen eklatanten Bruch des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen. Er leugnete das Existenzrecht der Ukraine und setzte massive Gewalt ein, um das Land von der Landkarte Europas zu löschen.

Die Spur schlimmster Menschenrechts- und Kriegsverbrechen wird immer breiter. Auch über ein Jahr nach dem Angriff hat Putin das Ziel, die Ukraine einzunehmen, nicht aufgegeben. Nach wie vor scheint er zu glauben, dass er über ein stärkeres Durchhaltevermögen als die Ukraine und die sie unterstützende internationale Koalition verfügt.

Sollte er darin Recht bekommen und der Krieg mit einem Sieg Russlands enden, wird Putin zweifelsohne seinen Blick auf die Republik Moldau und möglicherweise die baltischen Staaten richten und damit das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der Nato erhöhen.

Christoph Heusgen ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Von 2017 bis 2021 war er deutscher VN-Botschafter, von 2005 bis 2017 außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel.

Ein russischer Sieg in der Ukraine würde die regelbasierte internationale Ordnung und die fundamentalen Prinzipien der territorialen Integrität und nationalen Souveränität unterminieren und einen gefährlichen Präzedenzfall für territoriale Eroberungen andernorts schaffen.

Putin unterschätzt die Stärke der Freiheit völlig

Umgekehrt, sollten die Länder, die die Ukraine unterstützen, die richtige Strategie wählen und sie standhaft umsetzen, wird Putin scheitern. Er unterschätzt die Stärke der Freiheit völlig. Putin sieht sich mit dem mutigen Widerstand pro-demokratischer Kräfte konfrontiert: in der Ukraine natürlich, aber auch in Weißrussland, Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Zentralasien und sogar in seinem eigenen Land.

Stéphane Abrial verantwortete als Nato-Oberbefehlshaber Transformation von 2009 bis 2012 die Reformschritte der Organisation. Zuvor diente er als Inspekteur der französischen Luftwaffe und leitete den Militärstab von Premierminister Jean-Pierre Raffarin.

Die Nato ist geeinter und stärker als vor dem Konflikt. Das Gleiche gilt für die EU. Russische Verbündete wie Iran und Nordkorea sind politisch und militärisch schwächer. China ist nicht willens, Putins Kriegsziele voll zu unterstützen. Freiheit übt eine stärkere Anziehungskraft aus als Tyrannei.

Aber der Sieg ist nicht vorprogrammiert. Freiheit muss verteidigt werden. Die ukrainischen Freiheitskämpfer müssen mit allen Mitteln unterstützt werden – einschließlich militärischen. Auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz haben Politiker von beiden Seiten des Atlantiks versichert, dass die Ukraine „den Krieg gewinnen muss”.

Aber das Verkünden unerschütterlicher Unterstützung allein reicht nicht aus – und die Taten entsprechen noch nicht den Worten. Das gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung wird nur ein Patt auf dem Schlachtfeld bewirken.

Jim Jones ist Ehrenvorsitzender des Think Tanks Atlantic Council. Unter US-Präsident Barack Obama diente er als Nationaler Sicherheitsberater, von 2003 bis 2006 war er Oberbefehlshaber der Nato in Europa.

Putin hat alle Aspekte des Kriegs falsch eingeschätzt, als er im vergangenen Jahr die Invasion der Ukraine einleitete. Er glaubte, seine Armee sei stark, China zu hundert Prozent hinter ihm, die Ukraine schwach und der Westen gespalten. Er hätte sich nicht mehr täuschen können.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt Ursula von der Leyen Anfang Februar in Kiew. © dpa/Efrem Lukatsky

Der Westen muss in seiner Unterstützung aufs Ganze gehen

Jetzt ist seine einzige Hoffnung, dass seine Entschlossenheit stärker ist als die seiner Gegner und er einen Zermürbungskrieg gewinnen kann. Wir müssen ihm erneut beweisen, dass er falsch liegt!

Wir müssen in unserer Hilfe für die Ukraine aufs Ganze gehen. Die Koalition der die Ukraine unterstützenden Staaten ist beeindruckende Schritte gegangen, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Selbstzufriedenheit. Wir müssen der Ukraine die Waffen und die Munition liefern, die sie braucht, um Russlands Angriffskrieg zurückzuschlagen.

Je schneller Putin versteht, dass er seine Ziele in der Ukraine nicht erreichen wird, desto eher kann Frieden erzielt und das Leiden des ukrainischen Volkes beendet werden.

Die Ukraine braucht Panzer, Raketen längerer Reichweite und Kampfflugzeuge, um im Verbund dieser Waffensysteme eine erfolgreiche Gegenoffensive zu unternehmen, die den Weg frei macht zu einem ukrainischen Sieg und erfolgreichen Verhandlungen für einen Frieden zu akzeptablen Bedingungen.

Wir benötigen Partnerschaften über den transatlantischen Tellerrand hinaus

Wenn wir über mögliche Friedensverhandlungen reden, sollten wir hinsichtlich der Rolle Chinas misstrauisch sein. China unterstützt bereits Putins Kriegsbemühungen, indem es ihm nicht-tödliche Rüstungsgüter liefert und Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland zulässt. John McCains 2014 getroffene Vorhersage, dass Russland China als Tankstelle dienen wird, trifft immer mehr zu.

