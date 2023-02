Wie wird der Krieg in der Ukraine enden? Fünf mögliche Szenarien

Liana Fix ist Expertin für deutsche und europäische Russlandpolitik und Fellow am Council on Foreign Relations (CFR) in Washington, DC.

Michael Kimmage ist Professor und Lehrstuhlinhaber am Institut für Geschichte der Catholic University of America in Washington, DC.

Ein Jahr nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine ist klar: Die Ziele, die Moskau noch am Vorabend der Invasion am 24. Februar 2022 verfolgte, sind unerreichbar geworden – sowohl der geplante Sturz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch die Errichtung einer russischen Kolonie.

Dank einer starken ukrainischen Armee, einer entschlossenen Regierung in Kiew und dank internationaler Unterstützung für die Ukraine wird der russische Präsident Wladimir Putin keine Siegesparade abhalten können.

Die Kosten für seinen falschen Krieg werden Generationen von Russen bezahlen. Sie werden in einem Land leben, das weniger mit der Außenwelt verbunden ist, in einem Land, das in eine unfähige Militärdiktatur gezwungen und zum Komplizen in einem verbrecherischen Krieg gemacht wurde.

Doch wie wird dieser Krieg enden? Wird Russland ihn langsam verlieren oder schnell? Wird es daran zerbrechen oder es irgendwie schaffen, eine Niederlage zu verwinden? Fünf Szenarien.

Szenario 1: Der Weg Richtung Verhandlungen ist versperrt

Dass der Krieg mit einem russischen Sieg oder mit einer Verhandlungslösung endet, ist in den vergangenen zwölf Monaten immer unwahrscheinlicher geworden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Ukraine in absehbarer Zeit ihren Kurs ändert oder ihre militärischen Fähigkeiten schwinden.

Die Brutalität der russischen Invasion haben dem Land die Möglichkeit genommen, auf eine diplomatische Lösung zu setzen, so wie es Kiew im Jahr 2014 und dann wieder Anfang 2015 getan hat, in den Verhandlungen zu den „Minsker Abkommen“. Auch die vielen Länder, die die Ukraine unterstützen, werden sie wohl nicht dazu drängen, eine Verhandlungslösung zu akzeptieren.

Zu groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das lediglich zu einer Pause des Krieges führen würde. Man kann das an der Besetzung der Krim sehen: Dass die Halbinsel Putin 2014 überlassen wurde, war sozusagen die Vorstufe für die Invasion 2022.

Russland hat bisher keine Bereitschaft gezeigt, Verhandlungen ohne eine Forderung nach Kapitulation in Betracht zu ziehen. Vier ukrainische Regionen – Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja – beansprucht Moskau. Sollte Kiew deren Annexion akzeptieren, würde es nicht nur Gebiete abtreten, die von Russland kontrolliert werden – sondern auch solche, die bislang nicht von Moskau eingenommen wurden.

Putin sieht diese Oblaste als historisch russisch an, sein Geheimdienst FSB treibt die Integration der besetzten Gebiete in die Russische Föderation voran. Um Frieden zu bitten, würde für die Ukraine somit eins bedeuten: die Grundlagen ihrer Nationalität zu opfern. Das dürfte für Kiew inakzeptabel sein.

Szenario 2: Moskau setzt auf Zermürbungstaktik

Während Russland versucht, Gebiete im Donbas zurückzuerobern, wird es sich sehr wahrscheinlich darauf konzentrieren, die zivile Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören – was natürlich weit weniger kompliziert ist als die Eroberung des ganzen Landes. Russland hat Militär-, Cyber- und andere Instrumente, die gegen das ukrainische Stromnetz, die Wasserversorgung und die Verkehrsknotenpunkte eingesetzt werden können – in vielen Fällen geschieht das bereits. Russland will durch die Schädigung und Verarmung der Ukraine nicht nur die dortige Entschlossenheit testen, sondern auch jene Europas und der Vereinigten Staaten.

