„Lukaschenko wird zum Handlanger“ Will Putin jetzt auch Belarus annektieren?

Als der belarussische Präsident Aljaksandr Lukaschenko am Freitag seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin bei Moskau besuchte, war die Stimmung schon angespannt. „Danke, dass Sie gekommen sind!“, empfing Putin seinen Gast. „Als hätte ich ablehnen können“, entgegnete Lukaschenko. Es ist ein Wortwechsel, der tief blicken lässt. Denn Putin ist für Lukaschenko mittlerweile vor allem nur noch eins: eine Gefahr.

Dies belegt auch ein jüngst veröffentlichtes und bislang geheimes Kreml-Dokument aus dem Sommer 2021, das einen Stufenplan für eine russische Übernahme von Belarus skizziert. Diese Unterwanderung soll auf allen Ebenen passieren: politisch, wirtschaftlich, militärisch. Aufgedeckt wurde das Papier von einem internationalen Rechercheteam, an dem von deutscher Seite der WDR, der NDR und die Süddeutsche Zeitung beteiligt waren.

Kaupo Rosin ist der Chef des estnischen Auslandsgeheimdienstes.

Die Glaubwürdigkeit des Dokuments wird unter anderem vom Chef des estnischen Auslandsgeheimdienstes Kaupo Rosin bestätigt. „Außerdem halte ich es für plausibel, dass Russland langfristig die Übernahme von Belarus als souveräne Nation anstrebt“, sagt Rosin. Er stellt jedoch infrage, wie viel Unabhängigkeit Belarus seit Beginn des Ukrainekrieges überhaupt übrig bleibe: „Die belarussischen Streitkräfte werden zu einem großen Teil von Moskau aus befehligt.“

Langwierige Übernahme

Das russische Strategiepapier befasst sich mit dem Ziel, bis 2030 einen „Unionsstaat“ zu schaffen, in welchem Belarus komplett von Russland absorbiert wird. Die Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles sind aufgeteilt in die Bereiche Politik/Verteidigung, Handel/Wirtschaft sowie Gesellschaft und in die Etappen kurzfristig (bis 2022), mittelfristig (bis 2025) und langfristig (2030) untergliedert. Das letztendliche Ziel ist die komplette Russifizierung der belorussischen Gesellschaft.

Stefan Meister ist Osteuropa-Experte und Programmleiter Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Besonders brisant dabei ist, dass dem belarussischen Machthaber Lukaschenko bei diesem Unterfangen kaum eine eigene Rolle zukommen soll. „Es ist eher eine Übernahme von Belarus, und nicht wie öffentlich verlautbart wird eine Integration von Belarus, bei dem das Land eine gewisse Eigenständigkeit behält“, sagt Osteuropaexperte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sowohl rhetorisch als auch strategisch gingen die Pläne viel weiter als alles, was bisher diskutiert worden ist.

Die Diskussion um eine Staatenunion zwischen Belarus und Russland existiert bereits seit Mitte der 90er-Jahre. Nachdem Belarus von der Sowjetunion unabhängig wurde, hielt sich die Regierung auch ein engeres Verhältnis zum Westen offen. Dies kippte jedoch 1994 mit dem Amtsantritt Lukaschenkos, der eine Wiederanbindung an Russland anstrebte.

Dazu unterzeichnete er mit dem damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin zwischen 1995 und 1999 mehrere Unionsverträge, die in einer immer engeren Integration der beiden Staaten gipfeln sollte. Umgesetzt wurden bislang jedoch nur vereinzelte verteidigungs- und wirtschaftspolitische Zielstellungen.

Größere Vorhaben wie eine gemeinsame Währung, ein geteilter Finanzhaushalt oder zusammengelegte politische Strukturen blieben Pilotprojekte oder scheiterten an politischen Differenzen. Unter Putins Präsidentschaft konnte man sich auf ein Zollabkommen sowie einen begrenzten Militärverbund einigen. Den Vorschlag, Belarus als neue Provinz in das russische Staatsgebiet zu integrieren, lehnte Lukaschenko jedoch im Jahr 2002 ab. Heute hätte ein solches „Nein“ weniger Gewicht.

Spiel auf Zeit

Einen Wendepunkt für das Regime stellten die belarussischen Massenproteste im Zuge der Wahlfälschung 2020 dar. Stefan Meister bezeichnet dies als Lukaschenkos Dilemma: „Er hat sich zum Machterhalt gegen seine eigene Bevölkerung und für Russland entschieden. Dadurch wird er zu Russlands Anhängsel und seine Autonomie schrumpft.“

Lukaschenko hat sich selbst in die Falle gelockt. Pavel Slunkin, Ex-Diplomat und Belarus-Experte

Durch die westlichen Sanktionen habe sich auch die Wirtschaft komplett auf Russland ausgerichtet. „Das ist eine schleichende Entmachtung des belarussischen Präsidenten“, sagt Meister. Nun würden über Monante und Jahre hinweg die Daumenschrauben angezogen und der Druck wachsen.

„Lukaschenko hat sich selbst in die Falle gelockt“, sagt auch der ehemalige belarussische Diplomat und Gastwissenschaftler beim European Council on Foreign Relations Pavel Slunkin. Vor den Wahlen 2020 wäre seine Außenpolitik noch ausgewogen gewesen und er konnte Russland im Gleichgewicht mit anderen Partnern halten. Doch dann musste Lukaschenko zum Machterhalt auf Moskaus Hilfe zurückgreifen: „Russland war der Grund dafür, dass Lukaschenko 2020 überlebt hat“, sagt Slunkin.

Pavel Slunkin ist ein ehemaliger belorussischer Diplomat und Gastforscher am European Council on Foreign Relations.

Nun könne er nur noch versuchen, den Prozess der russischen Übernahme zu verlangsamen. „Ein Seitenwechsel ist für ihn nicht mehr möglich.“ Ohne einen Sieg der Ukraine gegen Russland und dessen politische Destabilisierung sehe er für Lukaschenko keine echten Handlungsoptionen.

Russlands Einverleibungspläne geben jedoch auch über Belarus hinaus Anlass zur Besorgnis. „Wir haben einige Anzeichen, dass es eine Integration von Südossetien und Abchasien geben soll“, sagt Meister, der diese Vorhaben als „imperialistisches Projekt auf Sparflamme“ bezeichnet.

Auch in Armenien gebe es Druck, dem Unionsstaat beizutreten. Am akutesten sei die Bedrohung jedoch in den beiden georgischen Separatistenregionen. Südossetien und Abchasien werden seit dem Kaukasuskrieg 2008 permanent von Russland besetzt. Belarus könnte nun die Blaupause für weitere großrussischen Integrationsvorhaben bieten: „Lukaschenko wird zum Handlanger für diese Politik.“