Während des jüngsten Besuchs von Xi Jinping in Moskau erweckte Russland den Eindruck, dass es sich mit der Rolle des Juniorpartners Chinas zufrieden gibt. Aber wir sollten uns keinen Illusionen hingeben: Xi, der Demokratie ablehnt und eine offene Gesellschaft in Russland als Bedrohung empfinden würde, hat alles Interesse daran, Putin an der Macht zu halten.

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichneten in Moskau am 21. März eine gemeinsame Erklärung über die Vertiefung ihrer strategischen Zusammenarbeit. © Imago/Mikhail Tereshchenko

Um uns Moskau und Peking entgegenzustellen, müssen wir sehr viel aktiver außerhalb der transatlantischen Gemeinschaft sein. In vielen Teilen der Welt verfangen die russischen und chinesischen Narrative, wonach die Nato für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sei und die Außenpolitik der USA und ihrer europäischen Verbündeten von neokolonialistischen Praktiken und Doppelmoral geprägt sei.

Stefano Stefanini ist Senior Fellow beim Atlantic Council, Vorstandsmitglied beim European Leadership Network und Senior Advisor beim italienischen Institute for International Political Studies (ISPI). Zuvor war er außenpolitischer Berater von Präsident Giorgio Napolitano und Ständiger Vertreter Italiens bei der Nato.

Einzelaktionen reichen da nicht aus. Wir müssen stattdessen das Scheinwerferlicht auf Russlands und Chinas aggressive Außenpolitik werfen und an unseren Partnerschaften mit Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien arbeiten – indem wir uns kontinuierlich engagieren, Fehler der Vergangenheit aufarbeiten und unsere Versprechungen erfüllen, einschließlich bei der Klimafinanzierung und der Reform internationaler Organisationen.

Wie sich der Westen strategisch aufstellen muss

Seit dem Ende des Kalten Krieges sind viele unserer Regierungsbehörden nicht mehr strategisch aufgestellt. Um in diesen Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen erfolgreich zu bestehen, müssen wir unsere Außenministerien sowie unsere Entwicklungshilfe- und Handelsbehörden reformieren und ihre Bemühungen besser aufeinander abstimmen.

Wenn die Abschreckungspolitik und – wenn notwendig – auch die Verteidigung der Demokratien dieser Welt gegen Russland und China erfolgreich sein soll, dann müssen besonders die großen Volkswirtschaften einen fairen Anteil dazu beitragen. Es ist nicht länger akzeptabel, dass Deutschland und Italien keine zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben; der Haushalt 2024 wird in dieser Hinsicht ein Lackmustest sein.

In Frankreich muss die Rüstungsindustrie die von der Regierung geforderte Ausrichtung auf eine „Kriegswirtschaft“ ernsthaft verfolgen. Auf ähnliche Weise muss Europa endlich mit dem seit Jahrzehnten gegebenen Versprechen einer Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten ernst machen.

Jüngste Schritte, wie die Verabschiedung des Strategischen Kompasses der EU oder die gemeinsame europäische militärische Unterstützung der Ukraine, weisen in die richtige Richtung, aber es muss noch mehr kommen! Ein stärkerer europäischer Beitrag ist auch erforderlich, um die überparteiliche Unterstützung in den USA für die Ukraine zu bewahren. Putin setzt auf eine „Ukraine-Müdigkeit” in den Vereinigten Staaten, das Gegenteil muss bewiesen werden!

Simon McDonald ist Master am Christ‘s College Cambridge. Von 2015 bis 2020 war er Staatssekretär im britischen Außenministerium. Zuvor diente er als britischer Botschafter in Deutschland und Israel sowie als außenpolitischer Berater von Premierminister Gordon Brown.

Auf der Wirtschaftsseite haben die EU, die USA und ihre internationalen Partner mit beispielloser Geschwindigkeit weitreichende Sanktionen umgesetzt, durch die das russische Militär und die russische Wirtschaft erheblich geschwächt wurden. Großbritannien muss als ein globales Finanzzentrum bei der Sanktionsumsetzung jedoch mehr machen und die Löcher im aktuellen Sanktionsregime schließen.

Italien kann durch die Förderung des Gasflusses von Süden nach Norden, ausgehend von verschiedenen Lieferanten rund um das Mittelmeer, dazu beitragen, europäische Energiesicherheit zu verbessern und die Konsequenzen des russischen Energiekriegs abzumildern.

Putin hat die Invasion in dem falschen Glauben begonnen, dass die Ukraine binnen weniger Wochen besiegt sein würde. Über ein Jahr später hat die Geschlossenheit und Widerstandskraft der Ukraine im Angesicht der russischen Aggression die bemerkenswerte Stärke des Landes demonstriert.

Anstatt ein Imperium zu regieren, wurde Putin zu einem international Geächteten, der sich mit einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs konfrontiert sieht.

Um den Kampf für die Freiheit fortzusetzen und den Sieg über Putin zu erzielen, benötigt die Ukraine allerdings mehr Unterstützung. Die Partner der Ukraine müssen ihre Bemühungen intensivieren. Wenn Freiheit besser gerüstet ist als Tyrannei, ist der Sieg sicher.