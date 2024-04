Wie reagiert Netanjahu auf die Raketenattacke? „Bei einem Angriff auf den Iran stünde Israel allein da“

Frau Bar-Yaacov, was steckte hinter dem Angriff des Irans auf Israel am 13. April? War er auf Effekt oder auf Schaden ausgerichtet?

Es war ein Versuch, einen Schlussstrich zu ziehen. Israel hatte seine Angriffe auf iranische Ziele in den vergangenen Jahren verstärkt. Zuerst bombardierten sie iranische Munitionslieferungen in Syrien und im Libanon. Nach der Ermordung von Kassam Soleimani ...