Es braucht ein Ende des Putinismus. Liana Fix und Michael Kimmage

Ein Teil dieser Strategie ist psychologischer Natur, um mit der Zeit den Eindruck zu erwecken, dass der Krieg in der Ukraine hartnäckig, unlösbar und unaufhaltsam ist. Sofern Russland mit diesem Ansatz Erfolg hat, wird dies politische Konsequenzen haben. Dabei geht es weniger darum, dass der Ukraine die Unterstützung entzogen wird. Vielmehr könnte grundsätzlich die Bereitschaft schwinden, der Ukraine zu helfen.

Der andere Teil der Strategie ist praktischer Natur, und er besteht darin, das Engagement für die Ukraine so teuer und schwierig wie möglich zu machen, um weitere Flüchtlingsströme auszulösen und den Egoismus der Unterstützer der Ukraine anzustacheln.

In diesem Szenario würde die Ukraine nicht besiegt werden. Sie wäre zwar in der Lage, einen langen Krieg zu überstehen – würde aber in einer möglichen Nachkriegszeit nicht in einer besseren Zukunft ankommen.

Szenario 3: Die Ukraine schlägt erfolgreich zurück

Eine erfolgreiche Gegenoffensive in diesem Jahr könnte Russland dorthin zurückbringen, wo es sich zu Beginn des Krieges befand, als es Teile der Ostukraine und der Krim besetzte. Russland hätte wenig oder gar kein zusätzliches Gebiet gewonnen. Es könnte sogar seine Stellung in der Ostukraine und auf der Krim verlieren.

Dieses Szenario kommt einer tatsächlichen Niederlage für Russland gleich. Die Ukraine wird im Frühjahr und Sommer ihre Offensive starten – und sie kann dies mit einem viel ausgefeilteren Waffenarsenal als zu Beginn des Krieges tun. Das Land hat eine bewundernswerte Fähigkeit gezeigt, neue Technologien in seine Kriegsführung zu integrieren.

Mit einer erfolgreichen Gegenoffensive könnte die Ukraine dieses Jahr sogar die Krim zurückgewinnen. © AFP/Anatolii Stepanov

Dies könnte das ukrainische Militär in zwei Richtungen vorwärtsbringen – Richtung Melitopol und Schwarzes Meer einerseits und andererseits in Richtung Krim. Diese Gebiete werden für die Ukraine schwieriger zurückzuerobern sein als das Gebiet um Charkiw und Cherson, aber das ukrainische Militär darf nicht unterschätzt werden.

Ein erfolgreicher Vorstoß nach Melitopol würde einen Keil zwischen die russischen Streitkräfte im Osten und im Süden treiben. Ein verlorener Krieg wäre es für Russland, wenn es nicht mehr in die Offensive gehen kann und seine Verluste für alle, insbesondere in der Heimat, offensichtlich wären.

Putin hat bereits die Entscheidung getroffen, vier Oblaste der Ukraine zu annektierten Gebieten zu erklären, obwohl er sie nicht vollständig kontrolliert. Je weniger er diese Gebiete verteidigen kann, desto wackliger erscheint er als Russlands Führer. Ironischerweise könnte die Annexion der Krim, die Putin als Geniestreich feierte, negativ auf Putin zurückfallen, sollte er nicht in der Lage sein, sie zu verteidigen.

Szenario 4: Russlands schafft den Ausstieg nicht

Putin wird versuchen, die wahre Position Russlands in der Ukraine zu verschleiern. Kein Land gibt gerne eine militärische Niederlage zu. Selbst Demokratien wie die Vereinigten Staaten haben sich schwergetan, verlorene Kriege zu akzeptieren, und Putins Russland ist keine Demokratie. Er hat seinen Ruf als russischer Führer auf dem Motiv des wiederhergestellten Russlands aufgebaut, indem er die Erzählungen vom militärischen Ruhm des Zarenreichs und der Sowjetunion miteinander in Einklang brachte. Dabei hat er Regierung und Gesellschaft in das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg einbezogen.

