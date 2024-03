„Wir möchten zurück nach Hause“ Das Leid der Flüchtlinge aus Bergkarabach

Von draußen klingen fröhlichen Töne einer armenischen Flöte, eine Braut wird aus dem Haus ihres Vaters für die Hochzeit abgeholt. In langsamen Kreisen tanzen die Menschen auf der staubigen Dorfstraße um sie herum. Auch Raissa Khachanyan stand gerade noch dort unten. Jetzt ist sie in ihren Gedanken ganz weit weg. In Bergkarabach, in ihrem alten Leben.