Während Russland langsam zu einer Diktatur wurde, pflegte Putin das Bild der Militärmacht. Sein Propagandaapparat ist so angelegt, dass er dieses Bild auch dann weiter pflegen kann, wenn die Armee von einem Debakel zum nächsten marschiert. Als Diktator wird er seinen Krieg so lange wie möglich fortsetzen.

Die russische Elite droht sich aufgrund des Krieges zu spalten und gegen Putin zu wenden. © PICTURE ALLIANCE / ASSOCIATED PRESS/PAVEL BEDNYAKOV

Dieses Szenario ist etwas surreal: Es bedeutet, dass das Land einen Krieg verliert, ohne den Verlust anzuerkennen. Es mag so scheinen, als wäre dieses Szenario auf die innenpolitische Diskussion Russlands beschränkt. Dem ist jedoch nicht so. Die Konsequenz wäre eine fast grenzenlose Bereitschaft Russlands, diesen Krieg weiterzukämpfen.

Weil also der Kreml das Kriegsnarrativ kontrolliert, würde keine einzige Wende auf dem Schlachtfeld den Krieg schnell beenden. Russland würde den Krieg gegen sich selbst führen, aber viele der Opfer wären Ukrainer. Damit wäre es in der wenig beneidenswerten Lage, einen Krieg fortzusetzen, den es so gut wie nicht gewinnen kann.

Szenario 5: Putin verliert seine Macht

Sollte sich dieser Zustand nicht vertuschen lassen, sollte Putins Torheit also am Ende zu einer nationalen Torheit aller Russen werden, dann wird seine Machtposition ins Wanken geraten. Die Gefahr, die Putin droht, ist kein Volksaufstand. Dafür hat er den Kreml zu rigoros abgeschirmt. Die Gefahr, die ihm droht, ist eine Spaltung innerhalb der russischen Elite, hervorgerufen durch den falschen Krieg zur falschen Zeit.

Die Eliten – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Militärs – hätten dann Anreize, sich gegen Putin zu wenden, und der Krieg selbst hat unabhängige Milizen innerhalb Russlands hervorgebracht. Putin hat in Russland ein Herrschaftssystem etabliert, das nicht leicht umzustoßen sein wird.

Doch die diktatorische Macht scheint immer so lange unangreifbar, bis sie tatsächlich infrage gestellt wird. Und nichts lädt so sehr zu solchen Anfechtungen ein, wie die Wirren des Krieges. Radikale Kriege haben oft radikale Folge. In den letzten vergangenen Monaten befand sich Russland in einem seltsamen Stillstand. Das Leben ging in vielerlei Hinsicht weiter wie bisher, ohne größere Proteste, ohne nennenswerte Veränderungen im Regime.

Zwölf Monate, fast ohne jegliche Politik. Doch das wird nicht von Dauer sein. Wie in den 1850er-Jahren mit dem Krimkrieg, 1905 mit dem Russisch-Japanischen Krieg, 1917 im Ersten Weltkrieg und Ende der 1980er-Jahre im Afghanistankrieg, könnte Russland sich nach dem Ukrainekrieg als ein anderes Land wiederfinden. Der amerikanische Journalist John Reed nannte die Bolschewistische Revolution „zehn Tage, die die Welt erschütterten“.

Putins ungewollter Machtabtritt wäre eine nicht minder weltbewegende Wendung. Für die Ukraine bedeutet selbst dieses Szenario nicht unbedingt das Ende des Krieges. Jedwede russische Regierung, die nach dem Ende von Putins Herrschaft gebildet wird, wird es schwer haben, seinen Krieg rückgängig zu machen. Dazu müsste man die Niederlage eingestehen.

Eine Normalisierung von Beziehungen mit der Ukraine, Europa und den Vereinigten Staaten würde zwingend Reparationen von und Kriegsverbrechertribunale für Russland erfordern. Selbst für einen möglicherweise gemäßigten Nachfolger Wladimir Putins würden diese Zugeständnisse sehr schwierig sein. Putins Ende mag durch den Krieg herbeigeführt werden, aber es wird nicht ausreichen, um den Krieg zu beenden. Ein Ende des Krieges wird ein Ende des Putinismus erfordern.

